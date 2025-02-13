«Мозги не болят!»: почему голова раскалывается так, что даже топор не помогает, — объясняет невролог

Врач рассказала о разных видах боли Источник: Алексей Ногинский











Голова болит. Знакомо состояние? А знаете, что при одном состоянии надо просто отдохнуть, при другом — подышать свежим воздухом, а при третьем — проверить шею? Невролог из СамГМУ Любовь Благодарева рассказала 63.RU об этих нюансах. А еще разъяснила, что боль может возникать и от… обезболивающих. И от залипания в телефоне. А также обратила внимание, что мигрень может накрыть от шоколада и кофе.

Источник: Алексей Ногинский

«Истинная мигрень не так часто встречается»

— Расскажите сначала о видах головной боли. Какие они бывают и при каких обстоятельствах возникают?

— Видов головной боли на самом деле очень много. Часто пациенты приходят и говорят, что у них мигрень. Но истинная мигрень на самом деле не так часто встречается. Это сосудистый вид головной боли, и он даже носит немного наследственный характер. При мигрени происходит так: сосуд сначала сужается, а потом расширяется. Когда сосуд сужается, у пациентов происходит ощущение, как будто они видят какие-то звезды, мелькания, зигзаги перед глазами. А вот когда происходит расширение сосуда, с одной стороны головы обычно возникает боль. И когда уже возникла эта головная боль, она ничем почти не снимается. Иногда надо поспать, иногда — принять лекарства, предназначенные именно для снятия приступов мигрени, но чаще всего надо просто переболеть. Кому-то хватает одного дня, кому-то — три.

Часто очень путают мигрень с краниоцервикалгией. Что это такое? Это головная боль из-за проблем в шее (зажимов мышц или нервов). По симптомам очень похожа на мигрень: также болит с одной стороны головы, в глаз отдает, с тошнотой, иногда даже со рвотой. Почему так происходит? Потому что у нас есть такой затылочный нерв, он выходит из второго шейного позвонка, из промежутка между первым и вторым, вторым и третьим шейными позвонками, и этот нерв может зажиматься именно в позвонке, когда в шее есть проблема — например, грыжи, протрузии, но не обязательно они. Либо есть спазм в мышце, и вот этот нерв выходит как раз через некоторые мышцы, а эти мышцы могут сжимать нерв, и из-за этого боль возникает по ходу этого нерва. Одна веточка идет у нас в лоб и в глаз (прямо в глаз может отдавать), вторая — в ухо, иногда заложенность бывает в ушах, и еще нижняя веточка уходит в шею. А по ощущениям, в принципе, как будто мигрень. И отличить мигрень от этого заболевания может только невролог. Исключить мигрень в этом случае можно, только проверив шею.

— А боль при краниоцервикалгии чем снимается? Помогут обезболивающие?

— В этом случае проблема от шеи и лечить надо шею. Иногда нужно кардинально что-то делать, но в целом помогут противовоспалительные препараты или препараты, которые улучшают нервный импульс, препараты, которые снимают спазм в шейном отделе позвоночника.

— То есть самое простое обезболивающее не поможет?

— Обезболивающих много пить вообще не надо. Есть особый вид боли — абузусная головная боль. И если, например, у меня есть остеохондроз, и периодически этот нерв у меня поддавливает, и тут я обезболивающее пью каждый день, может подключиться дополнительный вид боли — абузусная, или лекарственно обусловленная головная боль.

То есть препараты, которые мы пьем от головной боли, могут вызвать головную боль, если мы принимаем больше 10 таблеток обезболивающих в месяц.

С обезболивающими лучше не перебарщивать Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











— А как такая боль может проявляться?

— Это обычная диффузная головная боль: головная боль сдавливающая, она может быть в лобной, в теменной, в височной области, может вся голова болеть. Это может быть какая-то идущая изнутри головная боль, просто голова целиком болеть может. И дает ощущение давления на глаза, на надбровные дуги.

Заключается она в чём? Идет нарушение обменных процессов. Это уже поражение печени. Это уже проблемы на клеточном уровне. Более сложная ситуация. И для того, чтобы уйти от этой боли, нам надо уйти от нестероидных противовоспалительных препаратов.

Также нам нужно будет параллельно лечить другую головную боль. В этом-то и вся сложность, так как лечить-то надо обезболивающими противовоспалительными препаратами. Мы можем иногда даже навредить, нужно правильно подобрать препараты.

— Уточню про мигрень. При каких обстоятельствах она возникает? Как-то беспричинно или все-таки этому состоянию что-то должно предшествовать?

— Мигрень возникает тогда, когда организм уязвим. Я имею в виду тех, у кого она постоянная. То есть если, например, есть у пациента диагноз «мигрень», спровоцировать приступ может всё что угодно. Порадовались, приуныли, попереживали, выпили (чаще всего красное вино). Что еще провоцирует? То, что очень вкусно. Это шоколад, бананы, финики, кофе.

