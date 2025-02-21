Топ советов, чтобы быстро выздороветь. Врач из Ярославля рассказала, как справиться с простудой

Врач рассказала, как быстро выздороветь Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппа в Ярославле некоторые больницы временно закрыли для посещений. Тем временем местные жители жалуются на заразный вирус, который проявляется болью в горле и невысокой температурой.

В этом материале мы собрали советы от терапевта из Ярославля Натальи Серовой, которые помогут эффективно бороться с простудой и быстро выздороветь.

Что делать, чтобы быстрее выздороветь

Одна из первых рекомендаций — прогулки на свежем воздухе. Также для поддержания иммунитета следует следить за уровнем витамина D и соблюдать водный баланс. Взрослому человеку нужно пить жидкости не меньше полутора литров в день. И, конечно же, высыпаться.

Неожиданный совет: выходите на улицу сытыми. Да-да, это тоже одна из рекомендаций, чтобы не подцепить вирус и не заболеть.

— На мороз следует выходить в сытом состоянии, чтобы не возникало переохлаждения и запаса тепла хватало надолго, — объяснила врач. — Процессы переваривания дают энергию. Мы едим для того, чтобы получить белки, жиры, углеводы и восполнить энергетический баланс.

В период болезни стоит пересмотреть рацион питания. Полезными свойствами обладает клюквенный морс. Он богат витамином С, который необходим болеющему организму.

— Помещение, в котором находится заболевший человек, нужно проветривать и увлажнять по мере возможности. Этого правила важно придерживаться особенно сейчас — в отопительный сезон, — отметила врач Наталья Серова. — Температура в комнате должна быть не выше 23 градусов.

Стоит помнить, что при повышенной температуре жаропонижающие средства следует принимать только при достижении 39 градусов.

— Если мы подразумеваем, что человек как минимум с повышенной температурой и катаральными симптомами — боли в горле, насморк, кашель, нужно восполнять водный баланс. Во время болезни необходимо пить минимум два литра воды в день. Рекомендуется пить воду с лимоном. Она будет защищать организм за счет своей кислоты и таким образом создаст благоприятную среду для того, чтобы вирус не размножался.