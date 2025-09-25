«Я своих врачей вспоминаю»: история студентки, которая перенесла рак, удар молнии и теперь учится на медика

Арина рассказала, что в детстве, когда лечилась от онкологии, захотела стать врачом и помогать другим людям Источник: Ирина Тропина / 59.RU

Иногда говорят, что рак застает человека как гром среди ясного неба. А в жизни 23-летней Арины Рома из Перми была и молния, и онкология. Девушка смогла одолеть и то и другое и сейчас исполняет свою мечту — учится на врача. Наши коллеги из 59.RU рассказывают ее историю. Возможно, она вдохновит и тех, кто сейчас борется с болезнью.

И молния, и онкология случились одновременно

Арина — из Добрянки Пермского края. Ей было 13 лет, когда она поехала отдыхать в летний лагерь. Девчонки пережидали грозу возле столовой, когда в паре метров от них в землю ударила молния.

— Мы испугались, потому что было очень громко и очень ярко. Забежали сразу же в эту столовую. Я чувствовала непонятное покалывание по телу, и у меня покраснели ноги. Мы смотрели, в асфальте остался след от удара, — рассказывает Арина.

Арину вдохновляет работа врачей, и она сама скоро будет работать по специальности Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Девочки отошли от шока и продолжили отдыхать в лагере. Они дружили, танцевали, собирались у костра. Арина тогда и не подозревала, что наслаждается безмятежными деньками перед страшной новостью.

— Еще в лагере я заметила у себя какое-то образование. Я не помню, было ли оно у меня, когда ударила молния, но и не думаю, что это как-то связано. Я подумала, что это увеличился лимфоузел над ключицей, и дальше отдыхала. Но, когда я приехала домой, этот лимфоузел был с куриное яйцо. Папа как увидел, сразу повез меня в больницу, — вспоминает Арина.

Из Добрянки девочку отправили в детское онкологическое отделение в Перми. Во время биопсии подтвердились плохие подозрения: выявили лимфому Ходжкина, то есть онкологию лимфатической системы.

— Все были, конечно, в шоке. Потому что онкология на тот момент казалась чем-то далеким, что показывают по телевизору, а у нас такого не бывает. Но это заболевание очень распространено. Больницы переполнены, и это действительно частая проблема нашего современного мира, — говорит Арина.

4 августа 2016 года Арина справила с друзьями свой 14-й день рождения, а на следующий день уехала лечиться в Пермь. Начались анализы, исследования, капельницы, химиотерапия. Через месяц после лечения начали выпадать волосы. Сначала ей сделали каре, а затем полностью обрили.

Эту фотосессию организовали в фонде «Берегиня» для девочек-подростков, чтобы поддержать в сложный период и подарить положительные эмоции Источник: предоставлено Ариной Рома Арина танцует с 4 лет и очень органична в платье балерины Источник: предоставлено Ариной Рома

Арина вспоминает, что во время лечения бывало больно и страшно, но она стойко выносила все процедуры. И в этом ее, конечно, очень сильно поддерживала семья. Мама уговаривала есть кашу и пить кисели, чтобы 27 штук таблеток в день меньше вредили желудку. Поддерживали и друзья по болезни. Тогда с Ариной от онкологии лечились пятеро подростков и множество детей помладше. Дети общались между с собой и поддерживали друг друга.

— Все полгода мама лежала со мной в больнице. Папа тоже очень переживал. Наверное, для них это время было еще более тяжелым, чем для меня. У мамы до сих пор слёзы выступают, когда она об этом вспоминает, — делится Арина.

Еще во время болезни захотела стать врачом

Арина строго соблюдала протокол лечения и параллельно прямо в больнице продолжала учиться. Уже тогда она задумалась, что и сама хочет стать врачом.

— Я училась в восьмом классе — это как раз время, когда дети выбирают профессию. Я смотрела на своих врачей: на Никонову Ольгу Евгеньевну, на Боталову Ирину Владимировну. Ирина Владимировна тогда, как я помню, только окончила ординатуру по детской онкологии. Я смотрела, как они каждый день выполняют свою работу, и мне тоже очень захотелось окунуться в эту профессию, — говорит Арина.

К счастью, болезнь отступила и у девочки наступила ремиссия. Казалось бы, после тяжелых испытаний можно хотеть держаться от больниц подальше. Но Арина от мыслей стать врачом не отказалась. После одиннадцатого класса поступила в Пермский базовый медицинский колледж и окончила его с красным дипломом. Затем прошла практику на скорой помощи, где поработала в разных отделениях, и поняла, что знания нужно углублять дальше. Поэтому начала готовиться к поступлению в медуниверситет.

Арина во время практики в колледже Источник: предоставлено Ариной Рома Довольный врач скорой помощи Источник: предоставлено Ариной Рома

— На последнем курсе колледжа я проходила практику в онкологии, писала диплом на эту же тему, параллельно готовилась к ЕГЭ и к своей свадьбе. Всё в один год получилось, и получилось успешно. Я поступила! Теперь иногда я просто в универе хожу и думаю: «Блин, офигеть, я поступила, как круто, я буду врачом!» Сейчас замечаю, что могу наслаждаться простыми вещами. Кто-то подумает: «Да, фигня, ну поступила и поступила». Но для меня это было прямо круто, — говорит Арина.

Сейчас Арина учится на втором курсе ПГМУ имени Вагнера. В свободное время продолжает свое увлечение детства — танцует, а еще готовит и играет с котом, которого завели вместе с мужем.

После болезни прошло много лет, но до сих пор разговоры о ней даются Арине непросто.

— Когда я болела, я была 14-летним подростком и всегда думала: «Вот бы мне встретить девочку, которая это всё прошла, у которой уже отросли волосы». Меня это очень задевало. Мне хотелось с ней встретиться и поговорить… — вспоминает Арина с остановкой, чтобы унять выступающие на глазах слёзы. — Я в какой-то момент поняла, что вот я выросла, это всё позади. И будто это вообще какая-то другая жизнь была, что ли… Я бы хотела пожелать тем, кто сейчас болеет, не сдаваться ни в коем случае. Эти ситуации проходимы. Да, дорога тернистая, для родителей это очень тяжело, для детей это тоже тяжело. Но не надо думать о плохом. Я тогда просто училась, выполняла все рекомендации. Мама меня очень поддерживала, папа, естественно, моя сестра, моя семья, я не чувствовала себя одиноко. В принципе, всё хорошо получается, когда ты на оптимистичной волне.

Прошлым летом Арина вышла замуж Источник: предоставлено Ариной Рома Вместе с мужем они завели кота Айса Источник: предоставлено Ариной Рома

Несмотря на накатывающие иногда эмоции, Арина всё равно думает о том, чтобы работать в отделении онкологии. Но окончательно она еще не определилась, потому что ей интересны несколько специализаций.

— Я даже задумывалась: «Вот если я вернусь в детскую онкологию, как я себя поведу? Как моя психика на это всё среагирует?» Но пока что меня это не пугает: можно привыкнуть, с головой можно работать. Я думаю, что всё будет отлично, я достаточно стрессоустойчивая, — говорит Арина.

Арина еще не определилась с будущей специальностью, так как ей интересны многие направления Источник: предоставлено Ариной Рома

Девушка говорит, что сейчас, пожалуй, не питает детских мечт о подвигах или изобретении таблетки от всех видов рака на свете. Она хочет работать по профессии и видеть результаты своего труда. Ее не мучает вопрос, будут ли платить достаточно. Она говорит, что сейчас главное — хорошо учиться и всё успевать.