«Надо начать работать с мужчинами». Профессор — о бесплодии, ЭКО, абортах, кесаревом сечении, замене врачей фельдшерами

В последние годы инноваций в области ЭКО всё больше Источник: Соня Радостина / E1.RU

Рождаемость в России падает, в то же время есть десятки тысяч пар, у которых годами не получается завести ребенка. О том, как врачи бьются за каждую успешную беременность, какие риски есть при кесаревом сечении и почему мужчины всё чаще становятся бесплодны, E1.RU поговорил с доктором медицинских наук Надеждой Башмаковой.

Надежда Башмакова — главный внештатный специалист по акушерству, гинекологии и репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ в Уральском ФО, завотделением вспомогательных репродуктивных технологий НИИ ОММ, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России.

22% эмбрионов — «бракованные»

Надежда Васильевна чуть ли не с порога стала рассказывать о том, как за последние годы изменились подходы к ЭКО.

— Не поверите, но у нас даже как таковых очередей нет на ЭКО, — начала Надежда Васильевна. Помните года, когда были очереди? Сейчас совершенно нет этих очередей.

От 2 до 3% детей появились на свет благодаря ЭКО Источник: Соня Радостина / E1.RU

Поддержка бесплодных пар, мотивированных на беременность, очень важна. Помощь для них доступна, нужно сделать, чтобы она была эффективна.

Почти у 80% пар не получается завести детей после ЭКО. Это не стопроцентная процедура. А вот как сделать, чтобы детей было больше? Надежда Башмакова главный внештатный специалист по акушерству, гинекологии и репродуктивному здоровью женщин Минздрава России

Экстракорпоральное оплодотворение, или ЭКО, — вспомогательная репродуктивная технология, к которой прибегают в случаях бесплодия. Из организма женщины извлекают яйцеклетку. И в искусственных условиях оплодотворяют ее. Эмбрион развивается несколько дней, после чего яйцеклетку переносят обратно в полость матки.

Перед подсадкой эмбрионы проверяют. Это уменьшает риски выкидышей Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Федеральным научным исследовательским учреждениям, кафедрам высших учебных заведений дали возможность участвовать в клинической апробации новых методов лечения, новых протоколов.

— В 2025 году мы всем, кто приходит к нам на ЭКО, — говорит Надежда Васильевна, — делаем преимплантационное генетическое тестирование эмбрионов (ПГТ), то есть определяем, а не генетика ли причина того, что не получается беременность?

Последние три года мы работаем с этой программой — ПГТ. Для пациентов это бесплатно. Около 22% эмбрионов имеют генетическую неправильную метку, идет заключение от генетиков: «Не рекомендован к переносу». И мы работаем только с «хорошими» эмбрионами.

Преобладают самые трудные варианты причин бесплодия. Это неудачные попытки забеременеть, возраст после 35 лет и сочетаемые факторы, когда проблемы есть и у мужчины, и у женщины.

58% пар, приходящих к нам, — это супруги старше 35 лет. Из них 15% — те, кто обращается за ЭКО после 40. Надежда Башмакова главный внештатный специалист по акушерству, гинекологии и репродуктивному здоровью женщин Минздрава России

В таком возрасте и тем, у кого были неудачные попытки беременности, особенно важен новый протокол лечения. Если он покажет хороший результат, его внесут в ОМС. Именно поэтому важна наша работа.

— Как часто ЭКО заканчивается неудачей и какие есть риски?

— Даже «безопасный» медикаментозный аборт имеет последствия. У многих женщин появляется хроническое воспаление матки — еще один фактор бесплодия.

На такие случаи у нас есть интересная наработка: мы не просто переносим в матку эмбрион, мы перед переносом матку готовим. И как правило, уходим в заморозку, потому что криопереносы более эффективны по наступлению беременности, чем свежие переносы.

Еще один способ повысить шансы на удачную беременность — заранее подготовить матку к переносу эмбриона Источник: Соня Радостина / E1.RU

Это технология, которую разработали мы. Берем обыкновенный физраствор, обработанный ультразвуком, и перед переносом впрыскиваем в полость матки.

После этой процедуры рецепторы реагируют на гормоны значительно лучше. Это как наждачная бумага, которая полирует дерево.

Дело в том, что пиноподии вырастают только в определенное время женского цикла, оно называется «окно имплантации». Если эти рецепторы (пиноподии) не закрыты воспалением, то плод прикрепится — не будет ранних выкидышей.

