«Явок нет, звоните через неделю!» Ярославцы пожаловались на проблемы с записью на прием в поликлинику

«Явок нет, звоните через неделю!» Ярославцы пожаловались на проблемы с записью на прием в поликлинику

Читательница 76.RU не могла дозвониться до медучреждения

1 092
8 комментариев
Ярославцы пожаловались на проблемы с записью к врачам детской поликлиники | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославцы пожаловались на проблемы с записью к врачам детской поликлиники

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Жительница Ярославля пожаловалась на проблемы с записью к врачам в детской поликлинике № 1 на улице Терешковой. По ее словам, она не могла дозвониться до регистратуры.

«Невозможно дозвониться до колл-центра детской поликлиники. Просто какой-то ужас! Вместо работы в рабочее время приходится звонить и без результата», — рассказала читательница 76.RU 25 августа.

По ее словам, она пыталась несколько раз дозвониться до регистратуры, и ей удалось это сделать только к обеду. Однако толку от этого было мало.

«Дозвонилась в обед. Явок нет, звоните через неделю! Как так? Записать ребенка пыталась на ЭХО и ЭКГ», — рассказала ярославна.

В Министерстве здравоохранения Ярославской области в ответ на жалобу пояснили, что записаться на прием можно по номеру единой регистратуры 122.

«На процедуры ЭКГ и ЭХО срок ожидания по территориальной программе государственных гарантий 14 дней. Ажиотажный спрос на эти процедуры традиционно связан с началом учебного года, когда родители в последние дни перед 1 сентября пытаются пройти врачей и получить допуск в спортивные секции. Для решения вопроса, получения разъяснений обращаться к заведующим поликлиниками по месту прикрепления», — рассказали в региональном Минздраве.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
