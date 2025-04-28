«Слезла на четвертые сутки, оставила шрам». Подростки увлеклись тату-наборами с маркетплейсов — чем опасен тренд

Рассказываем, чем опасен тренд на домашние татуировки Источник: Wildberries











В Госдуме предложили запретить маркетплейсам продавать несовершеннолетним тату-наборы. Они стали популярны у молодежи, потому что в салонах зачастую отказываются бить тату подросткам без согласия родителей. Наборы, продающиеся на маркетплейсах, стоят около 2000 рублей. Чем чревата детская забава и к чему может привести антисанитария во время домашнего тату-сеанса, корреспондент MSK1.RU узнал у врача и тату-мастера.

«Профессиональный» набор за 2000 рублей

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратил внимание на проблему свободной продажи тату-наборов на маркетплейсах. Депутат призвал установить на такие товары возрастное ограничение 18+, поскольку любая неосторожность в этом деле может привести к серьезным последствиям.

— Если, например, дети решили поделиться набором со сверстниками, то кто будет контролировать правильную эксплуатацию иглы? Вопрос остается открытым. При использовании одной и той же иглы у разных людей существует большая вероятность распространения, например, вирусного гепатита, — отметил Сергей Леонов в разговоре с РБК.

Средняя цена за бюджетный тату-набор на маркетплейсах — 2000–3000 рублей. В комплекте, помимо машинки, идут иглы, перчатки, краски, пленка и крем для заживления.

Некоторые производители кладут в набор искусственную кожу для того, чтобы начинающие мастера могли совершенствовать навыки. Но часто малолетние покупатели решают потренироваться сразу на себе: в отзывах к таким наборам можно найти фото с татуировками на разных частях тела.

Источник: Wildberries











Также многие покупатели жалуются на качество: то в комплекте недостает указанных товаров, то провод машинки отходит прямо во время работы.

— Не посмотрела, что нет краски для тату, очень жаль. За такую сумму могли б положить хоть 5 мл… а не для искусственной кожи, — пишет покупательница.

Подростки клюют на низкую цену и не всегда читают состав краски. Из-за этого многие бьют тату чернилами, не предназначенными для человеческой кожи, и сталкиваются с последствиями.

— Краска в комплекте плохая. Тату слезла на четвертые сутки, оставила шрам, — пишет недовольная покупательница.

— Я не увидела и набила тату краской для искусственной кожи. Не знаю, что со мной будет, но, если что-то будет, то я вас на том свете достану, — предупреждает другая клиентка.

В отзывах под такими наборами часто можно найти фото татуировок, сделанных в домашних условиях Источник: Wildberries











От аллергии до перекрестного заражения

Как нам рассказала тату-мастер Шура, в профессиональной среде к наборам с маркетплейсов относятся негативно. По словам специалиста, качество краски и машинки играет важную роль в том, насколько безопасным будет сеанс.

— Как правило, в такие наборы кладут дешевые расходники. Больше всего меня беспокоят непонятные и чаще всего не указанные составы пигментов, гелей и краски. Это может привести к аллергическим реакциям и серьезным проблемам с заживлением тату, — объяснила мастер.

По словам тату-мастера Шуры, качественно стерилизовать иглы для машинки в домашних условиях невозможно Источник: Wildberries











Также Шура обратила внимание на то, что машинку невозможно правильно стерилизовать в домашних условиях.

— Для этого нужно дополнительное оборудование, которое эти наборы с маркетплейсов предоставляют. Здесь уже идет речь о перекрестном заражении, невозможности правильной утилизации жидкостей и игл, — поделилась мнением она.

Шура отметила: хотя официального запрета на проведение тату-сеанса с несовершеннолетним нет, мало кто из мастеров соглашается бить тату ребенку. В сообществе тату-мастеров это считается дурным тоном, поскольку тату — это ответственность, которую ребенок не всегда может осознанно взять на себя. Шура может сделать исключение, только если подросток предоставит письменное согласие родителя.

«Очень много рисков»

В Москве есть множество центров, которые занимаются выведением татуировок — помогают избавиться от «ошибок молодости». Екатерина — врач-дерматолог, работает в клинике ET.LASER и занимается удалением тату и татуажа. По словам доктора, тату-сеанс в домашних условиях — «максимально небезопасное мероприятие».

— Очень много рисков. Начиная от банальных шрамов от иглы, которые потом очень сложно убрать, заканчивая инфицированием опасными болезнями, — подчеркнула эксперт.

Еще один врач-дерматолог клиники ET.LASER Мария рассказала, что последствиями антисанитарии во время тату-сеанса могут стать ВИЧ, сифилис, гепатиты B и С. Также есть риск занести вторичную инфекцию, она, в свою очередь, может привести к рубцам и обезображиванию кожи.

Врачи отмечают, что бить тату в домашних условиях небезопасно Источник: Wildberries











По словам врачей, у молодых людей в будущем часто появляется желание свести «партак». Только вот сделать это не так-то просто: удаление татуировки требует больших денег и терпения. Цена за сеанс может доходить до 50 000 рублей.