Пиноподии — это небольшие выпячивания, рецепторы на поверхности клеток слизистой оболочки матки, которые являются показателем способности слизистой оболочки тела матки, эндометрия, к имплантации эмбриона.

Представляете, 20% беременностей, наступивших после ЭКО, мы теряем в первом триместре. Это каждый пятый ребенок. Если будет хорошее прикрепление — не будет этих потерь. Надежда Башмакова главный внештатный специалист по акушерству, гинекологии и репродуктивному здоровью женщин Минздрава России

Сюда приходят пары с самыми сложными случаями бесплодия Источник: Соня Радостина / E1.RU

Три главные причины мужского бесплодия

— В последнее время частой причиной бесплодия у пары становится мужской фактор. С чем это связано, есть ли какая-то статистика?

— Анализируя тех мужчин, которые к нам обращаются, мы отмечаем, что на первом месте — образ жизни. Мужчины сидят в автомобиле, у компьютера, мало двигаются. А что главное при этом? Застой в органах малого таза. Особенно вредно пользоваться подогревом сидений в автомобилях . Мужчинам нельзя нагревать половые органы.

Второе — стрессовые ситуации. Да, люди боятся потерять работу. Но есть и другие причины. Мужчины более ранимые. Женщины почему-то устойчивее к стрессу.

И третье — снова образ жизни. Кто у нас больше употребляет алкоголь, кто больше курит?

Очень портит картину пиво: оно по большей части крепленое, это удар по печени. Пиво — женский напиток, там содержатся эстрогеноподобные растительные вещества.

Эстрогены мужчинам не нужны, они их делают женообразными — вы видите эти большие животы, пухлые зады… Мужчинам нужен тестостерон. Надежда Башмакова главный внештатный специалист по акушерству, гинекологии и репродуктивному здоровью женщин Минздрава России

Много исследований глубинных причин, андрология набирает обороты. Бесплодие было женской проблемой, сейчас это не так.

За последний год всё чаще встречаются пары, где бесплодны и мужчина, и женщина Источник: Соня Радостина / E1.RU

Кесарево или естественные роды?

— У нас есть история от читательницы, я ее процитирую: «Подругу мучили 8 часов, чтобы она родила сама, хотя были показания к кесареву. В результате всё равно провели кесарево». Правда ли, что врачи ждут до последнего, чтобы женщина родила сама? Зачем это нужно?

— Мы видим последствия оперативных родов. При последующих беременностях после кесарева сечения резко вырастает частота врастаний плаценты в стенку матки. Формируется грыжа, это риск разрыва матки.

Возникают ситуации, когда мы должны убрать матку совсем, а если убираем только грыжу — возрастает риск больших кровотечений. Это уже риск потери жизни, материнства.

Сегодня рубец на матке — это первая причина врастания плаценты в стенку матки. Особенно если на этом органе два рубца. Мы пытаемся изучить механизмы, почему так происходит.

Еще один фактор, влияющий на врастание плаценты, — прерывание беременности с выскабливанием. Повреждая стенку матки, мы получаем врастание, высокие риски кровотечений, потери органа.

Это врастание напоминает по своему развитию, по тому, как происходит безудержное размножение клеток, онкологический процесс. Надежда Башмакова главный внештатный специалист по акушерству, гинекологии и репродуктивному здоровью женщин Минздрава России

Поэтому, конечно, лучше избежать кесарева сечения, чтобы не было рубца. Мы еще не получили подтверждения этого процесса, но если получим, это будет аргумент, почему нужно уходить от кесарева, если это возможно.

Ученые пришли к неожиданному выводу, изучая последствия кесарева сечения Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Ну и природой запрограммировано, что женщина должна родить сама . Когда мать испытывает родовую боль, идут ясные импульсы ребенку для формирования дыхания вне организма матери, эти импульсы помогают легким развернуться при первом крике. Тогда дети развиваются лучше. И поэтому мы говорим женщине попробовать родить самой, а уже потом проводим кесарево.

— Как женщине подготовиться к беременности, родам? Дадите три практических совета?

— Витамины принимают все. Должны быть три составляющие: фолиевая кислота для профилактики пороков нервной трубки, йодомарин для профилактики дефицита йода, гипотиреоза. И витамин D, которого в России не хватает, несмотря на то что у нас много солнца.

