«Вакцины нет, лечение симптоматическое»: профессор из США предупредил о смертельной опасности чикунгуньи для жителей России

«Вакцины нет, лечение симптоматическое»: профессор из США предупредил о смертельной опасности чикунгуньи для жителей России

Анча Баранова не исключает, что заболевшие новой тропической лихорадкой появятся как в Волгограде, так и в других мегаполисах планеты

160
1 комментарий
Анча Баранова не исключает появления вируса в России, но оснований для эпидемии не видит | Источник: Юрий Скулыбердин / V1.RUАнча Баранова не исключает появления вируса в России, но оснований для эпидемии не видит | Источник: Юрий Скулыбердин / V1.RU

Анча Баранова не исключает появления вируса в России, но оснований для эпидемии не видит

Источник:

Юрий Скулыбердин / V1.RU

Более семи тысяч человек уже заразились в Китае потенциально смертельной лихорадкой чикунгунья. Болезнь переносится от человека к человеку комарами двух видов, а санитарные врачи готовятся к возможной борьбе с новой инфекцией по всему миру. Доктор биологических наук, профессор университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник Медико-генетического научного центра Российской академии медицинских наук Анча Баранова в разговоре с V1.RU предупреждает: конкретного лечения, которое могло бы убить возбудителя, не существует, а у двух известных вакцин — огромное количество побочных эффектов.

От поцелуя заразиться не получится

— Во первых, чего не стоит делать категорически — это волноваться, — объясняет профессор Баранова. — Не совсем понятливые журналисты написали, что в Китае введены антиковидные меры из-за чикунгуньи. Начнем с того, что антиковидные меры — они по определению направлены против ковида, да, того самого SARS-CoV-2. У нас в просторечии слово «антиковидные» стало использоваться как нечто рестриктивное. Можно сказать, что взяли какого-нибудь человека, посадили под домашний арест потому, что он в интернете гадости писал. Можно сказать, что к нему применены антиковидные меры.

Анча Баранова уверяет: изоляция при лихорадке чикунгунья нужна, но следует учитывать, что заболевание не передается респираторным путем. Его переносчики — комары двух видов Aedes aegypti и Aedes albopictus.

— Бывают такие вирусы, которые между животными переносятся комарами. Там есть какой-то животный резервуар, и для животных он может быть и не опасен, но иногда эти комары после животного залетают на человека, кусают, и мы получаем заражение, — говорит ученый. — Этим и плох вирус чикунгунья, что резервуаром для него служит человек. Есть человек болеющий. Его кусает комар, потом летит и кусает другого человека. Этот другой заболевает. Комары взяли этот вирус не где-то, а от конкретного человека. Поэтому то, что делается в Китае, очень разумные меры, связанные с этим самым комариным распространением. А там делают две вещи. Первая — изолируют человека, помещая его под москитную сетку. Но это не значит, что его запеленали и не дают двигаться. Сетка большая, можно и комнату целиком закрыть, чтобы комар не залез, не укусил этого человека и не полетел дальше. Им необходимо изолировать человека в том месте, куда не могут залезть комары, потому что это защитит еще 10–15 человек, а затем тысячи человек.

<p>Анча Баранова</p><p>Анча Баранова</p>

Это так называемый арбовирус с положительно заряженной одноцепочной, по-моему, молекулой РНК. Такой денгеобразный.

Анча Баранова

Доктор биологических наук, профессор

Второй шаг, который предприняли в Китае для борьбы с заболеванием, — уничтожение небольших водоемов, где размножаются комары-переносчики.

— Когда я говорю про небольшие водоемы, я реально имею в виду очень небольшие. Например, детское ведерко, в которое попала дождевая вода, или старая покрышка с остатками воды, — комментирует Анча Баранова. — Это вообще идеальные условия для личинок — темно и тепло. Поэтому люди ходят по улицам, ищут такие водоемы и да, переворачивают и выливают воду. Комары-переносчики очень быстро проходят личиночную стадию, и смысл в действиях человека пресечь процесс размножения. Так что меры принимаются правильные.

«От применения вакцины отказались»

Доктор Баранова напоминает — лихорадка чикунгунья — пантропическое заболевание, встречающееся в Африке, Азии, странах Латинской Америки. Однако в связи с глобальным потеплением границы распространения заболевания сместились далеко на север.

