Это творит с памятью злые вещи. Профессор Гарварда перечислил привычки, из-за которых мы становимся глупее

Проверьте, делаете ли вы то, что притупляет мозг

А вот привычка к чтению сделает вас умнее | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаА вот привычка к чтению сделает вас умнее | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

А вот привычка к чтению сделает вас умнее

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

«Как была дурой, так ей и осталась», — пренебрежительно говорят про некоторых. На самом деле способности нашего мозга постоянно меняются. И если одни умнеют, то у других происходит обратный процесс, рассказывает «Доктор Питер».

В психологии есть такое понятие — «самосаботаж». Это поведение, которым человек сам, зачастую неосознанно, создает себе проблемы. Но есть еще одно распространенное последствие самосаботажа, из-за которого мы постепенно становимся всё глупее.

Профессор Гарварда Александр Пуутио назвал пять главных привычек, которыми мы саботируем возможности нашего мозга.

Мы относимся к своему интеллекту как к должному

«Он таким умным родился» — самое вредное убеждение, по мнению профессора.

— Психологи называют это теорией интеллекта — верой в то, что способности человека врожденные и неизменные, — говорит Александр Пуутио.

Куда полезнее относиться к мозгу как к мышце, которую нужно тренировать. В 2007 году психолог Лиза Блэквелл из Колумбийского университета провела эксперимент. Она и ее коллеги убедили учеников средней школы, что интеллект может расти, как мышца. Уверовав в это, дети стабильно улучшали свои результаты по математике в течение года, в то время как их сверстники, проходившие ту же учебную программу, учились куда хуже.

— Печально, что многие из нас продолжают вести себя так, будто наш ментальный потолок несокрушим, хотя дверь к совершенствованию широко открыта, а мы этого даже не замечаем, — говорит Александр Пуутио.

Мы не даем нашему мозгу необходимого ему сна

Сон — это гораздо больше, чем просто отдых, это детокс для нашего мозга. В течение дня он работает, думает и в процессе своей деятельности производит отходы — избыточные белки и другие молекулы, которые могут быть токсичными, если от них не избавиться. Например, бета-амилоид и тау-амилоид — белки, которые приводят к болезни Альцгеймера. И этот нейротоксичный мусор вымывается из мозга исключительно во время сна.

— Сон — это время, когда мозг репетирует, восстанавливает и перепрограммирует то, что он усвоил за день, — говорит профессор Гарварда. — Поэтому, пропуская сон, мы заметно снижаем производительность мозга. Наши исполнительные функции притупляются, а способность принимать решения становится неэффективной.

Многочисленные исследования показывают: даже небольшое ограничение ночного сна ухудшает внимание, рабочую память, настроение и способность к суждению.

Ранее эксперты советовали попробовать скандинавский метод сна, когда пара спит на одной кровати, но под разными одеялами. Такой стиль сна давно существует в Швеции, Норвегии и Дании. Имея свое одеяло, вы будто завернуты в собственный кокон, который никто не сможет нарушить. Это помогает справиться с беспокойством, создавая дополнительное чувство защищенности. Метод также отлично подойдет парам, в которых одному всегда жарко, а другому холодно. А если один из партнеров ночью ворочается, другого это не беспокоит. Как результат — более крепкий и качественный сон и больше энергии днем.

Мы злоупотребляем алкоголем

Одна из самых частых форм самосаботажа — это алкоголь. Наверное, каждый, кто бывал пьяным, может вспомнить глупости, которые вытворял. А может и не вспомнить: алкоголь творит с памятью злые вещи.

Недавнее исследование Американской академии неврологов показало, что восемь и более порций алкоголя, выпитых за неделю, связаны с явными признаками повреждения головного мозга.

— Даже умеренное употребление алкоголя способно нанести долгосрочный ущерб вашим когнитивным способностям, — говорит Александр Пуутио. — Если вы заботитесь о ясности ума и долголетии, разумно будет сократить потребление алкоголя.

Мы живем без расписания, целей и дедлайнов

Составлять список дел, следовать графику, устанавливать дедлайны — звучит скучно, но мозг это очень любит. И наоборот: прокрастинация, когда человек постоянно откладывает важные, срочные дела, намеренно отвлекаясь на соцсети, сериалы и другие пустяки, притупляет наши умственные способности.

В 2021 году нейропсихолог Энтони Ринальди провел исследование среди студентов колледжей. Он пришел к выводу, что люди с более высоким уровнем прокрастинации имеют проблемы с исполнительными функциями, которые включают в себя самоконтроль, рабочую память и когнитивную гибкость.

— Даже самым блестящим мыслителям нужна дисциплинированная структура для полной отдачи сил, — подчеркивает профессор. — Наш мозг процветает благодаря структуре, цели и срокам. Без них мы блуждаем, не в силах сосредоточиться.

Мы выбираем для мозга плохое окружение

— Когда мы помещаем наш разум в постоянный поток негативной информации, сплетен и мелких отвлекающих факторов, он неизбежно адаптируется к ухудшению, — рассказывает эксперт на портале Psychology Today. — Исследования в области психологии развития показывают, что даже эмоции могут передаваться по соцсетям. И особенно заразно негативное настроение.

Поэтому профессор советует более тщательно выбирать ваше окружение, чтобы не загрязнять свой мозг негативом и прочим мусором.

Ксения Воронежцева
Привычка Мозг Профессор
