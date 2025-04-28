«Слезла на четвертые сутки, оставила шрам». Подростки увлеклись тату-наборами с маркетплейсов — чем опасен тренд

В Госдуме предложили запретить маркетплейсам продавать несовершеннолетним тату-наборы. Они стали популярны у молодежи, потому что в салонах зачастую отказываются бить тату подросткам без согласия родителей. Наборы, продающиеся на маркетплейсах, стоят около 2000 рублей. Чем чревата детская забава и к чему может привести антисанитария во время домашнего тату-сеанса, корреспондент MSK1.RU узнал у врача и тату-мастера.
«Профессиональный» набор за 2000 рублей
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратил внимание на проблему свободной продажи тату-наборов на маркетплейсах. Депутат призвал установить на такие товары возрастное ограничение 18+, поскольку любая неосторожность в этом деле может привести к серьезным последствиям.
— Если, например, дети решили поделиться набором со сверстниками, то кто будет контролировать правильную эксплуатацию иглы? Вопрос остается открытым. При использовании одной и той же иглы у разных людей существует большая вероятность распространения, например, вирусного гепатита, — отметил Сергей Леонов в разговоре с РБК.
Средняя цена за бюджетный тату-набор на маркетплейсах — 2000–3000 рублей. В комплекте, помимо машинки, идут иглы, перчатки, краски, пленка и крем для заживления.
Некоторые производители кладут в набор искусственную кожу для того, чтобы начинающие мастера могли совершенствовать навыки. Но часто малолетние покупатели решают потренироваться сразу на себе: в отзывах к таким наборам можно найти фото с татуировками на разных частях тела.
Также многие покупатели жалуются на качество: то в комплекте недостает указанных товаров, то провод машинки отходит прямо во время работы.
— Не посмотрела, что нет краски для тату, очень жаль. За такую сумму могли б положить хоть 5 мл… а не для искусственной кожи, — пишет покупательница.
Подростки клюют на низкую цену и не всегда читают состав краски. Из-за этого многие бьют тату чернилами, не предназначенными для человеческой кожи, и сталкиваются с последствиями.
— Краска в комплекте плохая. Тату слезла на четвертые сутки, оставила шрам, — пишет недовольная покупательница.
— Я не увидела и набила тату краской для искусственной кожи. Не знаю, что со мной будет, но, если что-то будет, то я вас на том свете достану, — предупреждает другая клиентка.
От аллергии до перекрестного заражения
Как нам рассказала тату-мастер Шура, в профессиональной среде к наборам с маркетплейсов относятся негативно. По словам специалиста, качество краски и машинки играет важную роль в том, насколько безопасным будет сеанс.
— Как правило, в такие наборы кладут дешевые расходники. Больше всего меня беспокоят непонятные и чаще всего не указанные составы пигментов, гелей и краски. Это может привести к аллергическим реакциям и серьезным проблемам с заживлением тату, — объяснила мастер.
Также Шура обратила внимание на то, что машинку невозможно правильно стерилизовать в домашних условиях.
— Для этого нужно дополнительное оборудование, которое эти наборы с маркетплейсов предоставляют. Здесь уже идет речь о перекрестном заражении, невозможности правильной утилизации жидкостей и игл, — поделилась мнением она.
Шура отметила: хотя официального запрета на проведение тату-сеанса с несовершеннолетним нет, мало кто из мастеров соглашается бить тату ребенку. В сообществе тату-мастеров это считается дурным тоном, поскольку тату — это ответственность, которую ребенок не всегда может осознанно взять на себя. Шура может сделать исключение, только если подросток предоставит письменное согласие родителя.
«Очень много рисков»
В Москве есть множество центров, которые занимаются выведением татуировок — помогают избавиться от «ошибок молодости». Екатерина — врач-дерматолог, работает в клинике ET.LASER и занимается удалением тату и татуажа. По словам доктора, тату-сеанс в домашних условиях — «максимально небезопасное мероприятие».
— Очень много рисков. Начиная от банальных шрамов от иглы, которые потом очень сложно убрать, заканчивая инфицированием опасными болезнями, — подчеркнула эксперт.
Еще один врач-дерматолог клиники ET.LASER Мария рассказала, что последствиями антисанитарии во время тату-сеанса могут стать ВИЧ, сифилис, гепатиты B и С. Также есть риск занести вторичную инфекцию, она, в свою очередь, может привести к рубцам и обезображиванию кожи.
По словам врачей, у молодых людей в будущем часто появляется желание свести «партак». Только вот сделать это не так-то просто: удаление татуировки требует больших денег и терпения. Цена за сеанс может доходить до 50 000 рублей.
— В одних случаях может потребоваться три сеанса, в других — 15. В этом деле всё индивидуально: сложность удаления зависит от состава краски, глубины и плотности пигмента и особенностей организма. По ощущениям похоже на то, как если руку случайно прислонить к кипящему чайнику, — рассказала дерматолог Екатерина.