Здоровье «Более 40 человек»: ярославцы пожаловались на очереди в поликлиниках

«Более 40 человек»: ярославцы пожаловались на очереди в поликлиниках

В Минздраве ответили на претензии горожан

Ярославцы пожаловались на очереди в поликлиниках | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramЯрославцы пожаловались на очереди в поликлиниках | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Ярославцы пожаловались на очереди в поликлиниках

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Жители Ярославля пожаловались на очереди в городских поликлиниках. Читатель 76.RU сообщил, что утром 29 августа десятки людей собрались в медучреждении на улице Труфанова в Дзержинском районе.

«В поликлинике № 2 очередь более 40 человек к заведующим, просто взять явку или подписать на получение льготных лекарств. Установили режим работы с 9 утра. Кто-то болеет, инвалиды должны стоять общую очередь», — пожаловался ярославец.

В Министерстве здравоохранения Ярославской области рассказали, что людей обслужили оперативно.

«Сегодня в поликлинике № 2 КБ№ 9 были приглашены пациенты для выдачи направлений на диагностические исследования на сентябрь. Напоминаем, все, кто пришел за направлениями, были оперативно обслужены за 40 минут», — уточнили власти.

Еще одна жалоба прозвучала от жителей города, которые пришли на прием в поликлинику № 1 на Тутаевском шоссе.

«Время 10 утра. В регистратуре работает одно окно, очередь в несколько часов», — написали недовольные пациенты в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

В Министерстве здравоохранении региона рассказали, что вопрос взят на контроль администрацией медорганизации.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Очередь Поликлиника Минздрав Жалоба
