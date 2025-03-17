«Тромбы, онкология и бесплодие»: гинеколог развенчала мифы о гормональной контрацепции

Гинеколог считает, что сами по себе КОК не опасны Источник: Полина Авдошина / Городские медиа











Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) — популярное средство предохранения от нежелательной беременности и заболеваний, передающихся половым путем. Однако вокруг таблеток существует множество мифов. Врач акушер-гинеколог Анастасия Луговкина в интервью V1.RU развенчала популярные заблуждения о влиянии гормонов на организм, включая набор веса, снижение либидо и риски для здоровья.

О КОК существует множество мифов Источник: Полина Авдошина / Городские медиа











Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) — это гормональные препараты, которые используются для предотвращения нежелательной беременности. Они содержат два типа гормонов: эстроген и прогестерон, которые работают вместе, чтобы подавлять овуляцию (выход яйцеклетки из яичника). КОК также делают слизь шейки матки более густой, что затрудняет проникновение сперматозоидов к яйцеклетке, и изменяют внутреннюю оболочку матки, делая ее менее пригодной для имплантации оплодотворенной яйцеклетки.

С момента появления комбинированных оральных контрацептивов вокруг них сложилось множество мифов.

— Женская контрацепция создавалась для удобства, — говорит врач акушер-гинеколог Анастасия Луговкина. — КОК позволяют сделать перерыв между беременностями или отсрочить беременность на период болезни. Если вам неудобно, надо менять препарат.

Анастасия Луговкина собрала самые известные мифы, разобрав их.

Миф о наборе веса

Гинеколог считает, что строение тела у женщин немного сложнее, чем у мужчин Источник: Полина Авдошина / Городские медиа











По мнению акушера-гинеколога Анастасии Луговкиной, крупные ретроспективные исследования не подтверждают связь увеличения веса с приемом комбинированных оральных контрацептивов. Но существуют другие гормональные препараты — глюкокортикоиды, — которые в больших дозах могут приниматься для лечения аутоиммунных заболеваний и при этом могут действительно вызывать увеличение веса.

— Первые комбинированные оральные контрацептивы содержали большее количество эстрогенов, — объясняет врач-гинеколог. — Еще в 70-х годах был препарат, содержащий 75 мкг местранола, тогда как на сегодняшний день используются в разы меньшие дозы эстрогенов — 20–30 мкг этинилэстрадиола и гестагенов. Это могло способствовать задержке жидкости в организме, которое воспринималось как увеличение веса.

Видимо, из-за общего названия группы препаратов — «гормоны» — история глюкокортикоидов переросла в миф о том, что вообще все гормоны способствуют увеличению веса. Анастасия Луговкина врач акушер-гинеколог

Кроме того, Анастасия Луговкина напоминает, что есть состояния, связанные с нашим собственным гормональным статусом, которые могут сопровождаться набором веса, например синдром поликистоза яичников:

— При этом состоянии из-за повышения андрогенов (мужских половых гормонов) девушек часто беспокоят нерегулярные менструации, акне и/или гирсутизм (как проявление гиперандрогении) и набор веса. Иногда гинекологи при жалобах на нерегулярные месячные сразу, не разобравшись в причинах, назначают КОК. И вес не останавливается. Но не из-за контрацепции, а из-за синдрома поликистоза яичников.

Миф о снижении либидо

Миф о снижении либидо, по мнению врача, связан с тем, что эти препараты снижают количество выделяемых мужских половых гормонов (тестостерона) у женщин.

— Сексуальность зависит не только от гормонов, — говорит гинеколог Анастасия Луговкина. — КОК могут снижать количество выделяемой собственной смазки во время возбуждения. Это ощущается как сухость, дискомфорт и неприятные ощущения при вагинальном сексе.

Также комбинированные гормональные контрацептивы делают женский цикл более ровным, не допуская гормонального пика в овуляторную фазу.

— Тем самым они выполняют главную функцию, — объясняет акушер-гинеколог. — Это может субъективно ощущаться как эмоциональная стабильность или отсутствие сексуального желания.

Эмоциональная неустойчивость

Существует миф, что при подавлении овуляции под воздействием гормональных препаратов перестает выделяться эстроген, а это приводит к депрессии, аффективным или тревожным расстройствам. Анастасия Луговкина предпочитает называть это нехарактерным побочным эффектом.

— Однако, по данным крупного исследования 2013 года, в котором проанализирован опыт приема контрацепции более 6000 испытуемых, удалось понять, что женщины с подтвержденным диагнозом «депрессия» реже выбирают гормональную контрацепцию, — замечает акушер-гинеколог. — Они же и чаще, по сравнению с женщинами без депрессии, прекращают прием из-за нежелательных симптомов, связанных с настроением. У женщин без диагностированной депрессии закономерного ухудшения настроения выявлено не было. Это нехарактерный побочный эффект для КОК.

Но в любом случае если вы замечаете симптомы, которые вам не нравятся, то можно и нужно прийти к врачу, чтобы с ними разобраться.

Миф о бесплодии

Один из мифов вокруг КОК, по мнению врача, риск бесплодия после отмены таблеток Источник: Полина Авдошина / Городские медиа











Миф о бесплодии появился, из-за того что женщины думают, что КОК якобы остаются в яичниках. Поэтому появляются проблемы с зачатием после отмены препаратов.

— Время восстановления менструации — 32 дня. Спустя это время у женщин нормализуется цикл. Может быть задержка, но это не критично, — говорит Анастасия Луговкина. — И частота наступления беременности в парах, в которых женщина принимала такие контрацептивы длительно, точно такая же, как у тех, кто никогда не принимал препарат.

Напомним, ранее гинеколог и сексолог рассказали, в какую фазу цикла стоит соблазнять девушку.

Миф об онкологии

По ряду исследований после приема КОК увеличивается риск рака молочной железы. Но Анастасия Луговкина со скептицизмом относится к этим исследованиям.

— Есть несколько довольно смелых на заявления исследований, в которых риск рака молочной железы действительно повышается в момент приема КОК. Но большая часть исследований этого риска не подтверждают, — рассказывает гинеколог. — Зато КОК снижают риск рака яичников и риск рака эндометрия в момент приема и на десятилетия вперед после отмены контрацепции!

Акушер-гинеколог Анастасия Луговкина напоминает, что есть группа женщин с мутациями генов BRCA, у которых риск рака молочной железы очень большой — 75%.

— Эти девочки могут не знать о мутации, но большинство из них подтвердят, что у родственников первой степени родства был обнаружен рак молочной железы или яичников, — предостерегает врач. — У таких девочек также повышен риск развития рака яичников, который как раз можно снизить с помощью приема комбинированной оральной контрацепции. Поэтому для данных пациенток КОК показаны как химиопрофилактика рака яичников.

Миф о риске тромбозов

По словам акушера-гинеколога Анастасии Луговкиной, риск тромбоза растет, как при приеме КОК, так и при, например, беременности. При этом при беременности риск тромбозов даже выше, чем при приеме контрацепции.