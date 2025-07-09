Не разговаривать и не скрещивать ноги: какие еще ошибки вы совершаете при измерении давления

Врачи объяснили, как нужно измерять давление Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Сейчас повышенное или пониженное давление беспокоит людей разных возрастов, и почти у каждого дома есть тонометр. Наши коллеги из NGS.RU узнали у врачей, как правильно измерять давление, чтобы показатели были верными.

Какими бывают тонометры и манжеты

Современные тонометры делятся на две основные группы: механические (с манжетой, грушей и стетоскопом) и электронные (автоматические). Автоматические, в свою очередь, подразделяются на плечевые и запястные.

В механическом тонометре нагнетание и спускание воздуха осуществляется вручную, определение значений артериального давления также производится самостоятельно. Эти приборы считаются самыми точными, но измерение давления требует физических усилий, что может вызвать трудности у пациента и повлиять на результат измерения. При использовании механического тонометра желательно, чтобы измерение проводил другой человек.

В комплекте большинства моделей приборов манжета стандартная, и если вам нужна другая, то ее придется докупать отдельно Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Врач-кардиолог, медицинский эксперт «ИНВИТРО» Полина Концедайло рассказала, что очень важно правильно подобрать манжету, потому что это единственная часть тонометра, непосредственно контактирующая с рукой пациента. Размер манжеты должен соответствовать охвату плеча: длина манжеты должна покрывать 75–100%, а ширина — около 40–80% длины окружности плеча.

«Использование узкой манжеты приводит к завышению значений артериального давления на 5–20 мм рт. ст., широкой — к занижению значений артериального давления до 1–6 мм рт. ст.», — объясняет Полина Концедайло.

Как правильно измерять артериальное давление

Измерение артериального давления проводят в положении сидя, с опорой для спины. Предплечье должно лежать на столе, на уровне сердца. Не следует скрещивать ноги, наклоняться вперед. Также во время исследования не рекомендуется разговаривать.

«Нижний край ненадутой манжеты должен быть на два–три сантиметра выше локтевого сгиба, между плечом и манжетой должен проходить один палец. Первое измерение проводят на обеих руках, чтобы определить, на какой руке артериальное давление выше. В дальнейшем измерения производятся на этой руке», — замечает Полина Концедайло.

Рекомендовано производить три измерения с интервалами в одну–две минуты и зафиксировать среднее арифметическое из двух последних измерений.

При измерении предплечье должно лежать на столе, на уровне сердца Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Какие ошибки часто допускают пациенты

Полина Концедайло объясняет, что популярной ошибкой может стать неправильный выбор манжеты, когда ее размер не соответствует объему плеча. Неправильное накладывание манжеты, например поверх одежды, может исказить результаты измерения на 10–50 мм рт. ст. как в сторону завышения, так и занижения.

Часто давление измеряют только на левой руке, так как она «со стороны сердца». Но это индивидуальный показатель: более достоверными считаются значения артериального давления на той руке, где оно выше.

Кроме того, неправильной может быть подготовка.

«За 30 минут до исследования необходимо исключить физические нагрузки, не рекомендуется курить, употреблять продукты, содержащие кофеин. Также не следует измерять артериальное давление с полным мочевым пузырем», — подчеркнула врач.

Неправильное накладывание манжеты может исказить результаты измерения на 10–50 мм рт. ст. Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Нормальные значения давления и пульса

Терапевт «Медсанчасти 168» Эльмира Гусейнова напоминает, что нормальным считается давление 120/80–139/89 мм рт. ст. Но для каждого человека эти значения могут быть индивидуальными.