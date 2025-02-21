НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -7

3 м/c,

зап.

 767мм 68%
Подробнее
3 Пробки
USD 88,17
EUR 92,02
Закрытие магазинов «Светофор»
Выпала из окна
Полеты из Ярославля в Пермь
Апартаменты за 400 тысяч
Плюсы и минусы легкого метро
Масштабная стройка
Опустевший ТЦ
Красотки с конкурса красоты
Закрыли больницу
Как отдохнуть зимой по-русски
Здоровье Топ советов, чтобы быстро выздороветь. Врач из Ярославля рассказала, как справиться с простудой

Топ советов, чтобы быстро выздороветь. Врач из Ярославля рассказала, как справиться с простудой

Публикуем комментарии терапевта Натальи Серовой

440
3 комментария
Врач рассказала, как быстро выздороветь | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВрач рассказала, как быстро выздороветь | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Врач рассказала, как быстро выздороветь

Источник:

Из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппа в Ярославле некоторые больницы временно закрыли для посещений. Тем временем местные жители жалуются на заразный вирус, который проявляется болью в горле и невысокой температурой.

В этом материале мы собрали советы от терапевта из Ярославля Натальи Серовой, которые помогут эффективно бороться с простудой и быстро выздороветь.

Что делать, чтобы быстрее выздороветь

Одна из первых рекомендаций — прогулки на свежем воздухе. Также для поддержания иммунитета следует следить за уровнем витамина D и соблюдать водный баланс. Взрослому человеку нужно пить жидкости не меньше полутора литров в день. И, конечно же, высыпаться.

Неожиданный совет: выходите на улицу сытыми. Да-да, это тоже одна из рекомендаций, чтобы не подцепить вирус и не заболеть.

— На мороз следует выходить в сытом состоянии, чтобы не возникало переохлаждения и запаса тепла хватало надолго, — объяснила врач. — Процессы переваривания дают энергию. Мы едим для того, чтобы получить белки, жиры, углеводы и восполнить энергетический баланс.

В период болезни стоит пересмотреть рацион питания. Полезными свойствами обладает клюквенный морс. Он богат витамином С, который необходим болеющему организму.

— Помещение, в котором находится заболевший человек, нужно проветривать и увлажнять по мере возможности. Этого правила важно придерживаться особенно сейчас — в отопительный сезон, — отметила врач Наталья Серова. — Температура в комнате должна быть не выше 23 градусов.

Стоит помнить, что при повышенной температуре жаропонижающие средства следует принимать только при достижении 39 градусов.

— Если мы подразумеваем, что человек как минимум с повышенной температурой и катаральными симптомами — боли в горле, насморк, кашель, нужно восполнять водный баланс. Во время болезни необходимо пить минимум два литра воды в день. Рекомендуется пить воду с лимоном. Она будет защищать организм за счет своей кислоты и таким образом создаст благоприятную среду для того, чтобы вирус не размножался.

<p>Наталья Серова</p><p>Наталья Серова</p>

Дополнительно можно пропить пятидневный курс витамина С. Я назначаю его дробно: таблетку надо разделить на несколько частей и выпивать в течение дня.

ПО ТЕМЕ
Грипп ОРВИ Болезни
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
От микстуры заторча, И приблизившись к экстазу В очереди у врача Выздоравливаешь сразу!
Гость
1 час
Прививки надо делать и носить перчатки в общественных местах
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Альтернатива сладкому или яд? На какие сухофрукты нельзя налегать: советы эксперта по пищевой безопасности
Ксения Кузнецова
эксперт по пищевой безопасности
Мнение
Заставляли раздеваться и ставили в угол: что происходит за закрытыми дверями маркетплейса — рассказ работника склада
Артем
Мнение
«Многие сравнивают с Балабановым»: стоит ли смотреть самый ожидаемый сериал года «Аутсорс»
Анна Колотова
Мнение
Дикпики, извращенцы и женатики — что поджидает россиянок на сайтах знакомств. Откровенная колонка
Надежда Орлова
Мнение
«Ох уж эти стимпанковские очки на поэте…»: чем удивляет новый фильм с Юрой Борисовым. И стоит ли его смотреть
Надежда Губарь
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление