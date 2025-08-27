«Явок нет, звоните через неделю!» Ярославцы пожаловались на проблемы с записью на прием в поликлинику

Ярославцы пожаловались на проблемы с записью к врачам детской поликлиники Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Жительница Ярославля пожаловалась на проблемы с записью к врачам в детской поликлинике № 1 на улице Терешковой. По ее словам, она не могла дозвониться до регистратуры.

«Невозможно дозвониться до колл-центра детской поликлиники. Просто какой-то ужас! Вместо работы в рабочее время приходится звонить и без результата», — рассказала читательница 76.RU 25 августа.

По ее словам, она пыталась несколько раз дозвониться до регистратуры, и ей удалось это сделать только к обеду. Однако толку от этого было мало.

«Дозвонилась в обед. Явок нет, звоните через неделю! Как так? Записать ребенка пыталась на ЭХО и ЭКГ», — рассказала ярославна.

В Министерстве здравоохранения Ярославской области в ответ на жалобу пояснили, что записаться на прием можно по номеру единой регистратуры 122.