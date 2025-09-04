НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославской области объединяют две стоматологические поликлиники. Причина

В Ярославской области объединяют две стоматологические поликлиники. Причина

Публикуем официальные данные от властей

1 535
34 комментария
В Ярославской области собираются объединить две стоматологических поликлиники | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В Ярославской области собираются объединить две стоматологических поликлиники

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

В регионе планируют объединение Ярославской и Рыбинской взрослых стоматологических поликлиник. Информация об этом появилась 4 сентября 2025 года.

Как прокомментировали 76.RU в региональном Министерстве здравоохранения, такое решение было принято из-за несогласованности в действиях врачей и профильных служб, нехватки «узких» специалистов, а также преобладания руководящего персонала над врачами и медсестрами.

По данным Минздрава, Рыбинская стоматологическая поликлиника демонстрирует более стабильную работу и меньший отток кадров. Там трудятся 19 врачей и 53 специалиста со средним медицинским образованием.

«За 2025 год трудоустроен врач-стоматолог, уволено два врача-стоматолога, два зубных техника и зубной врач. Потребность в медицинских работниках — четыре человека, в том числе врач и три специалиста со средним медицинским образованием», — добавили в Министерстве.

В Ярославской поликлинике ситуация сложнее: за этот же период приняли одного врача и одну медсестру, а уволились восемь врачей и семь специалистов со средним медицинским образованием.

«При этом потребность в медицинских работниках почти втрое выше: здесь недостает семь врачей и четыре специалиста со средним медицинским образованием», — отметили в Минздраве.

Жалобы жителей на трудности с записью к врачам, долгие очереди до трех месяцев, направления на платные услуги и некорректное обращение с пациентами с ограниченными возможностями также стали одним из факторов, повлиявших на решение о реорганизации.

«За последние 2,5 года поступило около 250 обращений граждан», — подчеркнули в Министерстве.

Руководителем объединенных поликлиник назначен главный внештатный детский стоматолог Руслан Степанов, головной офис будет базироваться в Рыбинске. Руслан работает в государственной системе здравоохранения Ярославской области с 2005 года, должность главного врача медицинской организации занимает 13 лет.

Напомним, что в конце мая 2025 года стало известно о масштабной реорганизации медучреждений в Ярославской области. Власти рассказали, каких именно больниц в регионе коснутся изменения и кто из сотрудников попадет под сокращение.

Гость
2 часа
Большая дыра в бюджете. Объединение поликлиник позволит сэкономить несколько сот тысяч рублей. Теперь надо подумать на чём сэкономить ещё 5 триллионов.
Гость
1 час
Не плохо бы ещё объединить областной Минздрав и Цирк.
Читать все комментарии