— Несколько лет назад сильная вспышка была в Италии. Сейчас во Франции около 800 случаев, и так далее, — объясняет биолог. — Вообще, ее можно спутать с лихорадкой денге. Поэтому хорошего ничего нет, хоть заболевание и не такое сильное. У денге свои особенности, там если первый раз переболел — ок. А вот если второй раз и иным штаммом, то и помереть можно. При чикунгунье умирают не очень часто, но при этом заболевание неприятное. Резко, в момент поднимается температура, начинает очень сильно болеть тело, суставы. Да и само слово «чикунгунья» с одного из африканских языков переводится как «человек, согнутый от боли».

По словам биолога, заболевание бьет по суставам, а осложнения могут остаться навсегда.

— Если геометрия сустава изменилась, то боли будут всю оставшуюся жизнь. И в этом опасность заболевания, — объясняет Анча Баранова. — Некоторые люди действительно могут погибнуть. К примеру, из 5 тысяч заболевших умрет 12. Такое может быть. Но если куча людей инвалидизировалась и не ходит на работу — вот мы и приплыли.

<p>Анча Баранова</p><p>Анча Баранова</p>

Заболевание не обязательно должно быть смертельным или неизлечимым, чтобы наносить урон.

Анча Баранова

Доктор биологических наук, профессор

Анча Баранова предупреждает: лечения от вируса чикунгуньи не существует, терапия направлена только на облегчение симптомов. Вакцины тоже нет, точнее, есть, но с огромным количеством побочных эффектов.

— Ее давали людям, собирающимся в круиз на Карибы. Выяснилось, что у некоторых из 60 000 лиц, получивших вакцину, возникли серьезные неврологические и сердечные побочки. И даже двое пациентов погибли, — рассказывает доктор биологии. — При этом вероятность подхватить чикунгунью невелика, а люди, которые ездят в круизы по Карибам, всё же люди с доходом, которые, если у них начнется какое-то осложнение после приема вакцины, пойдут требовать… Есть еще одна вакцина, но она тоже плохая и с такой же историей, побочками и прочим. Понимаете, мы не можем делать вакцину без побочек. Ее мы стандартизировать можем, а вот человека — нет.

«У нас будет раскачка, усушка, утруска, гадания, нужны ли приборы и у кого их закупать»

Появление лихорадки чикунгунья там, откуда начал распространяться по миру коронавирус, профессор объяснила тоже весьма просто:

— Во-первых, Юго-Восточная Азия, южный Китай совпадают с центром биоразнообразия, в котором как бы есть очень большой процент зоонозов, переходов вирусов с животных на человека. Плюс там огромное население, которое живет в близости с природой и которое при всей своей интенсификации сельского хозяйства занимается и индивидуальной интенсификацией, когда на одного человека приходится десять хрюшек. Кто-то уток разводит, кто-то кур, и эта близость способствует переносу вирусов. Кроме того, у Китая действительно есть заточка на массовую диагностику. Для них выкатить какой-нибудь ПЦР-тест, на котором прогнать 100 тысяч китайцев, вообще один чих. Командир дал распоряжение, медработники выдвинулись и делают. У нас будет раскачка, усушка, утруска, гадания, нужны ли эти приборы, а если нужны — у кого их закупать… Историю с тестами на ковид же помним? С масштабированием у китайцев тоже проблем нет. Главное, чтобы распоряжение начальства было.

<p>Анча Баранова</p><p>Анча Баранова</p>

Плюс китайцев — переживания за популяционное здоровье. Они рассматривают себя как популяцию и традиционно хотят ограничить распространение вирусных заболеваний даже в большей степени, чем хотим мы. Даже путем определенных жертв.

Анча Баранова

Доктор биологических наук, профессор

Что же касается перспектив появления лихорадки чикунгунья в России, то шанс на это, по мнению профессора, есть, но маленький.

— Завозные случаи заболевания могут встретиться, но масштабного распространения болезни, скорее всего, не будет, — объясняет Анча Баранова. — У нас нет москитов, которые переносят эту лихорадку. Если человек куда-то поедет, то, безусловно, может привезти вирус, может быть, даже в больнице полежит, но дальше не передаст никому — комара нет. А при поцелуях он не передается.

Андрей Петров
Андрей Петров
Заместитель главного редактора
