НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

3 м/c,

южн.

 756мм 63%
Подробнее
1 Пробки
USD 82,84
EUR 97,89
Перенесут памятник
Переезд чиновников
Ярославский бренд покорил Россию
Эвакуировали ТЦ
Аграрная ярмарка
Продадут рынок
Пробки в Ярославле
Открыли «Ваксман-центр»
Ярославцы выбрали лучшие пекарни
Здоровье «Першило горло, заложило уши»: ярославцы назвали симптомы вируса, который косит всех этой осенью

«Першило горло, заложило уши»: ярославцы назвали симптомы вируса, который косит всех этой осенью

Жители региона называют схожие признаки болезни

1 224
Ярославцы назвали симптомы распространенного вируса | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUЯрославцы назвали симптомы распространенного вируса | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Ярославцы назвали симптомы распространенного вируса

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

В начале сентября многие ярославцы почувствовали сезонное недомогание. Вирус распространяется со схожими симптомами: боль в горле, сильный насморк, температура и заложенность в ушах.

Люди говорят, что тяжелее всего переносят первые два дня болезни. Мы собрали рассказы читателей 76.RU.

Владимир

«С утра заболело горло, потом весь день чувствовал себя более менее. К вечеру появилась усталость, лег спать. В три часа ночи встал с температурой 37, 1. К шести утра поднялась уже до 38, 6. Затем весь день держалась небольшая, примерно 37, 5. На следующий день была такая же, потом прошла. Затем появился насморк. В первые сутки сильный, а затем стало полегче».

Екатерина

«Я болею уже вторую неделю по началу был кашель насморк теперь даже уши заложило так что ничего не слышу».

Александр

«Тоже недавно подхватил, и тоже уши закладывало. Первый раз такое».

Александра Королёва

«У меня сначала горло просто першило, потом насморк начался. Уши закладывает, голова болит, но температуры не было. У мужа то же самое, только кашель еще и вкус с запахами пропали, у сестры такие же симптомы, подозрение на ковид есть».

Аннет

«Уже отболела, тоже началось все с горла, далее повысилась температура, потом нос заложило, голова болела. Ну, а напоследок, присоединился кашель. Половину запахов не чувствую до сих пор после ковида перенесённого в апреле 2023 года».

Ксения

«В целом, у меня такие же симптомы, как и пишут. Заболело горло, больно глотать, потом начала копиться слизь и добавился насморк. Температуры нет».

Что это за вирус

В разговоре с нашими коллегами из MSK1.RU врач-инфекционист Галина Кожевникова объяснила, что вышеописанные симптомы могут быть признаком типичной сезонной ОРВИ. Осенью наиболее активны риновирусы, которые как раз и вызывают насморк, боль в горле и небольшое повышение температуры.

Также подобные симптомы могут указывать на начало сезона гриппа. Болезнь часто маскируется под другие вирусы. Схожая картина может наблюдаться и при новом штамме коронавируса, симптомы которого стали похожи на классическую простуду.

Специалисты рекомендуют не переносить болезнь на ногах и обращаться к врачу, чтобы установить точный диагноз.

А вы уже болели этой осенью?

Да, до сих пор болею
Да, но уже выздоровел
Нет, пронесло
Отвечу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Вирус Заболевание ОРВИ Осень
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED2
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
36 минут
Держите себя в тонусе. Вечерком 250 гр коньяка, а лучше самогона.
Гость
15 минут
Еще бы не болеть! Люди разучились элементарно прикрывать рот, когда кашляют. В больнице как- то со мной в палате лежала женщина, оглохшая после болезни. Заходила в автобус, а навстречу мужчина кашлянул ей прямо в лицо, она даже его сопли ощутила. К вечеру заболело горло, темпеоатура поднялась, а потом оглохла.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Куда девать 20 тысяч семилетних детей мигрантов, которых отказались принимать в российские школы. Решения нет
Денис Лебедев
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Мнение
Как 10 килограммов картошки на плечах: обувщик рассказал, чем опасны туфли на каблуке
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
«Полное отсутствие страха». Турист рассказал, как встретил медведя на Камчатке и как группу преследовали суслики
Павел Кошкин
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление