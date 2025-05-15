Зафиксировали 364 случая: в каких районах Ярославской области людей чаще кусают клещи

Клещи в Ярославской области активничают Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











15 мая стало известно, что в Ярославской области зафиксировали 364 случая укусов клещей. Из числа пострадавших 19% — дети. Случаи были зафиксированы в период майских праздников, с 5 по 11 мая.

«Продолжается акарицидная обработка территорий», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Ярославской области.

Клещей зафиксировали на следующих территориях:

Ярославль — 146;

Рыбинск — 116;

Даниловский округ — 15;

Некрасовский округ — 10;

Угличский округ — 10.

В Роспотребнадзоре отметили, что активность клещей не ушла, но немного снизилась. Чтобы не подцепить клеща, необходимо проводить самоосмотр, а также обрабатывать одежду репеллентами.

Репеллент — природное или синтетическое химическое вещество. Применяется в быту для отпугивания членистоногих.

Сдать клеща на исследование можно в лаборатории ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии» с понедельника по пятницу:

в Ярославле по адресу ул. Воинова, дом 1, телефон: 8 (4852) 73-36-42;

в Рыбинске по адресу ул. Солнечная, дом 39, телефон: 8 (4855) 55-12-88;

в Ростове-Великом — Перовский переулок, дом 19, телефон: 8 (48536) 62-543.