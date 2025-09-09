Маргарите Симоньян провели операцию из-за «страшной тяжелой болезни». Она вышла из наркоза

Журналистка перенесла операцию Источник: Маргарита Симоньян / Telegram

Главреду МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян провели операцию в связи с тяжелой болезнью. Она уже вышла из наркоза.

Напомним, о болезни журналистка рассказала 8 сентября. Она не назвала конкретный диагноз, но призналась, что болезнь «страшная и тяжелая». Также журналистка провела параллель с подвигом девушек из «Молодой гвардии».

«Когда мы вспоминаем девочек из „Молодой гвардии“, которые знали, что им отрежут грудь наживую — не под наркозом, как мне, а прямо на глазах. <…> Они всё равно шли на это», — рассказала главред RT.

Она решила рассказать о болезни, чтобы подбодрить тех, кто проходит через то же самое.

«Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю. Всё дальнейшее — исключительно в руках Господа. На Него и буду уповать», — написала журналистка в телеграм-канале «Маргарита Симоньян из дома».

В декабре 2024 года ее муж, телеведущий Тигран Кеосаян, перенес клиническую смерть и впал в кому. До 30 января 2025 года Кеосаян не подавал никаких признаков жизни, но вскоре постепенно начал шевелить глазами и рукой. Симоньян ждет его пробуждения и хочет скорее вместе отправиться в путешествие, которое было их общей мечтой.