Появились даже витамины для зачатия со специальной добавкой. На них нужно обратить внимание тем женщинам, которые планируют беременность.

Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

При текущей беременности я бы назвала три важные вещи.

Первое: женщина должна уйти в декретный отпуск. Она не должна работать. Надежда Башмакова главный внештатный специалист по акушерству, гинекологии и репродуктивному здоровью женщин Минздрава России

Нормальные роды проходят тогда, когда в головном мозге женщины сформирована родовая доминанта. То есть так подстроены импульсы центральной нервной системы, что они работают на формирование нормальной родовой деятельности, которая обеспечит спокойное течение родов, рождение здорового ребенка.

При беременности женщине нужно двигаться, заниматься сексом с партнером, но перед самими родами лучше уйти в декрет Источник: Соня Радостина / E1.RU

Если ты декретный отпуск используешь для того, чтобы параллельно работать, формируется стресс и волнение, родовая доминанта будет не так хороша. И поэтому многие женщины в 40 недель родить не могут. Да потому что ты положенные тебе два месяца не думала о родах! Ты должна была думать, готовиться, разговаривать с ребенком.

Второе: не залеживаться, двигаться, гулять. Правда, у нас знаете как — уходят в декретный отпуск и начинают делать ремонт. Это краска, и это не та физическая нагрузка, которая нужна.

Ну и третье: не прекращать жить половой жизнью. Так формируется зрелая шейка матки. Это не должна быть бурная половая жизнь, но она должна быть. Нельзя лишать себя перед родами этой составляющей.

Кто будет принимать роды? Акушеры боятся совершить роковую ошибку

— Есть еще кое-что, о чем переживают молодые мамочки. С 1 сентября фельдшеры могут работать вместо акушеров-гинекологов. Вы как к этому относитесь? Это хорошая практика?

— Это вынужденная практика из-за дефицита врачей и фельдшеров. Со средним персоналом беда. Когда мы начали выяснять, в чем дело, вы знаете, какая мотивация? Работа среднего персонала — это, как правило, работа по графику, по 12 часов. В стоматологии или в косметологии — это дневная работа.

Люди выбирают, где им удобнее работать, и уходят туда. Очень много врачей, конечно, забирает частная медицина.

Можно пройти бесплатное обследование и узнать свой репродуктивный потенциал. Для этого нужно всего лишь обратиться в женскую консультацию Источник: Соня Радостина / E1.RU

В правительстве прорабатывается предложение — уравнять в зарплате врачей государственных и частных клиник. Если сравнивать зарплату, допустим, врачебного звена, она, безусловно, в частных клиниках больше.

Плохо то, что большой процент студентов-медиков уходит из специальности вообще. Сказалась уголовная ответственность за ошибки врача, особенно в хирургии, акушерстве и гинекологии . Родился не такой ребенок — сразу идем с адвокатом в суд.

Врача лишили возможности на ошибку. Мы же не боги. Мы можем тоже когда-то ошибаться. Надежда Башмакова главный внештатный специалист по акушерству, гинекологии и репродуктивному здоровью женщин Минздрава России

Сейчас на все случаи патологии есть клинический протокол. Делай по протоколу, не отходи шаг в сторону — никто тебя не накажет. Но есть обратная сторона этой медали: мы же не все одинаковые. У кого-то один процесс протекает так, у кого-то он же идет по-другому, и всегда у врача должен быть люфт, чтобы был индивидуальный подход к пациенту.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко как-то возмутилась и сказала: «Давайте уйдем от обязательного исполнения протокола», — но мы так и не ушли.

— Министр здравоохранения Татьяна Савинова говорила о том, что будут врачей учить отговаривать женщин от абортов. Как это происходит сейчас, есть какие-то методички?

— Женщина, которая решила прервать беременность, сначала идет на беседу к психологу. Потом к социальному работнику, который рассказывает, какие у нее будут преимущества, льготы. И с ней врач акушер-гинеколог беседует. И только после этого и после семидневной паузы, недели молчания, она принимает решение.

Мне кажется, что еще очень интересный ход сделали, и, может быть, он даст результат: общаться не только с женщиной, но и с ее партнером. Надо начать работать с мужчинами, они должны помогать женщине принять правильное решение . Конечно, не доводить при этом ситуацию до абсурда.