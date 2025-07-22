В США — медицинский скандал. Людей разбирали на органы, хотя они плакали, задыхались и мотали головой

Как много людей Источник: Вера Сальницкая / NGS.RU

20 июля в The New York Times вышла статья под названием «Увеличение числа трансплантаций органов подвергает доноров риску». За сухим заголовком скрывался текст, который шокировал тысячи читателей. Журналисты рассказали о том, как пациентов «разбирали на органы», хотя они были живы и находились в сознании. И это — в нормальных, известных больницах.

Собрали главное из резонансного текста.

Что случилось?

При больницах в США работают координаторы — работники организаций по закупке донорских органов. Врачи говорят о них как о крайне наглых и даже агрессивных. Журналисты перечисляют примеры их работы, в которые сложно поверить. Среди них:

мужчина со сломанной шеей — когда его отключали от аппарата жизнеобеспечения, он кусал его трубку и плакал. Врачи ввели ему седативные средства, дождались смерти и извлекли органы;

пациентка, которую несколько дней готовили к донорству — однако ее близкие успели передумать. Им показалось, что пациентка приходит в сознание. В итоге она действительно пришла в сознание и выжила;

мужчина, который прижимал колени к груди и качал головой. Его решили сделать донором органов и увезли в операционную. Беды не случилось только потому, что лично хирург отказался продолжать процедуру. Этот мужчина до сих пор жив;

42-летняя женщина, которая подавилась во время еды. Врачи констатировали ее смерть и увезли, чтобы извлечь органы. Но когда они разрезали ее тело, то увидели, что сердце бьется. Женщина самостоятельно дышала. Разрез зашили. Женщина умерла, но позднее;

27-летний мужчина, которого парализовало в ДТП. Координатор спросил его согласие на донорство органов, когда мужчина отходил от анестезии (и не мог соображать ясно). Он осознал, что происходит, уже в операционной. Мужчина морганием дал понять, что не согласен, и его увезли обратно в палату.

«Какая катастрофа, и с ним обращались совершенно неадекватно», — написал о нем один из врачей.

На фото доктор Майкл Де Вита. Он стоял у истоков трансплантологии в США — и с самого первого дня боялся, что этой системой начнут злоупотреблять Источник: Dave Sanders / The New York Times

В другом случае пациентка, женщина средних лет, оглядывалась по сторонам и плакала. Ей ввели седативные и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Пациентка всё равно не умерла — она погибла только через несколько часов без аппарата.

«Мне казалось, что если бы ее продержали на аппарате дольше, то она бы выжила. Я чувствовала себя так, будто участвовала в чьем-то убийстве. Это до сих пор меня мучает», — сказала хирург, участвовавшая в процедуре. После этого случая она уволилась и ушла из медицины.

Брайани Дафф — тот самый хирург. Она больше не смогла работать в больнице Источник: Rachel Woolf / The New York Times

В ряде случаев координаторы убеждали врачей ускорять смерть потенциальных доноров (например при помощи инъекций морфина). Федеральное расследование в одном только штате Кентукки выявило 73 случая, когда пациенты проявляли признаки сознательности — но всё равно стали донорами органов.

«Всё, о чем они заботятся, — это органы. Это просто отвратительно», — сказала о координаторах медсестра Нева Уильямс.

Еще один вопиющий случай — дело Даниэллы Гальегос. Когда ей было 38 лет, она попала в больницу и там впала в кому. Врачи сказали ее родным, что Даниэлла никогда не поправится. Те согласились отдать ее органы донорам.

Когда началась подготовка к операции, родные увидели слезы на глазах Даниэллы. Они сказали об этом врачам, но те их проигнорировали. Координатор по донорству заверил родных, что слезы — это просто бессознательный рефлекс.

«В день запланированной операции г-жу Гальегос отвезли в предоперационную, где две сестры держали ее за руки. Прибывший врач отключил аппарат жизнеобеспечения. Затем одна из сестер заявила, что видела, как г-жа Гальегос шевелится. Врач попросил ее моргнуть, и она подчинилась. Комната взорвалась ахами», — пишут журналисты.

Но и это не остановило координатора. Он сказал, что это всего лишь рефлексы, и предложил ввести морфин, чтобы шевеления прекратились. Врачи отказались. Они вернули Даниэллу в палату, и она полностью выздоровела.

Даниэлла Гальегос — сегодня она совершенно здорова Источник: Nina Riggio / The New York Times

Как это возможно?

Государство в США слабо регулирует сферу донорства органов. Их закупками занимается сеть некоммерческих организаций в разных штатах, которые сами приставляют координаторов к больницам.

Донорство в США разрешено даже в тех случаях, когда пациент жив и у него наблюдается некоторая мозговая активность. Но в таких случаях врачи должны установить, что пациент близок к смерти и не поправится. Его родные должны сами принять решение об отключении от аппаратов жизнеобеспечения. Только после этого координатор может подойти к ним и спросить согласие на донорство. Никакого влияния на решения врачей координатор оказывать не может.

Так гласят правила, но на практике эти правила часто нарушаются. Координаторы давят как на врачей, так и на родных. В итоге на операционном столе могут оказаться люди, имевшие шансы на жизнь.

Отдельно врачей беспокоит тот факт, что некоторые «бессознательные» пациенты могли находиться в сознании. Следовательно, они могли понимать и чувствовать, что с ними делают. Их последние часы должны были быть наполнены страхом и паникой.

Журналисты ссылаются на одно из новейших исследований. Оно гласит, что 25% пациентов, считавшихся бессознательными, на самом деле могли сохранять сознание. Люди в исследовании лишь не могли общаться и как-либо проявить это сознание для внешнего мира. Исследование не посвящено донорству, оно охватывало обычных пациентов. Однако если увязать эти цифры с масштабом донорства, то выводы крайне настораживают.

Другое исследование показало, что врачи, предсказывавшие, что пациент не восстановится после черепно-мозговой травмы, часто ошибались. Это касается предсказаний, сделанных в первые 72 часа после травмы. К сожалению, этого времени бывает достаточно, чтобы решить судьбу пациентов-доноров.

Более того, в маленьких больницах персоналу может попросту не хватать знаний, чтобы точно определить, поправится пациент или нет. Однако координаторы работают и там.

Сегодня более 100 000 человек в США ждут пересадку органов. На этом фоне система трансплантологии установила рекорды по количеству операций. За последние несколько лет их сделали десятки тысяч.

«Я не знаю масштаба проблемы. И не знаю, знает ли кто-нибудь. Вот это и пугает», — признался Роберт Кэннон, хирург-трансплантолог.

По его мнению, проблемы замалчиваются из-за банального страха. Если начать обсуждать эти случаи, то люди начнут бояться давать прижизненное согласие на донорство. И, похоже, этот страх оправдан. После выхода статьи многие американцы начали писать, что срочно убирают свое имя из реестра доноров и запрещают родным соглашаться на него.