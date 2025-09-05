Регионы готовятся к запрету вейпов. Спросили у экспертов — будет ли позитивный эффект

Запрет вейпов объясняют заботой о здоровье молодого поколения Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Не утихает дискуссия по поводу запретов вейпов. Ранее мы рассказывали, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с президентом предложил передать инициативу по запрету вейпов и электронных сигарет на региональный уровень.

По словам председателя движения «Здоровое Отечество» Екатерины Лещинской, полный запрет вейпов также ожидают еще несколько регионов, в том числе Вологодская область и ЯНАО.

Губернаторы объясняют запрет заботой о здоровье молодого поколения. В первую очередь репродуктивного: чтобы, мол, не курили всякую гадость, а рожали детей.

Есть у этого решения не только демографическая, но и экономическая подоплека. Дискуссия о запрете вейпов идет на фоне провала акцизной политики в отношении «табачек». В январе — июле бюджет получил всего 14,5 миллиона рублей с акцизов от жидкостей для вейпов, что на 96% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Одна из причин — резкий рост акцизов, с 20 до 44 рублей за миллилитр. Из-за этого большинство производителей попросту ушли в тень — они вообще акцизы не платят. Запрет на продажу вейпов, разумеется, лишит бюджет и без того скудных поступлений от акцизов. Но, видимо, на них уже махнули рукой. Притом, что оборот этого рынка, по оценкам Минфина, в розничных ценах составляет 210–230 миллиардов рублей. Только вот почти все в тени.

А если рынок и так теневой, то как на него повлияют запреты?

— Запреты эффективны для чего? Чтоб не нарушать их? Или запрет вейпов заставит всех отказаться от курения? Очевидно же, что нет! Соблюдение закона не поможет сократить количество вейпо- и табакозависимых. А только подогреет интерес к аромасигаретам и по принципу «запретный плод сладок» заставит искать альтернативу. Ведь если у человека имеется вредная привычка, он и так найдет способ, как удовлетворить «требования нужды», — говорит в интервью MSK1.RU психолог Ия Ким.

Сомневается в том, что запрет вейпов (как и ранее — запрет «наливаек») благотворно повлияет на репродуктивное здоровье и демографию, другой эксперт, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

— Вся эта медийная деятельность, связанная с запретами, она проста и приятна. Но это всё равно что, условно, больному раком вместо того, чтобы серьезно заняться своим здоровьем и лечиться, ходить в косметические салоны, выщипывать себе, выбирать парфюм.

Ну невозможно такими запретами решить в стране огромное количество проблем, в том числе демографических, которые копились минимум полвека. Это и проблема урбанизации, когда строятся «человейники», а России нужны малоэтажные современные перспективные поселения. Это и вопрос индустриализации, когда нет стратегической, перспективной занятости для молодежи в тех отраслях, где Россия может обеспечить конкуренцию с миром серьезную. Но это всё перезревшие проблемы.

— Но ведь весь мир движется в тренде ЗОЖ: ограничивают потребление алкоголя, табака и прочей вредной гадости. Россия тоже движется в этом глобальном тренде.

— Ну тогда объясните мне, почему вейпинг в России надо запретить, а курение — нет. Плюс я, честно говоря, совершенно не могу представить себе, как все эти новые запреты контролировать. Да, возможно, среди молодежи запрет на вейпинг даст некое уменьшение потребления всякого рода одурманивающих веществ. Но кратковременно.

Также ранее мы рассказывали, что, по данным центров по контролю и профилактике заболеваний США, пар от электронных сигарет, помимо никотина, может содержать тяжелые металлы, опасные ароматизаторы и вещества, вызывающие рак. Исследователи подчеркивают, что предстоит еще многое узнать о последствиях курения вейпов.

В Минздраве России предупреждают, что никотиновый пар значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и хронических заболеваний легких. Министерство поддерживает запрет на торговлю вейпами в стране .

Кроме того, курение сигарет и электронных устройств может спровоцировать рак мочевого пузыря, а не только легких или гортани. Как предупредили врачи Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, у курящих хуже состояние сосудистой стенки, также им легче заболеть пневмонией.

Читатели городских медиа высказывают разные мнения по поводу запретов вейпов. Но заметно много тех, кто видит проблему в том, что вейпы курят дети. Вот некоторые отклики.

«Меня очень беспокоит мой сын одиннадцатиклассник. Периодически нахожу у него вейп. Объясняю, забираю. Толку нет. Мои доводы для него не имеют значения. Вот и хочу, чтобы запретили эту дрянь».

«Родители, вы посмотрите в стеклянные глаза ваших курящих эту дрянь детишек! Их же научить невозможно ничему! Ни памяти, ни здоровья. Электронки бьют по слабым местам в организме, последствия хуже ковида. Детей пожалейте, они не понимают, что творят».

«Тут надо именно продажу детям регулировать, потому что вейперские магазины в любом захудалом ТЦ есть, дети там просто толпами тусуются (причем очевидно дети), и никто их не выгоняет и всё продают. И многие родители этим детям разрешают и спонсируют такую привычку. Тут вообще не в вейпах проблема».

«Запретят вейп, придет что-нибудь еще — модное, вкусное и вредное. Основные жертвы этих мод — дети и подростки, в их головах нет понимания о вредности этих продуктов».