Только в особых случаях. Ученые рассказали, почему не стоит пользоваться духами каждый день

Ученые выяснили, что духи влияют на химический состав воздуха в помещении вокруг своего владельца Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











Духи способны вызывать сильные эмоции и ассоциации. Они могут стать визитной карточкой человека. Правильно подобранный парфюм сделает человека более привлекательным в глазах окружающих, но можно получить и обратный эффект, рассказывает «Доктор Питер».

Кстати, исследования показали, что одни и те же духи «сидят» на людях по-разному.

— Ароматы, по-видимому, взаимодействуют с запахом тела, создавая индивидуально специфическую смесь запахов , — приходят к выводу чешские ученые. — В нашем эксперименте смесь запаха тела человека и его любимых духов воспринималась как более приятная, чем смесь запаха того же человека со случайным ароматом, пусть даже схожим по составу.

А значит, люди выбирают духи не только ради маскировочного эффекта. Они ищут аромат, который хорошо взаимодействуют с их собственным запахом.

Однако духи не просто меняют запах человеческого тела, они влияют на химический состав воздуха в помещении вокруг своего владельца . И это, как оказалось, совсем не идет нам на пользу.

Еще три года назад ученые Института химии Макса Планка открыли, что человек создает вокруг себя окислительное поле, меняя химический состав воздуха в помещении. Это поле образуется, когда озон вступает в реакцию с жирами нашей кожи. Оно — наш естественный воздушный щит от загрязнений.

— Поле окисления влияет на состав воздуха, а значит, и на наше потребление химических веществ через кожу и дыхание. Это, в свою очередь, отражается на здоровье , — говорит один из авторов, химик Джонатан Уильямс.

Поэтому ученые решили выяснить, влияют ли средства личной гигиены на мощность и размер окислительного поля. Они посадили добровольцев в камеру с озоном и сначала измерили их окислительное поле без использования косметических средств. Далее участников попросили подушиться парфюмом либо нанести на кожу обычный лосьон для тела без запаха.

Эксперимент показал, что защитное воздушное поле вокруг добровольцев заметно уменьшилось как при использовании духов, так и с лосьоном. Причем от духов этот негативный эффект проявился сильнее.

Вот как объясняют такую реакцию ученые. Дело в том, что основной компонент духов — этанол. По словам авторов, он расходует гидроксильные радикалы, из которых состоит окислительное поле, а новых при реакции с озоном не производит.

— Лосьоны содержат феноксиэтанол — вещество, которое подавляет окислительное поле так же, как этанол в духах . К тому же лосьон просто мешает озону реагировать со скваленом (вещество в составе кожного сала. — Прим. ред.), — утверждает Джонатан Уильямс.

— Человек проводит до 90% своего времени в помещении, поэтому качество воздуха здесь — основной фактор воздействия химических загрязнителей на организм, — подчеркивает соавтор Донхен Рим из Университета штата Пенсильвания.

Авторы приводят в пример мебель, которая может выделять вредные выбросы в воздух.

— Когда мы сидим на диване, наш организм нейтрализует часть выбросов благодаря окислительному полю. Однако лосьоны и духи, похоже, ослабляют этот эффект, — резюмирует Джонатан Уильямс.

Ранее дерматолог рассказала, почему в квартирах, где живут пожилые люди, может ощущаться запах старой помады.

— Одна из основных причин, почему появляется «запах старости», — изменения в коже, — объясняет врач. — С возрастом она теряет способность вырабатывать достаточное количество кожного сала, а процесс обновления клеток замедляется. Это приводит к накоплению окисленных веществ, таких как 2-ноненаль. Именно это соединение — продукт окисления жирных кислот омега-7 — и обладает характерным восковым запахом.