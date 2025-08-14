НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Как российские ученые придумали аналог «живой кожи» — она лечит ожоги и язвы, не оставляя шрамов

Как российские ученые придумали аналог «живой кожи» — она лечит ожоги и язвы, не оставляя шрамов

Инновация уже появилась в государственных больницах и частных клиниках Москвы и Подмосковья

114
Написать комментарий

Рассказываем, как российские ученые придумали аналог «живой кожи», который лечит ожоги и язвы, не оставляя шрамов

Источник:

Елена Вахрушева / Городские медиа

Российские ученые изобрели аналог «живой кожи». Инновационное покрытие создано на основе человеческих клеток и позволяет быстрее заживлять ожоги, трофические язвы и другие открытые раны. Кроме того, после лечения не образуются шрамы.

Разрабатывает продукт резидент московского центра «Сколково», компания «Шэнэскин». Они называют свое покрытие первым препаратом в своем сегменте, созданный и произведенный в России. «Живую кожу» уже применяют в государственных больницах и частных клиниках Москвы и Подмосковья, массовое производство — лишь вопрос времени, уверены создатели.

«На сегодняшний день при глубоких ожогах единственная методика лечения — это пересадка кожи. Но после пластики у многих пациентов возникают грубые рубцы. Особенно это проблематично для детей, потому что дети растут, а рубцы нет. Им приходится ложиться на операцию каждые 2-3 года. Наше покрытие может избавить их от этого», — рассказывает генеральный директор компании-разработчика Юрий Балханов.

О том, как ученым удалось создать аналог «живой кожи» и в чем принцип его работы, смотрите в видео.

Елена Халматова
Елена Халматова
корреспондент MSK1.RU