Невролог предупредила, что кофе может вызвать мигрени Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











«Головные боли часто связаны с проблемами соматическими»

— А при каком виде боли может помочь самое простое обезболивающее, прогулка или открытая форточка?

— Когда мы говорим про какую-то эпизодическую боль — например, переутомился, устал, долго находился в душном помещении, в бане перепарился. Это похоже на гипоксию, дефицит кислорода из-за каких-то проблем. Или дефицит витамина Д или железа. Анемия в душном помещении часто дает головные боли. И просто открыть форточку, пройтись, прогуляться, немножко попить горячей воды — всё это уже может снять головную боль.

Когда мы говорим про проблемы, например, шеи, то здесь иногда нужен препарат, иногда нужен массаж, нужна гимнастика для того, чтобы начать работать с мышцами, чтобы спазм не вызывал головную боль.

— Какие еще виды боли бывают? Где болит голова при высоком давлении?

— Если мы говорим про давление, то при этом состоянии голова обычно болит в затылочной области. Здесь погулять уже не получится, а принять обезболивающие даже опасно. Потому что если обезболивающие принимать часто при давлении, то может начаться кровотечение, так как у нестероидных противовоспалительных препаратов есть и кроворазжижающая функция.

Еще есть головная боль напряжения. Чаще всего пациенты приходят именно с этой болью. Это также диффузная боль, когда болит вся голова, также давит на глаза, на надбровные дуги. На МРТ она выглядит как наружная гидроцефалия. Этот вид боли может проявляться у людей любого возраста.

Головные боли часто связаны с проблемами соматическими — например, проблемами с кишечником, с желчным пузырем или печенью, когда нарушается желчный отток, когда страдают дезинтоксикационные функции или есть проблема метаболического ряда, например, усвоение белка.

Вот, предположим, мы съели кусок мяса жирного. Этот кусочек у нас не обработался ни соляной кислотой, потому что в желудке есть проблема, ни желчью. И этот необработанный белковый кусочек поступает в кишечник, и там включается процесс гниения. У нас процесс гниения есть в кишечнике, этот процесс гниения дает аммиак в большом количестве, а это интоксикация условная, и она раздражает мозговые оболочки, и поэтому может быть большая выработка ликвора (жидкость, которая очищает, омывает наш головной мозг).

И если продукции ликвора для того, чтобы вымыть эту всю интоксикацию, становится больше, получается такое ощущение давления на глаза, светочувствительность. Могут болеть лобная область, затылочная область, надбровные дуги, глаза. Получается, что не только сердечно-сосудистые проблемы, но и еще проблемы желудочно-кишечного тракта могут спровоцировать головную боль.

— А что в этом случае может снять головную боль?

— Надо посмотреть, на каком уровне у нас идет «поломка». Чаще всего это нарушение желчетока или, например, жировой гепатоз, и дезинтоксикационная функция страдает. Сам пациент вряд ли сразу разберется, какая именно боль у него, нужно идти к врачу, сдавать анализы. Нужно анализы посмотреть, сколько железа, белка, проверить уровень гемоглобина.

Порой головная боль может отдавать и в глаза Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











«У головной боли напряжения особый характер»

— А где локализуется боль напряжения?

— Может болеть вся голова, но чаще всего по типу ободка. Это лобная область, это затылочная область, это надбровные дуги и давление на глаза. Чувствительность к свету, раздражение на какие-то громкие звуки — это тоже головная боль напряжения.

Головная боль напряжения — это уже симптом, скажем так, условного осложнения от того, что мы перегрузились. Нужно посмотреть анализы крови, надо идти к врачу, как я уже говорила. Дальше надо понять, что с нервной системой. Возможно, уже нужны препараты на длительный срок, успокоительные.

У головной боли напряжения особый характер. С утра я просыпаюсь, всё хорошо, а во второй половине дня начинается головная боль. Вот это головная боль напряжения из-за уже переутомления, психоэмоциональной перегрузки.

Если я утром просыпаюсь с головной болью, это уже другая история. Утром можно проснуться с головной болью, когда у нас есть нарушение венозного оттока. Это чаще проблема с сосудами шеи, позвоночной артерии, с самой шеей.

Если в выходные или в отпуске не болит голова, а болит только в рабочие будни, то это боль напряжения. Нужно уже решать вопросы с переутомлением, больше отдыхать, научиться правильно спать, ложиться в одно и то же время, вставать в одно и то же время и не заводить себя в джетлаги. Что такое джетлаг? Это когда, например, утром в рабочие дни проснулись в шесть, заснули в одиннадцать, а в воскресенье мы спим до одиннадцати.

— Вы сказали, что с любой головной болью нужно идти к врачу и разбираться уже предметно. А вот в какой момент идти к доктору? Когда болит голова сколько? Месяц? Неделю?

