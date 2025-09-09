НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

0 м/c,

 763мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 82,34
EUR 96,57
Овощи-гиганты
Ремонт Комсомольского моста
Двойная авария
Петиция против объединения театров
Открыли новый приют для собак
Пожар в салоне красоты
Что за компания будет строить новый мост
Работа на WB и «Озон» в Ярославле
Ярославский бренд покорил Россию
Афиша на сентябрь
Здоровье Маргарите Симоньян провели операцию из-за «страшной тяжелой болезни». Она вышла из наркоза

Маргарите Симоньян провели операцию из-за «страшной тяжелой болезни». Она вышла из наркоза

Главред RT не назвала своего точного диагноза

135
Журналистка перенесла операцию | Источник: Маргарита Симоньян / TelegramЖурналистка перенесла операцию | Источник: Маргарита Симоньян / Telegram

Журналистка перенесла операцию

Источник:

Маргарита Симоньян / Telegram

Главреду МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян провели операцию в связи с тяжелой болезнью. Она уже вышла из наркоза.

Напомним, о болезни журналистка рассказала 8 сентября. Она не назвала конкретный диагноз, но призналась, что болезнь «страшная и тяжелая». Также журналистка провела параллель с подвигом девушек из «Молодой гвардии».

«Когда мы вспоминаем девочек из „Молодой гвардии“, которые знали, что им отрежут грудь наживую — не под наркозом, как мне, а прямо на глазах. <…> Они всё равно шли на это», — рассказала главред RT.

Она решила рассказать о болезни, чтобы подбодрить тех, кто проходит через то же самое.

«Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю. Всё дальнейшее — исключительно в руках Господа. На Него и буду уповать», — написала журналистка в телеграм-канале «Маргарита Симоньян из дома».

В декабре 2024 года ее муж, телеведущий Тигран Кеосаян, перенес клиническую смерть и впал в кому. До 30 января 2025 года Кеосаян не подавал никаких признаков жизни, но вскоре постепенно начал шевелить глазами и рукой. Симоньян ждет его пробуждения и хочет скорее вместе отправиться в путешествие, которое было их общей мечтой.

Здоровье режиссера пошатнулось в январе 2008 года. Тогда его госпитализировали в предынфарктном состоянии. Кеосаяну провели операцию по установке стента в артерию для восстановления нормального кровотока. В 2010 году режиссер перенес еще одну операцию.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Маргарита Симоньян Тигран Кеосаян Операция Болезнь Наркоз
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Неделю общался с ChatGPT на личные темы»: пугающий опыт нашего журналиста
Артем Краснов
Мнение
«Теперь кабачками не раскидываемся!»: хозяйка поделилась рецептом, который покорил ее семью
Жительница Архангельска
Мнение
«Татарский „Макдоналдс“ меня покорил»: журналист съездил в Казань — почему тут так дорого и в каких местах нужно побывать
Анатолий Кузнецов
Мнение
Как приготовить кабачковую икру на зиму? Повторите эти 3 вкуснейших рецепта
Елена Зуева
журналист из Архангельска
Мнение
Без сервиса, дешево, с красивыми видами. Отпускник нашел неожиданную страну, куда можно поехать на машине
Павел Красоткин
журналист
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление