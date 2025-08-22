Ответите на эти 10 вопросов? Если получилось, то память у вас лучше, чем у 80% людей

Если ответите хотя бы на половину вопросов этого теста «Да», то, значит, с памятью всё в порядке Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Память — это не просто инструмент для запоминания списка покупок, места, где лежат очки, или важных дат. Она формирует наши решения, личность, способность учиться и заглядывать в будущее. Но мало кто может объективно оценить свою память или понять, насколько она лучше среднестатистической . Публикуем тест от «Доктора Питера» из 10 вопросов, основанный на научных методиках, которые используют в нейропсихологии.

Если вы справитесь с большинством заданий, скорее всего, ваша память превосходит показатели 80% людей. А если ответите правильно на 8 и более вопросов, ваши способности к запоминанию входят в 20% лучших.

Почему именно 80%: научное обоснование

В стандартных когнитивных тестах, таких как WAIS-IV и CVLT-II, которые используют ученые, результаты распределяются по гауссовой кривой. Показатель, превышающий среднее значение на одно стандартное отклонение, означает, что вы запоминаете информацию лучше, чем примерно 84% людей. Утверждение «память лучше, чем у 80%» основано именно на этой статистике, принятой в психологии и нейронауке.

Эти тесты оценивают разные виды памяти:

рабочая (удержание информации в уме);

эпизодическая (воспоминания о событиях);

семантическая (знания о мире);

зрительно-пространственная (запоминание образов);

проспективная (память на намерения, например купить лекарство, не опоздать на самолет и т. д.).

Предложенные ниже 10 вопросов в упрощенной форме повторяют эти проверенные методики.

ТЕСТ Пройден 13 раз 1 / 10 Можете ли вы повторить последовательность из 8 цифр, увиденную в течение 5 секунд? Проверьте себя сразу! Пример: 7 — 4 — 9 — 2 — 5 — 1 — 6 — 8. Этот вопрос проверяет рабочую память. Согласно исследованиям психолога Джорджа Миллера, средний человек запоминает 7±2 цифры. Да

Нет

Даже если результат разочаровал

Хорошая новость в том, что память поддается тренировке. Чем чаще вы ее используете, тем лучше она работает. Так что даже если вы прошли тест не лучшим образом, можно вернуться к нему спустя время, а пока вплотную заняться своим когнитивным здоровьем и заодно прямо сейчас проверить свою физическую форму.

Не каждый сможет пройти «тест старика» — простой способ проверить свое здоровье

В соцсетях набирает популярность так называемый «тест старика» — упражнение, которое якобы может оценить вашу физическую форму и даже предсказать продолжительность жизни. Но насколько он точен?

«Тест старика» — это проверка равновесия, координации и подвижности, которая имитирует повседневные действия, например снятие и надевание обуви. Его суть в том, чтобы выполнить несколько движений на одной ноге без потери баланса.

Чтобы выполнить «тест старика», нужно встать на одну ногу, согнуть вторую в колене и, не опираясь на нее, снять с ноги носок. Усложненный уровень — попробовать сначала снять с ноги обувь (что-то вроде обычных тапок с задником, без шнурков и липучек). Затем надо повторить то же самое с другой ногой. После этого снова на одну и на другую ногу нужно надеть обувь или носок. Идеально, если вы сделали это без поддержки, не падая и не касаясь земли второй ногой.

Равновесие и долголетие

Способность удерживать баланс — это не просто вопрос вашей ловкости. Она отражает работу нервной системы, силу мышц, состояние суставов и даже здоровье сердца, пишет издание ProNews. Исследования показывают, что люди с плохим равновесием чаще падают, получают травмы и в целом имеют более высокие риски для здоровья.

Например, трудности с удержанием равновесия на одной ноге могут указывать на скрытые проблемы — невропатию, болезни суставов или даже ранние когнитивные нарушения. Кстати, сами врачи используют похожие тесты, например «позу фламинго» или «сядь-встань», чтобы оценить физическое состояние пациентов.

Насколько точен тест

Сам по себе «тест старика» — это далеко не медицинская методика, а скорее упрощенный способ проверить свою координацию. Однако если человеку сложно его выполнить, это может быть поводом обратить внимание на свое здоровье. Важно понимать, что на точность теста могут влиять разные факторы:

скованность суставов из-за артрита или малоподвижного образа жизни;

слабость мышц ног и корпуса;

проблемы с вестибулярным аппаратом или неврологические заболевания;

плохое зрение или прием лекарств, влияющих на координацию.

Если вы заметили, что с балансом есть серьезные трудности, лучше проконсультироваться с врачом.

К слову, результаты теста можно улучшить, ведь равновесие и силу ног можно тренировать. Помогут йога, упражнения на баланс и силовые тренировки. Главное — заниматься регулярно и соблюдать осторожность, особенно в пожилом возрасте.