Зафиксировали 364 случая: в каких районах Ярославской области людей чаще кусают клещи

15 мая стало известно, что в Ярославской области зафиксировали 364 случая укусов клещей. Из числа пострадавших 19% — дети. Случаи были зафиксированы в период майских праздников, с 5 по 11 мая.
«Продолжается акарицидная обработка территорий», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Ярославской области.
Клещей зафиксировали на следующих территориях:
Ярославль — 146;
Рыбинск — 116;
Даниловский округ — 15;
Некрасовский округ — 10;
Угличский округ — 10.
В Роспотребнадзоре отметили, что активность клещей не ушла, но немного снизилась. Чтобы не подцепить клеща, необходимо проводить самоосмотр, а также обрабатывать одежду репеллентами.
Репеллент — природное или синтетическое химическое вещество. Применяется в быту для отпугивания членистоногих.
Сдать клеща на исследование можно в лаборатории ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии» с понедельника по пятницу:
в Ярославле по адресу ул. Воинова, дом 1, телефон: 8 (4852) 73-36-42;
в Рыбинске по адресу ул. Солнечная, дом 39, телефон: 8 (4855) 55-12-88;
в Ростове-Великом — Перовский переулок, дом 19, телефон: 8 (48536) 62-543.
Наши коллеги из NGS.RU вместе с врачами разобрались, в какие места чаще всего кусают клещи.