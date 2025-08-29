«Более 40 человек»: ярославцы пожаловались на очереди в поликлиниках

Ярославцы пожаловались на очереди в поликлиниках Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Жители Ярославля пожаловались на очереди в городских поликлиниках. Читатель 76.RU сообщил, что утром 29 августа десятки людей собрались в медучреждении на улице Труфанова в Дзержинском районе.

«В поликлинике № 2 очередь более 40 человек к заведующим, просто взять явку или подписать на получение льготных лекарств. Установили режим работы с 9 утра. Кто-то болеет, инвалиды должны стоять общую очередь», — пожаловался ярославец.

В Министерстве здравоохранения Ярославской области рассказали, что людей обслужили оперативно.

«Сегодня в поликлинике № 2 КБ№ 9 были приглашены пациенты для выдачи направлений на диагностические исследования на сентябрь. Напоминаем, все, кто пришел за направлениями, были оперативно обслужены за 40 минут», — уточнили власти.

Еще одна жалоба прозвучала от жителей города, которые пришли на прием в поликлинику № 1 на Тутаевском шоссе.

«Время 10 утра. В регистратуре работает одно окно, очередь в несколько часов», — написали недовольные пациенты в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».