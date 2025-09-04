В Ярославской области объединяют две стоматологические поликлиники. Причина

В Ярославской области собираются объединить две стоматологических поликлиники Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В регионе планируют объединение Ярославской и Рыбинской взрослых стоматологических поликлиник. Информация об этом появилась 4 сентября 2025 года.

Как прокомментировали 76.RU в региональном Министерстве здравоохранения, такое решение было принято из-за несогласованности в действиях врачей и профильных служб, нехватки «узких» специалистов, а также преобладания руководящего персонала над врачами и медсестрами.

По данным Минздрава, Рыбинская стоматологическая поликлиника демонстрирует более стабильную работу и меньший отток кадров. Там трудятся 19 врачей и 53 специалиста со средним медицинским образованием.

«За 2025 год трудоустроен врач-стоматолог, уволено два врача-стоматолога, два зубных техника и зубной врач. Потребность в медицинских работниках — четыре человека, в том числе врач и три специалиста со средним медицинским образованием», — добавили в Министерстве.

В Ярославской поликлинике ситуация сложнее: за этот же период приняли одного врача и одну медсестру, а уволились восемь врачей и семь специалистов со средним медицинским образованием.

«При этом потребность в медицинских работниках почти втрое выше: здесь недостает семь врачей и четыре специалиста со средним медицинским образованием», — отметили в Минздраве.

Жалобы жителей на трудности с записью к врачам, долгие очереди до трех месяцев, направления на платные услуги и некорректное обращение с пациентами с ограниченными возможностями также стали одним из факторов, повлиявших на решение о реорганизации.

«За последние 2,5 года поступило около 250 обращений граждан», — подчеркнули в Министерстве.

Руководителем объединенных поликлиник назначен главный внештатный детский стоматолог Руслан Степанов, головной офис будет базироваться в Рыбинске. Руслан работает в государственной системе здравоохранения Ярославской области с 2005 года, должность главного врача медицинской организации занимает 13 лет.