Время бояться комаров и приехавших из-за границы? Как распространяется лихорадка чикунгунья и опасна ли она для россиян

В Китае возвращают антиковидные ограничения из-за распространяющегося вируса чикунгунья. В России — нет Источник: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

В интернете паника: лихорадка чикунгунья, бушующая сейчас в Китае, может прийти и в Россию. Вирус переносят комары, некоторые виды которых обитают и у нас. Только за последние 10 дней в китайской провинции Гуандун зафиксировано свыше 10 тысяч случаев заболевания. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщил через ТАСС, что, вероятно, не все диагнозы поставлены, и их может оказаться больше. «Известия» написали, что источниками инфекции могут стать и вернувшиеся из Азии россияне, а также прибывшие в страну китайцы.

Могут ли комары распространить вирус по российским регионам, насколько опасны прилетающие к нам китайцы и возвращающиеся оттуда туристы — разбираемся вместе с экспертами.

Лихорадка чикунгунья — это вирусная болезнь, которую разносят комары вида Aedes. Эти же комары передают и другие опасные тропические инфекции, например, лихорадку денге, желтую лихорадку и вирус Зика. Такие болезни называют «природно-очаговыми», потому что они возникают только там, где живут эти комары, — в основном в жарких странах с тропическим климатом.

Вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов сообщил, что россиянам переживать из-за вспышки заболевания в Китае не стоит:

«Вирус переносят комары, которые живут только в тропическом и субтропическом регионах и у нас в России — только на Черноморском побережье. До Китая оттуда — почти 10 тысяч километров, так что китайские комары в Россию не долетят».

Эксперт заверил, что ни в Москве, ни в Сочи, ни во Владивостоке не стоит переживать, что укусит комар, и ты заболеешь тем, что вызывает вирус чикунгунья.

«Это скорее предупреждение для тех, кто планирует поездки на юг Китая, а не для тех, кто находится в России, — у нас этот вирус пока не зафиксирован. В Китае такие вспышки периодически происходят с середины прошлого десятилетия», — уточнил вирусолог.

Единственная возможность — если турист привезет вирус с собой после поездки в Китай или другие страны, где встречаются переносящие тропические инфекции насекомые. Но и от такого человека заразиться практически нереально.

«Через чихание и прикосновения вирус не передается. Только через укусы комаров или, гипотетически, если какой-то злодей специально введет вирус через шприц. Этот вирус не передается через кожу, дыхание, кашель и так далее», — добавил Сергей Нетесов.

Проще говоря, даже обниматься с приехавшими из регионов распространения вируса людьми так же безопасно, как и с человеком, больным клещевым энцефалитом.

Лихорадка чикунгунья впервые была выявлена в 1952 году в Танзании. Название в переводе с языка народа маконде означает «согнувшийся» — из-за характерной походки больных, страдающих от сильной суставной боли. Вирус не передается от человека к человеку, исключение — возможная передача от матери к ребенку во время родов.

В России еще не было ни одного комара, после укуса которого человек заболел чикунгуньей Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Можно ли лететь в Китай и не бояться вируса?

Риск заразиться чикунгуньей через насекомых существует десятки лет и актуален не только для Китая. Комары, способные переносить вирус, обитают практически во всех влажных субтропических регионах мира.

В нашем веке наиболее пострадали страны Азии и Южной Америки, а в конце 2000-х болезнь добралась даже до Европы — были зафиксированы случаи в южных районах Италии и Франции. С тех пор вирус особенно активизировался в Южной Америке — в Бразилии, Аргентине, Боливии. Не осталась в стороне и Африка — там инфекция прочно обосновалась и продолжает набирать силу.

«Что касается нынешней ситуации в Китае, то информация во многих источниках, мягко говоря, преувеличена. Во-первых, это затронуло только одну нетуристическую провинцию Китая. Наши туристы выбирают для путешествий, как правило, другие направления, это и Хайнань, и Пекин, и Шанхай, но никак не вот эта провинция, где распространяется вирус», — успокоил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

При этом эпидемиологи предупреждают, что риски подхватить чикунгунью, хоть и минимальные, но есть. Специалисты Роспотребнадзора уверяют, что держат руку на пульсе.

«В пунктах пропуска на границе задействована автоматизированная информационная система, которая позволяет выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний. Для оперативного выявления заболевания в Российской Федерации в наличии есть отечественные тест-системы», — сообщили в ведомстве.

На сегодняшний день эпидемиологической опасности нет. Роспотребнадзор

Эксперты советует россиянам, которые едут в страны, где распространена лихорадка чикунгунья, защищаться от укусов насекомых. Для этого нужно пользоваться репеллентами, ставить москитные сетки на окна и двери, спать под пологом и носить одежду с длинными рукавами и штаны, чтобы закрывать кожу.

«И в Китай, и в любую другую заграничную поездку мы рекомендуем брать с собой полис страхования. Он понадобится, если во время поездки понадобится обратиться за медицинской помощью», — уточнил Дмитрий Горин.

А если симтомы болезни появятся уже после поездки, то в Роспотребнадзоре напоминают, что важно сразу обратиться к врачу и сказать ему, что вы были в стране, где есть эта лихорадка.

Даже если комар прилетит в Россию из зоны распространения чикунгуньи, то, скорее всего, он быстро умрет тут из-за более холодного климата Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU

Как распознать чикунгунью: симптомы

Хотя вирус чикунгуньи не самый опасный, он может сильно испортить жизнь из-за своих неприятных симптомов.

«Начинается всё остро, примерно так же, как и при других лихорадках, например, денге и Зика. Из симптомов люди могут заметить очень высокую температуру, прямо под 40 градусов. А еще — боль в мышцах, в мелких и крупных суставах и кожную сыпь. В редких случаях возможны поражения центральной нервной системы и сердца. Впрочем, летальных исходов фиксируется крайне мало».

Главный признак чикунгуньи, который отличает ее от других лихорадок, — это сильная боль в мышцах и суставах.