Из детдома на страницы Vogue: как парень без рук стал фотографом — вдохновляющая история

Из детдома на страницы Vogue: как парень без рук стал фотографом — вдохновляющая история

Роман Акулов начал изучать фотографию в каморке общежития

Фотографии Романа попали в Vogue, Dodged и Sguardo

Источник:

Сергей Уланов, Татьяна Старостенкова, Антон Дигаев/ NGS.RU

Фокомелия — это редкое генетическое заболевание, из-за которого Романа Акулова родители оставили в роддоме. Всё детство молодой человек провёл в детском доме, пока в 15 лет его не усыновила семья из Новосибирска. Сначала парень хотел стать программистом, но судьба распорядилась иначе — он начал заниматься фотографией. За два года он прошел путь от неизвестного творца до фотографа из Vogue.

Роман мечтает стать известным, чтобы делиться опытом с другими, вдохновлять людей через свои снимки и личную историю преодоления трудностей.

«Я хочу связать свою жизнь с фотографией и полностью отдаться ей. Хочу подать свои работы на фотовыставку в Нью-Йорке — для меня, наверное, это будет самым высшим этапом в карьере. И ещё я хочу сделать съёмку для певицы Ёлки, я с детства ее слушаю», — поделился Роман Акулов.

История фотографа — в видео выше.

Татьяна Старостенкова
Татьяна Старостенкова
Сергей Уланов
Сергей Уланов
Видеопродюсер NGS.RU
