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Здоровье подробности В соцсетях появился новый тренд: блогеры едят настоящие тюльпаны. Спросили у специалиста, опасно ли это

В соцсетях появился новый тренд: блогеры едят настоящие тюльпаны. Спросили у специалиста, опасно ли это

Попробовавшие цветы говорят, что они вкусные

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1 комментарий
Блогер съела даже стебель. Говорит, что ей понравилось | Источник: Екатерина Мизулина / TelegramБлогер съела даже стебель. Говорит, что ей понравилось | Источник: Екатерина Мизулина / Telegram

Блогер съела даже стебель. Говорит, что ей понравилось

Источник:

В социальных сетях завирусились ролики, в которых девушки едят настоящие тюльпаны — некоторым даже нравится вкус. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высмеяла блогеров, а наши коллеги из 59.RU узнали у гастроэнтеролога Александра Соболя, опасно ли поедание цветов.

«Вот объясните мне, зачем они едят тюльпаны?» — спросила Екатерина Мизулина подписчиков своего телеграм-канала. Пост сопровождается смеющимися смайликами и видео с тремя девушками, которые пробуют бутоны, листья и стебли цветов на вкус. Глава Лиги безопасного интернета посвятила этому тренду еще два поста: во втором она называет это глупостью, а в третьем показывает сообщения своих читателей, которые пишут, что некоторые экспериментаторы подхватили кишечную палочку.

«Я слышала, что от этого может быть летальный исход, но мы пропускаем этот факт. Поэтому пробую дальше красные», — говорит блогер, после того как съедает белый тюльпан.

Этой девушке понравился вкус тюльпанов

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Блогер съела тюльпан, не проронив ни слова

Источник:

Гастроэнтеролог Александр Соболь был в шоке, когда журналист рассказала ему про тренд, и объяснил, что может случиться с поедателями тюльпанов.

«Во-первых любые цветы обрабатывают различными химикатами, чтобы они красиво выглядели и долго стояли. Да и сами по себе некоторые цветы, в том числе тюльпаны, содержат алкалоиды. Это азотсодержащие химические вещества, которые имеют различные физические и токсические свойства. И, например, тюльпалин — алкалоид, входящий в тюльпан, вызывает химические ожоги слизистой рта, пищевода и желудка. Это действительно может спровоцировать серьезные проблемы со стороны ЖКТ. Ожог ЖКТ — это очень больно, долго заживает, может дать кровотечения и может перерасти в рак. Такие челленджи нужно запрещать», — объяснил 59.RU врач.

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Тюльпаны к 8 Марта Тюльпаны Челлендж Тренд Екатерина Мизулина
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Комментарии
1
Гость
42 минуты
очередная перепись дебилов?
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