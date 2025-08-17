Что общего у Леонардо да Винчи и Билла Гейтса? Нейробиолог назвал привычку людей с высоким интеллектом

Побыть в одиночестве очень полезно Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Современный мир диктует нам необходимость быть постоянно занятыми: больше работать, меньше отдыхать, избегать прокрастинации. Однако нейробиологические исследования показывают, что ключ к высокой продуктивности и креативности может заключаться в прямо противоположном — умении проводить время в одиночестве.

Доктор Джозеф Джебелли, нейробиолог и автор книг о работе мозга, посвятил годы изучению влияния одиночества и отдыха на когнитивные функции. Его исследования показали, что периоды уединения не просто полезны для человека — они критически важны для творчества, обучения и эмоционального благополучия.

«Мы привыкли считать, что успех зависит от постоянной занятости, но это заблуждение, — отмечает Джебелли. — Мозг нуждается в паузах, чтобы обрабатывать информацию, формировать новые связи и генерировать идеи».

Когда человек остается один, активируется так называемая сеть пассивного режима работы мозга (Default Mode Network, DMN). Эта система отвечает за саморефлексию, воображение и консолидацию памяти. Именно в моменты покоя мозг перерабатывает полученный опыт, находит нестандартные решения и укрепляет нейронные связи.

«Творческие прорывы часто происходят не в моменты напряженной работы, а во время прогулок, медитации или даже сна», — объясняет Джебелли. Подробности — в материале «Доктора Питера».

Исторические примеры

Билл Гейтс и его «Недели размышлений»

Основатель Microsoft с начала своей карьеры практиковал регулярные уединения. Дважды в год он уезжал в загородный дом, где проводил неделю в полной изоляции — без семьи, друзей и коллег. В это время он читал книги, анализировал стратегии и размышлял о будущем технологий. По данным The Wall Street Journal, именно во время одной из таких поездок Гейтс в 1995 году принял ключевое решение о запуске Internet Explorer.

Леонардо да Винчи

Гений эпохи Возрождения славился своей неторопливостью в работе. Он мог часами смотреть на незаконченную картину, прежде чем нанести следующий мазок. Современники считали это странностью, но с точки зрения нейробиологии такой подход позволял ему глубже проникать в суть задачи и находить неочевидные решения.

Как использовать одиночество для развития мозга

1. Начните с малого

Не обязательно уезжать в лесную хижину. Достаточно выделять 10–15 минут в день на тишину и саморефлексию. Найдите место, где вас никто не побеспокоит, и просто посидите в тишине, сосредоточившись на дыхании. Это поможет снизить уровень стресса и активировать DMN.

2. Попробуйте одиночное путешествие

Поездка куда-либо в одиночку, хоть в соседний район на прогулку — мощный инструмент для перезагрузки мышления. Новые впечатления, отсутствие привычных социальных ролей и необходимость принимать самостоятельные решения стимулируют нейропластичность — способность мозга адаптироваться и развиваться. Главное, не заглушайте свой внутренний голос музыкой или подкастами, будьте наедине с собой.

3. Фильтруйте окружение

«Мы часто общаемся с токсичными людьми просто из чувства долга, — говорит Джебелли. — Но такие контакты повышают уровень кортизола, мешая ясному мышлению».

Сократите время, проводимое с теми, кто истощает вашу энергию, и сосредоточьтесь на качественных социальных связях.

4. Практикуйте осознанные виды деятельности

Йога, рисование или просто прогулки без гаджетов помогают мозгу войти в состояние «потока» — глубокой вовлеченности в процесс, которая усиливает креативность.

5. Рефлексируйте

Регулярно анализируйте свои эмоции и опыт. Это можно делать через медитацию, записи в дневнике, обсуждение с самим собой вслух. Такая практика улучшает эмоциональный интеллект и помогает находить нестандартные решения проблем.

Одиночество — необходимость

Умение проводить время наедине с собой сейчас особенно важный ключевой навык для личностного роста. Как показывают исследования, именно в тишине рождаются лучшие идеи, а мозг получает возможность восстановиться и переосмыслить информацию.

«Не бойтесь отключаться от внешнего шума, — советует Джебелли. — Вашему мозгу это необходимо так же, как телу — сон».

Названо лучшее упражнение для памяти и мозга в любом возрасте

Просто больше двигайтесь! Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Головоломки, судоку и кроссворды можно отложить. Тренировать мозг, улучшать память и делать ум острым помогают физические упражнения: быстрая ходьба, катание на велосипеде, плавание, йога, танцы и даже активные видеоигры. Это доказано обзорным исследованием Университета Южной Австралии, в котором были проанализированы данные 250 тысяч человек из более 3 тысяч экспериментов, проводимых учеными.

Любое регулярное активное движение улучшает работу мозга — способствует ясности мышления, скорости обучения, принятию решений, качеству запоминания и концентрации внимания, управлению эмоциями независимо от возраста, говорится в публикации исследователей.

Так говорит наука

Ученые проверили и выяснили, что лучше всего регулярная физическая активность влияет на мозг подростков. Но заметные изменения — улучшение способности решать головоломки, запоминать слова, быстро переключаться между различными задачами — были заметны у всех испытуемых, людей любого возраста.

Как правило, наибольшая польза наблюдалась у тех, кто занимался физическими упражнениями не менее 30 минут большинство дней в неделю, стремясь к общему времени около 150 минут в неделю.

Что происходит в мозге

Такие занятия, как ходьба или езда на велосипеде, могут увеличить размер гиппокампа — части мозга, отвечающей за память и обучение. В одном из исследований у пожилых людей, которые в течение года занимались аэробными упражнениями, гиппокамп увеличился на 2%, что фактически обратило вспять возрастное уменьшение объема мозга на один-два года.

Более интенсивные тренировки, такие как бег или интервальные, могут еще больше повысить нейропластичность — способность мозга адаптироваться и перестраиваться. Это помогает человеку быть более обучаемым, яснее мыслить и сохранять остроту ума с возрастом.

Каждое движение имеет значение

Вам не нужно бегать марафоны или поднимать тяжести, чтобы получить пользу и улучшить память. Эффективны быстрая ходьба с переменой скорости, йога, растяжка, тай-чи. Их можно легко вплести в свою дневную рутину — пока вы идете в магазин или на работу, встав пораньше и сделав зарядку, найдя время на короткий перерыв с приседаниями.

Исследователи доказали, что даже активные видеоигры (танцевальные, спортивные, со сражениями и погонями) могут принести пользу. Они тренируют не только тело, но и мозг: требуют сосредоточенности, координации, запоминания последовательности движений. В них можно играть даже с друзьями, причем людям с любым уровнем физической подготовки. Представьте, как порадуются знакомые или близкие, если вы предложите сыграть с ними в виртуальный теннис или боулинг. Ведь вы будете не просто активны, вы дадите мозгу ценную настройку.

«Упражнения — это один из самых мощных и доступных инструментов для поддержания здоровья мозга. А самое лучшее — это абсолютно бесплатно, доступно и никогда не поздно начать», — резюмируют исследователи.