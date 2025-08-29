«Более 40 человек»: ярославцы пожаловались на очереди в поликлиниках

Жители Ярославля пожаловались на очереди в городских поликлиниках. Читатель 76.RU сообщил, что утром 29 августа десятки людей собрались в медучреждении на улице Труфанова в Дзержинском районе.
«В поликлинике № 2 очередь более 40 человек к заведующим, просто взять явку или подписать на получение льготных лекарств. Установили режим работы с 9 утра. Кто-то болеет, инвалиды должны стоять общую очередь», — пожаловался ярославец.
В Министерстве здравоохранения Ярославской области рассказали, что людей обслужили оперативно.
«Сегодня в поликлинике № 2 КБ№ 9 были приглашены пациенты для выдачи направлений на диагностические исследования на сентябрь. Напоминаем, все, кто пришел за направлениями, были оперативно обслужены за 40 минут», — уточнили власти.
Еще одна жалоба прозвучала от жителей города, которые пришли на прием в поликлинику № 1 на Тутаевском шоссе.
«Время 10 утра. В регистратуре работает одно окно, очередь в несколько часов», — написали недовольные пациенты в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».
В Министерстве здравоохранении региона рассказали, что вопрос взят на контроль администрацией медорганизации.