Организм перед смертью подает сигнал: его легко узнать, но большинство людей не готовы заметить

Однажды тело подает четкий сигнал: он не пугает — он дает шанс успеть сказать самое важное Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

О смерти обычно говорят либо шепотом, либо сухим языком медицины. Но она приходит к каждому, и гораздо чаще не внезапно, а шаг за шагом. Иногда — почти нежно. О том, что приближается момент последнего вздоха, тело начинает подавать нам сигналы заранее. И в этот момент у нас есть возможность в последний раз побыть с близкими, завершить все земные дела. Врачи и эзотерики объяснили, по каким признакам можно определить приближение смерти и почему это не всегда больно и страшно.

Задумывались ли вы над вопросом: можно ли предугадать смерть? Ответ — да, если внимательно наблюдать за человеком, особенно в последние дни. И медики, и эзотерики сходятся в одном: организм подает сигналы о скорой кончине — эмоциональные, физические, энергетические. И если их вовремя распознать, можно не только успеть проститься с близкими, но и сделать этот момент чуть светлее.

— С медицинской точки зрения, перед смертью возможны значительные изменения температуры тела и цвета кожи, периоды тишины, отказ от пищи и воды, необычная фраза или взгляд, как будто человек «смотрит сквозь», — объясняет фельдшер-акушер Наталья Чаевская. — Это не повод заставлять есть — насильственное кормление только усиливает страдания. Лучше просто быть рядом. И уважать то, что тело уже не борется.

Наталья Чаевская, фельдшер-акушер, нутрициолог.

По словам специалиста, один из самых тонких признаков — «просветление перед уходом».

— В паллиативной практике, да и в опыте многих коллег, этот феномен часто наблюдается у умирающих: человек, долго находившийся в апатии или спутанном сознании, неожиданно становится спокойным и умиротворенным. Он может поблагодарить близких, сказать важные слова, попрощаться, будто внутренне знает, что скоро уйдет.

Иногда это длится несколько минут, иногда — пару часов. С научной точки зрения, это последняя вспышка работы мозга. С человеческой — чудо и последний шанс попрощаться.

— В моменты относительно ясного сознания умирающие могут на короткое время прийти в себя. Однако вскоре состояние вновь ухудшается, и человек уходит в беспамятство, как будто погружаясь в безмолвие неизведанного, — подтверждает гериатр Елена Павлова. — Дыхание становится поверхностным, кожа бледнеет, температура падает. Всё замедляется.

Елена Павлова — врач общей практики, гериатр, гастроэнтеролог, натуропат.

Медики выделяют целый список признаков скорой смерти: апатия, гиподинамия, сонливость, редкое дыхание, дрожь, снижение давления. По словам хирурга Леонида Зварича, в теле начинается системный «откат»: нарушается работа почек, исчезает аппетит, человек погружается в сон. Но иногда наоборот умирающий становится замкнутым, раздражительным, агрессивным или плаксивым. Это реакция нервной системы на конец жизненного пути.

— Могут быть даже галлюцинации, — отмечает хирург Леонид Зварич. — Снижается температура тела, человек старается в помещении одеть теплые вещи, жалуется на озноб. Стул отсутствует в течение нескольких дней, мочеиспускание редкое, цвет мочи меняется. Кожа приобретает бледно-серый цвет, снижается эластичность, в глазах пропадает блеск.

Зварич Леонид Степанович — врач — общий хирург, пластический хирург. Операционный стаж 20 лет.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Наряду с научным взглядом на кончину существует и другой, эзотерический. Известны рассказы людей о том, что незадолго до смерти можно увидеть умерших родственников, а также ангелов, длинный тоннель или яркий свет. Это может быть сном, фантазией или внутренним процессом примирения — у каждого по-разному.

— Энергия человека начинает ослабевать. Это может проявляться в усталости, долгом сне или даже в «выходах» из тела, когда человек ощущает легкость и отделение от физической оболочки. Некоторые люди утверждают, что перед смертью начинают чувствовать близость конца, могут видеть яркие сны, включающие символику перехода, — объясняет эзотерик Нина Хлестакова. — Кто-то может видеть определенные символы или даже слышать звуки, которые обычно воспринимаются как признаки прошедших душ или духов, утешающих их. Но многие хотят попрощаться с родными.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Именно в этом и есть ключ к пониманию того, что всех нас ждет в конце: смерть не всегда бывает страшной, мучительной и неожиданной. Очень часто биологическая, естественная смерть тихая и похожа на отход ко сну. Быть с близкими рядом в такие моменты — значит проживать вместе последние штрихи большой истории.

— Понимать физиологию смерти — значит уметь видеть в ней не только конец. Мы не всегда можем продлить жизнь, но можем сделать уход осознанным, мягким, человечным, — подчеркивает Наталья Чаевская. — Когда мы перестаем воспринимать смерть как внезапную, пугающую точку, а начинаем видеть в ней процесс, который можно сопровождать, меняется всё. Смерть — неотъемлемая часть жизни. Быть рядом в этот момент — глубочайшая человечность, на которую мы все способны.