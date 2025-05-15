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Город Зафиксировали 364 случая: в каких районах Ярославской области людей чаще кусают клещи

Зафиксировали 364 случая: в каких районах Ярославской области людей чаще кусают клещи

Разбираемся в статистике

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Клещи в Ярославской области активничают | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUКлещи в Ярославской области активничают | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Клещи в Ярославской области активничают

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

15 мая стало известно, что в Ярославской области зафиксировали 364 случая укусов клещей. Из числа пострадавших 19% — дети. Случаи были зафиксированы в период майских праздников, с 5 по 11 мая.

«Продолжается акарицидная обработка территорий», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Ярославской области.

Клещей зафиксировали на следующих территориях:

  • Ярославль — 146;

  • Рыбинск — 116;

  • Даниловский округ — 15;

  • Некрасовский округ — 10;

  • Угличский округ — 10.

В Роспотребнадзоре отметили, что активность клещей не ушла, но немного снизилась. Чтобы не подцепить клеща, необходимо проводить самоосмотр, а также обрабатывать одежду репеллентами.

Репеллент — природное или синтетическое химическое вещество. Применяется в быту для отпугивания членистоногих.

Сдать клеща на исследование можно в лаборатории ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии» с понедельника по пятницу:

  • в Ярославле по адресу ул. Воинова, дом 1, телефон: 8 (4852) 73-36-42;

  • в Рыбинске по адресу ул. Солнечная, дом 39, телефон: 8 (4855) 55-12-88;

  • в Ростове-Великом — Перовский переулок, дом 19, телефон: 8 (48536) 62-543.

Наши коллеги из NGS.RU вместе с врачами разобрались, в какие места чаще всего кусают клещи.

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Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Клещи Роспотребнадзор
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Комментарии
1
Гость
2 минуты
да у нас вся страна покусана клещом, поскольку: «Самое плохое и самое опасное, что может быть для человека, который занимается политикой — вцепиться в свое кресло руками и зубами...» аки клещь.
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