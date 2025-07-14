Клеопатра тоже так делала. Древние ритуалы красоты, которые эффективно используют и сейчас

Во все времена женщины хотят быть красивыми Источник: Дарья Селенская / Городские порталы

Многие практики древнего ухода за телом и лицом находят научное подтверждение и активно используются в современной косметологии. Не верите? Подробности «Доктору Питеру» рассказала Мария Титова — врач-косметолог клиники La Dental soul.

Ритуалы из Египта

Древние египтяне придавали огромное значение чистоте тела как фундаменту любого ухода за собой. В условиях жаркого климата и песчаных бурь регулярное очищение было не просто эстетической процедурой, но и необходимостью для здоровья. Археологические раскопки в городе Тебтунис обнаружили общественные бани III века до нашей эры, оборудованные каменными бассейнами, душем и даже печами для нагрева воды. Большинство египтян купались в Ниле, однако состоятельные люди имели доступ к специальным ванным комнатам.

Натуральные очищающие средства — паста из глины или пепла с оливковым маслом, которая не только удаляла загрязнения, но и питала кожу. Молочные ванны — знаменитый ритуал Клеопатры, в котором сочетались молоко (источник молочной кислоты для мягкого пилинга) и мед (натуральный увлажнитель). Масла для ухода — касторовое и миндальное масла применялись для питания кожи и стимуляции роста волос. Кохль — черная подводка для глаз, которая не только подчеркивала красоту, но и защищала от инфекций благодаря антибактериальным компонентам (оксид цинка, ним, шафран).

Интересно, что египтяне даже изобрели аналог современного шугаринга — удаление волос смесью меда и сахара.

Древняя Греция

Греки имели особый взгляд на косметику, отличный от египетского. Согласно трудам Гиппократа, в Греции красота ассоциировалась с физическим совершенством. Греки предпочитали более натуральный вид и считали чрезмерное украшение уместным только для женщин определенного социального положения. Они использовали кохль для тонкого подчеркивания линии глаз и удлинения бровей, что создавало более естественный образ.

В современной косметологии этот принцип нашел отражение в концепции nude look и натурального макияжа, который подчеркивает естественную красоту, а не маскирует ее. Вектор развития индустрии красоты сейчас — это стремление улучшить качество кожи, что позволяет минимизировать использование декоративной косметики.

Подход греков к красоте отличался от египетского.

Оливковое масло — основа ухода, использовалось для массажа и увлажнения. Его смешивали с медом для создания питательных масок. Стригиль — инструмент для очищения кожи атлетов (соскребали масло, пот и грязь), прообраз современных скрабов и пилингов. Минимализм в макияже — греки предпочитали естественный образ, лишь слегка подчеркивая глаза кохлем.

Древний Рим

Поэма Овидия Medicamina Faciei Femineae, которую иногда называют «Искусством красоты», написанная около 1 года до н. э. — первый в истории текст, сочетающий поэзию с практическими советами по косметологии. Сохранившиеся 100 строк содержат пять рецептов масок и пилингов. Овидий подчеркивает: «Culta placent» («Ухоженное нравится»). Его рецепты основаны на растительных и животных компонентах.

Женщины делали маски для лица из яиц, меда и других ингредиентов Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Римляне переняли многие традиции Египта и Греции, но добавили свою изысканность.

Бледность как эталон — светлая кожа была признаком аристократизма. Для отбеливания использовали мел и даже опасные составы со свинцом. Первый косметический трактат — поэма Овидия Medicamina Faciei Femineae (1 год до н. э.) содержала рецепты масок (например, из ячменя, яиц и меда), но некоторые ингредиенты (селитра, олений рог) могли причинить вред. Lex Oppia — закон 215 года до н. э., ограничивавший использование косметики и роскоши. Его отмена после женских протестов стала историческим прецедентом борьбы за право на уход за собой.

До XIX века

Вплоть до XIX века бледность была предпочтительным тоном кожи. Римская любовная поэзия превозносит достоинства ослепительно-белой девушки. Однако бледная кожа была также маркером социального статуса и класса. Это был знак того, что женщинам и мужчинам не нужно было заниматься той черной работой, которая подвергла бы их кожу воздействию солнца. У женщин бледность имела моральное измерение: это был знак того, что женщина оставалась в доме и «выше упрека». Жизнь в Италии не располагает к бледности, поэтому римские аристократы обратились к косметике, в основном мелу, но иногда и свинцу, чтобы отбелить свои лица.

Древнеримский косметический крем был найден в жестяной банке на месте раскопок II века н. э. недалеко от Лондона. Предполагается, что крем состоял примерно из 40% животного жира (скорее всего, от овец или крупного рогатого скота) и 40% крахмала и оксида олова. Жир делал крем кремообразным, а оксид олова делал его белым.

Древний Китай

В отличие от современного подхода, где красота часто воспринимается через призму моды, в Древнем Китае она была связана с целостным благополучием. Женщины и мужчины использовали натуральные ингредиенты, массажные техники и ритуалы, основанные на традиционной китайской медицине. Эти практики не только улучшали внешний вид, но и укрепляли здоровье, что делает их актуальными и сегодня.

Рисовая вода и шелк — для мягкого очищения и стимуляции обновления кожи. Нефритовые массажеры — улучшали кровообращение и лимфодренаж (аналоги современных гуаша-техник). Жемчужная пудра и травы — входили в состав осветляющих и омолаживающих масок. «Лотосовые ножки» — болезненный, но статусный эталон красоты, демонстрировавший принадлежность к высшим слоям общества.

Традиционная китайская медицина играла ключевую роль в ритуалах красоты. Она основывалась на принципах гармонии и профилактики, а не только лечения. Уже в период династии Западная Чжоу (1026–771 год до н. э.) существовали методы иглоукалывания, массажа и диетотерапии, которые применялись для улучшения внешнего вида и здоровья. Иглоукалывание, например, использовалось для стимуляции кровообращения и снятия отеков, что улучшало цвет лица. Диетотерапия включала продукты, богатые антиоксидантами, такие как ягоды годжи и грибы линчжи, которые поддерживали молодость кожи. Эти методы, подтвержденные современными исследованиями, легли в основу многих косметологических процедур.

Ритуалы красоты в Индии

Косметология в Индии зародилась еще в период цивилизации долины Инда, где археологические находки свидетельствуют об использовании косметических средств. Красота ассоциировалась с понятиями заслуги (punya), долголетия (aayush), здоровья (aarogyam) и счастья (anandam). Эти принципы были закреплены в аюрведе, которая предлагала систематический подход к уходу за собой.

Абхьянга — масляный массаж с кунжутным или кокосовым маслом для питания кожи и детоксикации. Убтан — многокомпонентная маска из куркумы, нута, сандала и розовой воды для очищения и осветления кожи. Травяные уходы за волосами — амла (индийский крыжовник) и натуральные масла укрепляли волосы, предотвращали выпадение.

Современное применение

Сегодня мы наблюдаем возрождение интереса к древним ритуалам красоты, подкрепленное научными исследованиями, подтверждающими их эффективность. Косметология — молодая и развивающаяся наука, она берет за основу проверенные временем методики, сочетая их с современными технологиями и достижениями химии.