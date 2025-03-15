В соцсетях появился новый тренд: блогеры едят настоящие тюльпаны. Спросили у специалиста, опасно ли это

Блогер съела даже стебель. Говорит, что ей понравилось Источник: Екатерина Мизулина / Telegram











В социальных сетях завирусились ролики, в которых девушки едят настоящие тюльпаны — некоторым даже нравится вкус. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высмеяла блогеров, а наши коллеги из 59.RU узнали у гастроэнтеролога Александра Соболя, опасно ли поедание цветов.

«Вот объясните мне, зачем они едят тюльпаны?» — спросила Екатерина Мизулина подписчиков своего телеграм-канала. Пост сопровождается смеющимися смайликами и видео с тремя девушками, которые пробуют бутоны, листья и стебли цветов на вкус. Глава Лиги безопасного интернета посвятила этому тренду еще два поста: во втором она называет это глупостью, а в третьем показывает сообщения своих читателей, которые пишут, что некоторые экспериментаторы подхватили кишечную палочку.

«Я слышала, что от этого может быть летальный исход, но мы пропускаем этот факт. Поэтому пробую дальше красные», — говорит блогер, после того как съедает белый тюльпан.

Этой девушке понравился вкус тюльпанов Источник: Екатерина Мизулина / Telegram

Блогер съела тюльпан, не проронив ни слова Источник: Екатерина Мизулина / Telegram

Гастроэнтеролог Александр Соболь был в шоке, когда журналист рассказала ему про тренд, и объяснил, что может случиться с поедателями тюльпанов.