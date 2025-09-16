«Першило горло, заложило уши»: ярославцы назвали симптомы вируса, который косит всех этой осенью

Ярославцы назвали симптомы распространенного вируса Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

В начале сентября многие ярославцы почувствовали сезонное недомогание. Вирус распространяется со схожими симптомами: боль в горле, сильный насморк, температура и заложенность в ушах.

Люди говорят, что тяжелее всего переносят первые два дня болезни. Мы собрали рассказы читателей 76.RU.

Владимир

«С утра заболело горло, потом весь день чувствовал себя более менее. К вечеру появилась усталость, лег спать. В три часа ночи встал с температурой 37, 1. К шести утра поднялась уже до 38, 6. Затем весь день держалась небольшая, примерно 37, 5. На следующий день была такая же, потом прошла. Затем появился насморк. В первые сутки сильный, а затем стало полегче».

Екатерина

«Я болею уже вторую неделю по началу был кашель насморк теперь даже уши заложило так что ничего не слышу».

Александр

«Тоже недавно подхватил, и тоже уши закладывало. Первый раз такое».

Александра Королёва

«У меня сначала горло просто першило, потом насморк начался. Уши закладывает, голова болит, но температуры не было. У мужа то же самое, только кашель еще и вкус с запахами пропали, у сестры такие же симптомы, подозрение на ковид есть».

Аннет

«Уже отболела, тоже началось все с горла, далее повысилась температура, потом нос заложило, голова болела. Ну, а напоследок, присоединился кашель. Половину запахов не чувствую до сих пор после ковида перенесённого в апреле 2023 года».

Ксения

«В целом, у меня такие же симптомы, как и пишут. Заболело горло, больно глотать, потом начала копиться слизь и добавился насморк. Температуры нет».

Что это за вирус

В разговоре с нашими коллегами из MSK1.RU врач-инфекционист Галина Кожевникова объяснила, что вышеописанные симптомы могут быть признаком типичной сезонной ОРВИ. Осенью наиболее активны риновирусы, которые как раз и вызывают насморк, боль в горле и небольшое повышение температуры.

Также подобные симптомы могут указывать на начало сезона гриппа. Болезнь часто маскируется под другие вирусы. Схожая картина может наблюдаться и при новом штамме коронавируса, симптомы которого стали похожи на классическую простуду.

Специалисты рекомендуют не переносить болезнь на ногах и обращаться к врачу, чтобы установить точный диагноз.