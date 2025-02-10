Хорош для худеющих и как замена кофе — но можно не всем. Эксперты рассказали, кому нельзя пить цикорий

Цикорий бодрит и может заменить утренний кофе Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











В последнее время цикорий снова набирает популярность. Какие свойства у этого напитка и кому все-таки не стоит с его помощью пытаться заменить кофе? Наши коллеги из «Доктора Питера» разбирались вместе с экспертами.

Евгений Белоусов — гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н.

Что полезного в цикории

Цикорий — это растение, из корней которого готовят терпкий теплый напиток. Цикорий бодрит и может заменить утренний кофе.

Цикорий содержит ценные вещества, оказывающие благотворное влияние на организм:

Инулин — природный пребиотик, который улучшает работу кишечника, способствует росту полезной микрофлоры и облегчает пищеварение.

Витамины и минералы — в составе напитка присутствуют витамины группы B, витамин C, а также калий, магний и кальций, важные для поддержания здоровья.

Антиоксиданты — фенольные соединения, защищающие клетки организма от воздействия свободных радикалов.

Кроме того, этот напиток обладает противовоспалительным действием — биологически активные компоненты цикория помогают снизить воспалительные процессы.

А минимальная энергетическая ценность делает напиток из цикория подходящим для людей, следящих за своим весом.

Кому стоит попробовать цикорий

Тем, кто худеет. Низкая калорийность и улучшение работы кишечника помогают регулировать вес.

Людям с болезнями печени и желчного пузыря. Цикорий стимулирует выработку желчи и поддерживает функции печени.

Больным сахарным диабетом. Благодаря инулину напиток способствует поддержанию стабильного уровня сахара в крови.

Тем, кто страдает от проблем с пищеварением. Цикорий улучшает моторику кишечника и помогает при дисбактериозе.

Ищущим замену кофе. Это отличная альтернатива для тех, кто хочет отказаться от кофеина.

Ирина Юзуп — кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, специалист в области интегративной и превентивной медицины. Член ассоциации врачей превентивной медицины, сооснователь Академии врачей UniProf.

Противопоказания

Несмотря на все свои преимущества, цикорий подходит не всем.

В первую очередь цикорий следует с осторожностью употреблять людям, склонным к аллергическим реакциям. Хотя аллергия на цикорий встречается относительно редко, она может проявляться в виде кожных высыпаний, зуда, отека или других симптомов. Если решили попробовать цикорий первый раз в жизни, лучше начать с небольшого количества и внимательно следить за реакцией организма.

Также цикорий не рекомендуется употреблять людям, страдающим варикозным расширением вен и геморроем. Это связано с тем, что цикорий может способствовать расширению кровеносных сосудов и повышать риск обострений этих недугов.

С осторожностью следует употреблять цикорий людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта — например, гастритом или язвенной болезнью. Цикорий способен повышать кислотность желудочного сока, что может привести к обострению этих заболеваний. В таких случаях перед употреблением цикория необходимо проконсультироваться с врачом.

Кроме того, цикорий не рекомендуется употреблять беременным женщинам и кормящим матерям. Несмотря на отсутствие прямых противопоказаний, исследований о влиянии цикория на организм беременных и кормящих женщин недостаточно, поэтому в таких случаях лучше воздержаться от его употребления или посоветоваться с врачом.

Также стоит обратить внимание на то, что цикорий обладает выраженным мочегонным эффектом, поэтому его не следует употреблять в больших количествах людям, страдающим заболеваниями почек и мочевыводящих путей. В таких случаях перед употреблением цикория следует проконсультироваться с врачом.

Ранее шеф-повар поделилась рецептами других полезных утренних напитков. Они вкусные и разнообразят ваше меню.

Фреш из грейпфрута и яблока. Грейпфрут — отличный источник витаминов С и А. На чей-то вкус он может показаться слишком горьким, но если выжать его вместе с яблоком, то добавится сладости и получится вкусный сок. Ингредиенты: грейпфрут, яблоко.