— Выжидать месяц с головной болью не стоит. Я думаю, что, если боль, например, второй или третий раз возникла в одном и том же месте, я, наверное, задумаюсь — а что не так, почему она возникает? А, между прочим, три месяца боли — это уже хроническая боль, и всегда из хронической боли тяжелее выходить. Когда что-то болит, как минимум надо бы посмотреть, что не так и не серьезно ли это. Боль — это сигнал организму, что что-то идет не так.

Если это головная боль напряжения и мне некогда пойти к врачу, а голова еще сильнее болит и не успокаивается, значит, надо взять отпуск и уже начать обследоваться и отдыхать как минимум.

Если болит голова, визит к врачу лучше не откладывать Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU











«Головная боль при инсульте возникает не всегда»

— Есть ли боли, при которых нужно вызывать скорую?

— Если действительно головная боль невыносимая, если она непривычная, если она возникла впервые да еще и, например, высокое давление, то, конечно, нужна медицинская помощь.

— А инсульты проходят с головной болью?

— Чаще всего инсульт — это выпадение функций, двигательных или чувствительных. Например, перестала работать рука, рука и нога, трудно сказать какое-то слово, есть нарушение речи. При этом головная боль возникает не всегда. В самом головном мозге болевых рецепторов нет, мозги не болят, а инсульт происходит в самом головном мозге. С головной болью проходит только геморрагический инсульт — это кровоизлияние. А кровоизлияние — это уже раздражение мозговых оболочек, и поэтому головная боль может возникать.

— Расскажите про боли на погоду, на магнитные бури. Действительно ли от резкой смены погоды, во время магнитных бурь может болеть голова или это больше психосоматика?

— По поводу магнитных бурь — это вообще философский вопрос. Сколько времени уже обсуждается и еще будет обсуждаться долго. Точного ответа на ваш вопрос у меня нет. Есть люди, которые эмоционально лабильны, знают уже, они выучили это состояние, когда, например, при ветре или магнитных бурях они плохо себя чувствуют. Они смотрят прогноз погоды, видят предстоящий ветер и ждут момента, когда станет плохо, — и он обязательно возникнет.

Если спросить у физиков, они скажут — да, действительно, такое может быть. Перелетные птицы чувствуют магнитные поля, на людях это не исследовано. Предположительно, что люди тоже это чувствуют. Но, с другой стороны, если я буду чувствовать каждую магнитную вышку, я, наверное, с ума сойду. А вот люди, которые уязвимы по здоровью, возможно, чувствуют. Возможно.

Головная боль из-за ветра? Возможно Источник: Роман Данилкин / 63.RU











— Еще спрошу про боль напряжения, она бывает у детей?

— Я детей не принимаю, но у детей близких и знакомых головная боль напряжения возникает поголовно. Дети сильно перегружаются. У них огромный пул задач, которые надо решить. Кроме того, они постоянно в телефоне, у них постоянно какой-то стресс, постоянный выброс дофамина. И они перегружают свою нервную систему.

— А что касается взрослых? У них может возникнуть боль напряжения, если, например, много времени просидеть у телевизора?

— Головная боль — это симптом. Симптом в том числе и эмоциональной перегрузки. И естественно, просмотр передачи, которая даст эмоциональную перегрузку, может дать головную боль. Особенно у пожилых людей.

— А как с телефоном? Если в телефоне посидеть 2–3–4 часа или в планшете поиграть?

— Что такое телефон? Это постоянный выброс дофамина. То есть когда мы листаем рилсы, это постоянно всплеск дофамина. Вот мы начинаем смотреть рилс, мы ждем, что там будет в конце. Мы посмотрели, ну понятно, и дальше пролистнули. И опять короткий дофамин, от него ничего хорошего нет, мы в этот период не отдыхаем.

Лучше почитать книгу, как раньше было, прогуляться, даже передачу спокойную посмотреть, побыть с родными, с близкими, решить какие-то другие более важные задачи. Хотя нам кажется, что мы отдыхаем с телефоном, но это дофаминовая зависимость. То есть, пролистывая ленту новостей, мы копаем в себе дофаминовую яму.

Ничего хорошего от этих рилсов нет. Но, естественно, если мы не отдыхаем, а, наоборот, будоражим надпочечники, гипоталамус, надпочечниковую систему, мы постоянно возбуждаем гормоны радости, стресса.

Мы не умеем отдыхать, мы истощаем свою нервную систему, мы истощаем свою эндокринную систему. И у одних ничего не будет от этих условных рилсов, а у более истощенных будет даже после просмотра соцсетей головная боль.

Залипание в телефонах тоже может вызвать головную боль. А вы знали? Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











— От чего еще может возникнуть головная боль?

— У нас должна быть всегда онконастороженность. То есть если, например, уже есть какие-то виды опухоли, которые сдавливают головной мозг, то головная боль будет. Поэтому если головная боль постоянная, то нужно обязательно проверять головной мозг.

Также головная боль может быть и от заболеваний лор-органов. Например, гайморит, фронтит, воспаленные пазухи. И это воспаление может давать головную боль. Обычно эта головная боль усиливается при наклонах вниз.

— А иных симптомов при этом не бывает?