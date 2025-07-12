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Организм перед смертью подает сигнал: его легко узнать, но большинство людей не готовы заметить

Что чувствует человек за несколько дней до ухода из жизни

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1 комментарий
Однажды тело подает четкий сигнал: он не пугает&nbsp;— он дает шанс успеть сказать самое важное | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUОднажды тело подает четкий сигнал: он не пугает&nbsp;— он дает шанс успеть сказать самое важное | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Однажды тело подает четкий сигнал: он не пугает — он дает шанс успеть сказать самое важное

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

О смерти обычно говорят либо шепотом, либо сухим языком медицины. Но она приходит к каждому, и гораздо чаще не внезапно, а шаг за шагом. Иногда — почти нежно. О том, что приближается момент последнего вздоха, тело начинает подавать нам сигналы заранее. И в этот момент у нас есть возможность в последний раз побыть с близкими, завершить все земные дела. Врачи и эзотерики объяснили, по каким признакам можно определить приближение смерти и почему это не всегда больно и страшно.

Задумывались ли вы над вопросом: можно ли предугадать смерть? Ответ — да, если внимательно наблюдать за человеком, особенно в последние дни. И медики, и эзотерики сходятся в одном: организм подает сигналы о скорой кончине — эмоциональные, физические, энергетические. И если их вовремя распознать, можно не только успеть проститься с близкими, но и сделать этот момент чуть светлее.

— С медицинской точки зрения, перед смертью возможны значительные изменения температуры тела и цвета кожи, периоды тишины, отказ от пищи и воды, необычная фраза или взгляд, как будто человек «смотрит сквозь», — объясняет фельдшер-акушер Наталья Чаевская. — Это не повод заставлять есть — насильственное кормление только усиливает страдания. Лучше просто быть рядом. И уважать то, что тело уже не борется.

Наталья Чаевская, фельдшер-акушер, нутрициолог.

По словам специалиста, один из самых тонких признаков — «просветление перед уходом».

— В паллиативной практике, да и в опыте многих коллег, этот феномен часто наблюдается у умирающих: человек, долго находившийся в апатии или спутанном сознании, неожиданно становится спокойным и умиротворенным. Он может поблагодарить близких, сказать важные слова, попрощаться, будто внутренне знает, что скоро уйдет.

Иногда это длится несколько минут, иногда — пару часов. С научной точки зрения, это последняя вспышка работы мозга. С человеческой — чудо и последний шанс попрощаться.

— В моменты относительно ясного сознания умирающие могут на короткое время прийти в себя. Однако вскоре состояние вновь ухудшается, и человек уходит в беспамятство, как будто погружаясь в безмолвие неизведанного, — подтверждает гериатр Елена Павлова. — Дыхание становится поверхностным, кожа бледнеет, температура падает. Всё замедляется.

Елена Павлова — врач общей практики, гериатр, гастроэнтеролог, натуропат.

Медики выделяют целый список признаков скорой смерти: апатия, гиподинамия, сонливость, редкое дыхание, дрожь, снижение давления. По словам хирурга Леонида Зварича, в теле начинается системный «откат»: нарушается работа почек, исчезает аппетит, человек погружается в сон. Но иногда наоборот умирающий становится замкнутым, раздражительным, агрессивным или плаксивым. Это реакция нервной системы на конец жизненного пути.

— Могут быть даже галлюцинации, — отмечает хирург Леонид Зварич. — Снижается температура тела, человек старается в помещении одеть теплые вещи, жалуется на озноб. Стул отсутствует в течение нескольких дней, мочеиспускание редкое, цвет мочи меняется. Кожа приобретает бледно-серый цвет, снижается эластичность, в глазах пропадает блеск.

Зварич Леонид Степанович — врач — общий хирург, пластический хирург. Операционный стаж 20 лет.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Наряду с научным взглядом на кончину существует и другой, эзотерический. Известны рассказы людей о том, что незадолго до смерти можно увидеть умерших родственников, а также ангелов, длинный тоннель или яркий свет. Это может быть сном, фантазией или внутренним процессом примирения — у каждого по-разному.

— Энергия человека начинает ослабевать. Это может проявляться в усталости, долгом сне или даже в «выходах» из тела, когда человек ощущает легкость и отделение от физической оболочки. Некоторые люди утверждают, что перед смертью начинают чувствовать близость конца, могут видеть яркие сны, включающие символику перехода, — объясняет эзотерик Нина Хлестакова. — Кто-то может видеть определенные символы или даже слышать звуки, которые обычно воспринимаются как признаки прошедших душ или духов, утешающих их. Но многие хотят попрощаться с родными.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Именно в этом и есть ключ к пониманию того, что всех нас ждет в конце: смерть не всегда бывает страшной, мучительной и неожиданной. Очень часто биологическая, естественная смерть тихая и похожа на отход ко сну. Быть с близкими рядом в такие моменты — значит проживать вместе последние штрихи большой истории.

— Понимать физиологию смерти — значит уметь видеть в ней не только конец. Мы не всегда можем продлить жизнь, но можем сделать уход осознанным, мягким, человечным, — подчеркивает Наталья Чаевская. — Когда мы перестаем воспринимать смерть как внезапную, пугающую точку, а начинаем видеть в ней процесс, который можно сопровождать, меняется всё. Смерть — неотъемлемая часть жизни. Быть рядом в этот момент — глубочайшая человечность, на которую мы все способны.

Но, возможно, самый главный сигнал, который подает умирающий, — не про смерть. А про жизнь, которой стоит дорожить каждую секунду.

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Смерть Прощание Жизнь Сердце Давление Дыхание Измененное сознание Мозг Физиология Похороны Анатомия Врач Паллиативная помощь Галлюцинации
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Комментарии
1
Гость
12 минут
Да уж! Позитивный канал 76 ру! Новостей плохих нет,дак хоть людям на нервы подействовать.
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