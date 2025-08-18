НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Природный медицинский комплекс: эксперт рассказала, что происходит с организмом после отпуска на море

Природный медицинский комплекс: эксперт рассказала, что происходит с организмом после отпуска на море

Как именно вода, воздух и даже песок влияют на самочувствие человека

148
1 комментарий
Каждому из нас хотя бы раз в год надо к морю | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUКаждому из нас хотя бы раз в год надо к морю | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Каждому из нас хотя бы раз в год надо к морю

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Зачем мы тратим деньги на морской отпуск? Самый простой ответ — чтобы отдохнуть. Полежать на пляже, поплавать, отключиться от рабочих будней и дедлайнов.

Но на самом деле такой отдых обладает гораздо большим эффектом — оздоровительным, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера». Морская вода, воздух, солнце, песок и галька работают как натуральный медицинский комплекс. О том, как именно морская среда влияет на организм, рассказывает врач-кардиолог Гульнара Орлова.

Гульнара Орлова — кардиолог, директор по страховым продуктам и клиентскому опыту СК «Росгосстрах Жизнь».

Морская вода — природный курс физиотерапии

Морская вода насыщена полезными для организма минералами: йодом, магнием, кальцием. Они впитываются через кожу и участвуют во множестве процессов: улучшают состояние эпидермиса, укрепляют иммунитет, помогают нормализовать работу нервной системы.

Контраст температур между телом и прохладной водой дополнительно стимулирует кровообращение и запускает процессы закаливания. Человек после отдыха на море начинает лучше адаптироваться к смене погоды, легче переносит стрессы, а лимфа и кровь циркулируют активнее, избавляя от отеков.

Кроме того, морская вода облегчает нагрузку на суставы и мышцы, тело как будто разгружается. Это особенно полезно тем, кто сталкивается с болями в спине или суставах. Дополнительный бонус: магний, содержащийся в воде, помогает мышцам расслабиться и снимает воспаления.

Целебный воздух

Привычное «поедем к морю подышать» — это не фигура речи, а вполне научно обоснованная рекомендация. Морской воздух отличается не только чистотой, но и полезным составом. В нем нет пыли и аллергенов, зато содержится то, чего нам так не хватает в мегаполисах, — отрицательные ионы и микрочастицы соли. Они усиливают насыщение крови кислородом, улучшают метаболизм и снижают уровень тревожности, что благотворно влияет на качество сна.

А еще это природный аэрозоль, который одновременно увлажняет слизистые, очищает дыхательные пути и успокаивает нервную систему.

Отсутствие выхлопных газов, городских аллергенов и бытовой пыли облегчает дыхание, особенно людям с хроническими лор-заболеваниями или астмой. А благодаря наличию соли легкие работают активнее, очищаются быстрее. Этот эффект помогает снизить риск хронических обострений.

Влажность естественным образом защищает слизистые от пересыхания, особенно в жару, когда кондиционеры и сухой климат могут усугублять ситуацию.

Терапия без записи к врачу: песок и галька

Прогулки босиком по берегу водоема — это не только удовольствие, но и польза. Песок и галька работают одновременно как природные массажеры и компрессы. Мелкий теплый песок — это пассивная физиотерапия. Он хорошо держит тепло и помогает снять мышечное напряжение, улучшить кровообращение и уменьшить боли в суставах. Особенно это помогает при хронических воспалениях или болях в пояснице.

Галька обладает более активным воздействием. Прогулка по камням — хороший способ разбудить мышцы ног и укрепить свод стопы, особенно если вы весь год проходили в обуви с толстой подошвой.

Не стоит недооценивать и эффект песчаного пилинга, который отшелушивает и делает кожу стоп мягче без дополнительной косметики и приспособлений.

На морском курорте не забывайте об умеренности и солнцезащитном креме | Источник: Роман Данилкин / 63.RUНа морском курорте не забывайте об умеренности и солнцезащитном креме | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

На морском курорте не забывайте об умеренности и солнцезащитном креме

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Солнце — источник энергии и хорошего настроения

Солнечный свет — один из самых мощных природных стимуляторов. Он напрямую влияет на выработку витамина D, от которого зависит работа иммунной системы, состояние костей и даже настроение. К тому же под действием лучей активнее вырабатывается серотонин, так называемый гормон счастья, который помогает справляться со стрессом и апатией.

Но ключевое слово здесь — умеренность. Слишком долгое пребывание на солнце, особенно в полдень, может нанести больше вреда, чем пользы. Поэтому оптимальное время для загара — до 11 утра и после 16 часов, обязательно с кремом с SPF даже в пасмурный день.

Ранее мы рассказывали, как правильно наносить и смывать солнцезащитный крем.

  • Используйте достаточное количество. На лицо — 1/2 чайной ложки, на тело взрослого человека — примерно 2 столовые ложки (около 30 мл);

  • наносите за 15–30 минут до выхода на улицу, чтобы средство успело впитаться и начать действовать;

  • равномерно распределяйте средство, не забывая про уязвимые участки: уши, шею, линию роста волос, веки, губы (бальзам с SPF), кисти рук, стоп;

  • обновляйте SPF каждые 2 часа пребывания на солнце и каждый раз после плавания;

  • физические фильтры (оксид цинка, диоксид титана) и устойчивые химические фильтры (тиносорб, мексорил) в кремах требуют двойного очищения. Сначала кожу умывают гидрофильным маслом или мицеллярной водой, чтобы растворить водостойкие компоненты, затем можно умыться гелем с нейтральным pH. Такой метод поможет полностью удалить остатки солнцезащитного крема с лица. Для чувствительной кожи подойдут средства с церамидами или термальной водой.

Море — это не только отпуск, но и забота о здоровье. Вода, воздух, солнце и песок работают вместе: разгружают тело, снимают стресс, запускают внутренние процессы восстановления. Главное — подходить к отдыху с умом, не забывая про умеренность и индивидуальные особенности организма.

Дарья Гапионок
Комментарии
1
Гость
24 минуты
Ласковое море, ласковый песок, Это, видно, рая маленький кусок, На волнах качаясь плещет горизонт, Даже солнце в теме, прячется под зонт... Здесь восток иль запад, трудно разобрать, Не унять восторга, трепет не унять. Все дороги к морю, все сюда пути, Удержаться сложно, чтобы не войти...
