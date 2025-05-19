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Здоровье Выше риск депрессии. Новое исследование показало, кто более здоров психически — совы или жаворонки

Выше риск депрессии. Новое исследование показало, кто более здоров психически — совы или жаворонки

А вы предпочитаете быть активным утром или вечером?

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Если проспать полдня для вас не проблема, вы явно не жаворонок | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаЕсли проспать полдня для вас не проблема, вы явно не жаворонок | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Если проспать полдня для вас не проблема, вы явно не жаворонок

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

Вам трудно просыпаться по утрам, но как только наступает вечер, вы активны, трудоспособны и готовы работать без устали? Поздравляем, вы сова! Противоположность этому типу — жаворонки, которым трудно спать до полудня. Утренние часы они считают самыми продуктивными. Даже в выходные встают рано и раздражают домашних своей энергичностью, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера».

Иногда приходится смириться, что ваш близкий или вы сами — ярко выраженная сова или типичный жаворонок. Но что говорят об этой особенности врачи? Психиатр Ирина Коробкова в своем блоге в соцсетях привела данные одного из последних и самых крупных исследований на эту тему.

Кто более психически здоровый — жаворонки или совы?

— Было опубликовано одно из самых крупных исследований по этой теме, с анализом более 252 тысяч жаворонков в сравнении со 150 тысячами сов, — комментирует врач-психиатр Ирина Коробкова. Оказалось, что у жаворонков ниже:

  • риск депрессии на 7%;

  • тревожных расстройств на 10%;

  • самоповреждающего поведения на 13%;

  • расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, на 19%;

  • алкогольной зависимости на 18%;

  • шизофрении на 23%.

 У сов же не нашли никаких преимуществ для психики по сравнению с жаворонками. В итоге вывод такой: жаворонки более психически устойчивы, — делает вывод Ирина Коробкова.

Ученые Стэнфорда в своем исследовании также выяснили, что опаснее всего для психического здоровья именно поздний отход ко сну и поздний подъем. «У людей были более высокие показатели психических и поведенческих расстройств, если они ложились спать поздно», — делают выводы исследователи. Они предполагают, что это связано с тем, что многие виды пагубного поведения чаще проявляются ночью, включая мысли о самоубийстве, насильственные преступления, употребление алкоголя и наркотиков, а также переедание. Ученые рекомендуют обязательно выключать свет к часу ночи, кто бы вы ни были — сова или жаворонок.

Зато совы умнее

Исследование, изучающее влияние сна на работу мозга у 26 тысяч человек, которое провели ученые Имперского колледжа Лондона, показало, что совы — люди, которые по природе более активны вечером, — обычно выдают лучшие результаты тестов и имеют более высокие когнитивные показатели. Но при одном условии: если они спят по 7–9 часов. Сон менее 7 часов или более 9 часов оказывает явно пагубное влияние на работу мозга, делают выводы ученые.

Ранее мы рассказывали о скандинавском методе сна, когда пара спит на одной кровати, но под разными одеялами. Имея свое одеяло, вы будто завернуты в собственный кокон, который никто не сможет нарушить. Такой кокон помогает справиться с беспокойством, создавая дополнительное чувство защищенности. Также скандинавский метод сна идеально подходит для пар, в которых одному человеку всегда жарко, а другому холодно. Вы просто выбираете одеяло, которое подходит именно вам — теплое и тяжелое или прохладное и легкое. Кроме того, когда вы спите под своим одеялом, вас куда меньше беспокоит то, что партнер ворочается во сне. Поэтому пары, которые спят с отдельными одеялами, как правило, лучше высыпаются.

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Анна Майская
Сон Активность Психическое здоровье
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