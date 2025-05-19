Выше риск депрессии. Новое исследование показало, кто более здоров психически — совы или жаворонки

Если проспать полдня для вас не проблема, вы явно не жаворонок Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











Вам трудно просыпаться по утрам, но как только наступает вечер, вы активны, трудоспособны и готовы работать без устали? Поздравляем, вы сова! Противоположность этому типу — жаворонки, которым трудно спать до полудня. Утренние часы они считают самыми продуктивными. Даже в выходные встают рано и раздражают домашних своей энергичностью, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера».

Иногда приходится смириться, что ваш близкий или вы сами — ярко выраженная сова или типичный жаворонок. Но что говорят об этой особенности врачи? Психиатр Ирина Коробкова в своем блоге в соцсетях привела данные одного из последних и самых крупных исследований на эту тему.

Кто более психически здоровый — жаворонки или совы?

— Было опубликовано одно из самых крупных исследований по этой теме, с анализом более 252 тысяч жаворонков в сравнении со 150 тысячами сов, — комментирует врач-психиатр Ирина Коробкова. Оказалось, что у жаворонков ниже :

риск депрессии на 7%;

тревожных расстройств на 10%;

самоповреждающего поведения на 13%;

расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, на 19%;

алкогольной зависимости на 18%;

шизофрении на 23%.

— У сов же не нашли никаких преимуществ для психики по сравнению с жаворонками. В итоге вывод такой: жаворонки более психически устойчивы, — делает вывод Ирина Коробкова.

Ученые Стэнфорда в своем исследовании также выяснили, что опаснее всего для психического здоровья именно поздний отход ко сну и поздний подъем. «У людей были более высокие показатели психических и поведенческих расстройств, если они ложились спать поздно», — делают выводы исследователи. Они предполагают, что это связано с тем, что многие виды пагубного поведения чаще проявляются ночью, включая мысли о самоубийстве, насильственные преступления, употребление алкоголя и наркотиков, а также переедание. Ученые рекомендуют обязательно выключать свет к часу ночи, кто бы вы ни были — сова или жаворонок.

Зато совы умнее

Исследование, изучающее влияние сна на работу мозга у 26 тысяч человек, которое провели ученые Имперского колледжа Лондона, показало, что совы — люди, которые по природе более активны вечером, — обычно выдают лучшие результаты тестов и имеют более высокие когнитивные показатели. Но при одном условии: если они спят по 7–9 часов. Сон менее 7 часов или более 9 часов оказывает явно пагубное влияние на работу мозга, делают выводы ученые.