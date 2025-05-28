В Россию проник новый штамм коронавируса: насколько он опасен и стоит ли ждать ограничений

Новый вариант коронавируса заразнее предыдущих Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











По миру распространяется новый штамм коронавируса NB.1.8.1. Случаи заражения были зафиксированы в странах Азии, Индии, США и даже в России. Впервые новый вариант ковида обнаружили в Китае: за месяц в Гонконге погибло 30 человек, преимущественно люди пожилого возраста. Местные власти вернули масочный режим и вакцинацию.

Что известно о вирусе и как ситуация обстоит в России, читайте в этом материале.

В Роспотребнадзоре заявили, что в нашей стране выявили четыре случая заражения новым коронавирусом. Ситуация, по словам главы ведомства, вызывает «настороженность».

«Все наши тест-системы работают и выявляют новый коронавирус. Поэтому пропустить его будет нельзя. И мы продолжаем это наблюдение, продолжаем наш плотный эпидемиологический геномный надзор», — заявила Анна Попова.

Штамм NB.1.8.1 принципиально не отличается от других вариантов коронавируса. В Роспотребнадзоре отметили, что заболевание в большинстве случаев протекает в легкой форме и не требует госпитализации, однако вирус более заразен. Многие переболевшие уже обладают иммунитетом к COVID-19 и переносят его легче.

В Минздраве сообщили, что необходимости во введении дополнительных мер безопасности нет.

«В настоящее время в России сохраняются действующие меры профилактики COVID-19, — передает ТАСС слова главного внештатного специалиста Минздрава по инфекционным болезням Владимира Чуланова. — Ситуация по COVID-19 остается стабильной на протяжении многих недель».

Он отметил, что двое заболевших в России — жители Санкт-Петербурга. Они выздоровели.

По данным Всемирной организации здравоохранения, риск, связанный с NB.1.8.1, оценивается как низкий на глобальном уровне. В странах, где выявлен новый коронавирус, наблюдается рост госпитализаций, однако и у ВОЗ нет данных, что заболевание протекает тяжелее обычного.