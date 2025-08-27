«Явок нет, звоните через неделю!» Ярославцы пожаловались на проблемы с записью на прием в поликлинику

Жительница Ярославля пожаловалась на проблемы с записью к врачам в детской поликлинике № 1 на улице Терешковой. По ее словам, она не могла дозвониться до регистратуры.
«Невозможно дозвониться до колл-центра детской поликлиники. Просто какой-то ужас! Вместо работы в рабочее время приходится звонить и без результата», — рассказала читательница 76.RU 25 августа.
По ее словам, она пыталась несколько раз дозвониться до регистратуры, и ей удалось это сделать только к обеду. Однако толку от этого было мало.
«Дозвонилась в обед. Явок нет, звоните через неделю! Как так? Записать ребенка пыталась на ЭХО и ЭКГ», — рассказала ярославна.
В Министерстве здравоохранения Ярославской области в ответ на жалобу пояснили, что записаться на прием можно по номеру единой регистратуры 122.
«На процедуры ЭКГ и ЭХО срок ожидания по территориальной программе государственных гарантий 14 дней. Ажиотажный спрос на эти процедуры традиционно связан с началом учебного года, когда родители в последние дни перед 1 сентября пытаются пройти врачей и получить допуск в спортивные секции. Для решения вопроса, получения разъяснений обращаться к заведующим поликлиниками по месту прикрепления», — рассказали в региональном Минздраве.