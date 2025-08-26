НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Опухоль очень агрессивная»: рак «съедает» звезду «Полицейского с Рублевки» Романа Попова

«Опухоль очень агрессивная»: рак «съедает» звезду «Полицейского с Рублевки» Романа Попова

Жена актера раскрыла подробности о его здоровье

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» (16+), 40-летний актер Роман Попов, уже семь лет борется с раком мозга. О своем неутешительном диагнозе он впервые узнал в 2018 году. После того как артист прошел курс лечения, болезнь отступила, но в этом году случился рецидив, и Роман Попов частично ослеп. Супруга актера Юлия поделилась подробностями протекания его болезни.

По словам Юлии, болезнь актера дала о себе знать совершенно неожиданно. Поначалу окружающие стали замечать, что Роман слишком быстро устает, но никто не придавал этому значения. Затем у Попова стало ухудшаться зрение, он начал жаловаться на то, что стал видеть немного хуже, но тогда они оба списывали это на возраст. А потом случился приступ.

— Рома снимался последние полгода в сериале. Большой проект, главная роль, смены по 12 часов. И после одной из смен, когда он возвращался домой, у него случился приступ. Что-то вроде эпилептического припадка, но только без пены, — вспоминает Юлия.

Когда врачи привели Романа в чувства, он первым делом позвонил жене и попросил забрать его. Тогда супруги надеялись, что это не рецидив, но всё же сразу поехали на МРТ. Диагноз оказался тяжелым.

— Опухоль называется так же — астрацитома, но теперь она множественная. Если это был один очаг семь лет назад, то теперь их стало больше. Расположение не очень удачное, опухоль давит на глазной нерв, — рассказывает Юлия. — Опухоль очень агрессивная. Особенно когда не первый раз. Почти сразу после приступа в мае начал терять зрение. Одним глазом он не видит, вторым глазом он видит, но фрагментарно, он не собирает полную картинку.

Болезнь отражается не только на самочувствии, но и на поведении актера: у него, по словам супруги, начинаются личностные изменения.

— Опухоль мозга характерна тем, что человек немножечко теряет часть себя. Как будто бы он больше погружен в себя, — объясняет жена актера. — Но он всё так же шутит, всё так же рассказывает истории, он активный. Иногда болит голова. Плюс у него есть проблема с левой стороной, поскольку опухоль справа, то это влияет на левую сторону. Потихонечку она отнимается.

Юлия также отмечает, что Роман буквально тает на глазах.

— Он хуже чувствует руку, он плохо ходит. По нему видно, что человек очень болен. И что ему очень тяжело сейчас, — говорит она.

Роману требуется дорогостоящее лечение. Он уже пробовал терапию современными препаратами, которые привозили из-за рубежа, но курс стоимостью 850 тысяч рублей в месяц не дал результата. Химиотерапию артист также проходил в частной клинике — первый курс обошелся в 230 тысяч. Лечение Романа серьезно ударило по семейному бюджету. Из-за этого Поповым пришлось пойти на отчаянный шаг: они продают родовое гнездо, которое строили пять лет.

— Мы строили дом для семьи, потому что у нас не было своего жилья. Два человека, которые родили троих детей, в какой-то момент поняли, что нужно с этим что-то делать. Сейчас этот дом выставлен на продажу, потому что я, к сожалению, не смогу его содержать. Я работаю в школе. У нас нет богатых родственников или еще каких-то источников, — объясняет Юлия.

К счастью, коллеги и близкие Романа не остались безучастны. Деньги на лечение ему переводят Сергей Бурунов, Александр Петров и другие артисты.

Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Роман Попов Онкология Жена Актер Рак Опухоль Полицейский с Рублевки
JayroslavMudryi
1 час
Полицейские Арзамаса сфабриковали дело и обвинили невиновного, вместо бывшего начальника полиции
Гость
1 час
К сожалению всё это перевод денег. Но надо делать всё возможное.
