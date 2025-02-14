«Теперь просто не попасть»: жительница Ярославля пожаловалась на проблемы с записью к врачу

Пациентка пожаловалась на проблемы с записью к врачу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Жительница Ярославля Вера (имя изменено по просьбе героини, — Прим. ред.), пожаловалась на проблемы с записью к врачу. Девушка состоит на учете по беременности в женской консультации клинической больницы № 2 на Суздальской улице во Фрунзенском районе.

Она объяснила, что трудности возникли после того, как записаться на прием в регистратуре стало невозможно.

— Я неделю не могу попасть к своему врачу, потому что мест нет. Раньше звонила, и меня всегда без проблем записывали. А теперь только через Госуслуги, и то, запись выставляется на один день через две недели. То есть, сегодня я могу записать на 28 февраля, а завтра откроется запись на 29 число. Но конкретно к моему врачу теперь просто не попасть, пишет — нет записи и всё, — рассказала Вера в беседе с 76.RU.

По словам девушки, проблема заключается в том, что она не может записаться к специалисту, у которого наблюдалась изначально.

— Я теперь хожу к другому врачу, а хочу к своему. Я к ней уже привыкла, она мою беременность ведет с самого начала. Мне сказали, что запись на Госуслугах обновляется в пять утра, я встала в 5:40 — явок там не было. Звонила по номеру 122, они предлагают, мол, если освободится место — мы вас запишем. Но мне-то надо определенный день, ходить нужно раз в две недели. А если запись освободится через три дня после моего визита, зачем она мне нужна? — задалась вопросом ярославна.

В Министерстве здравоохранения Ярославской области пояснили, что таких ситуаций в женских консультациях быть не должно. Оказалось, что врач обязан сам записывать пациентку на прием на назначенное им время через две недели.

— Женщине нужно обратиться к заведующей женской консультации, — пояснили порталу 76.RU в Минздраве.