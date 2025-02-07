Нельзя ни в коем случае: 5 главных ошибок при гипертоническом кризе, которые могут довести до инфаркта и инсульта

Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Резкий скачок артериального давления до цифр, намного выше привычных для человека, называют гипертоническим кризом. Это само по себе опасное состояние, которое по незнанию можно сделать еще опаснее. Об этом «Доктор Питер» поговорил с экспертами.

Что такое гипертонический криз

Точного цифрового выражения этого состояния нет. По словам врачей, у каждого человека уровень переносимости повышенного давления индивидуальный, некоторым даже при подъеме цифр до 140/90 очень плохо и нужна экстренная помощь. Но обычно во время гипертонического криза верхнее давление (систолическое) резко, внезапно может подскочить до 220 мм рт. ст., а нижнее (диастолическое) — минимум до 100–120 мм рт. ст.

Как рассказала «Доктору Питеру» врач Марина Строева, чаще встречается так называемый неосложненный гипертонический криз — просто резкий скачок давления. Однако бывает, что он сочетается с острым поражением органов-мишеней: сердца, головного мозга, почек. Это может вызвать осложнения в виде сердечного приступа, инсульта или отека легких.

Марина Строева — кардиолог, врач функциональной диагностики Федерального научно-клинического центра ФМБА России.

Кстати, симптомы криза могут быть похожи на другое тяжелое состояние — паническую атаку, из-за чего их нередко даже путают.

Что нельзя делать при кризе: 5 запретов кардиологов

Понятно, что при большом скачке вверх давление надо как-то снижать. Но здесь важно помнить о главном правиле, о котором не все знают или забывают о нем в нужный момент из-за страха.

Как рассказал врач Олег Голощапов, при гипертоническом кризе ни в коем случае нельзя резко и быстро снижать высокое давление, это надо делать очень аккуратно и постепенно. Иначе такое «лечение» может привести к трагичным последствиям.

Олег Голощапов — кардиолог, заведующий кардиологическим отделением с палатой реанимации и интенсивной терапии Гатчинской клинической межрайонной больницы, анестезиолог-реаниматолог, врач функциональной диагностики.

Одна из типичных ошибок кроется как раз в желании побыстрее нормализовать давление. Приняв одну таблетку от давления и не почувствовав эффекта через 10–15 минут, человек начинает паниковать и принимает вторую.

— Категорически нельзя принимать вторую таблетку от давления сразу после первой, если та быстро не помогла. Чтобы препарат начал действовать, он должен успеть всосаться в желудке — на это отводится минимум 20–30 минут. Только после этого можно ожидать первого эффекта. По всем действующим рекомендациям вторую таблетку от давления можно принять не ранее чем через час после первой. Всегда следует учитывать, что у антигипертензивных препаратов есть кумулятивный эффект, то есть их действие суммируется. Если, допустим, человек выпил одну таблетку и через полчаса вторую, то подействуют сразу обе. Это может привести к развитию инфаркта, инсульта, потере сознания. Резкое, неконтролируемое падение давления гораздо хуже, чем его повышение. От высокого давления люди не умирают, они умирают от низкого, — объясняет Олег Голощапов.

Кардиолог Марина Строева тоже подтверждает: стремление быстро сбить давление — одна из самых частых ошибок.

— Снижение артериального давления должно быть постепенным, чтобы избежать ишемии мозга, сердца и других органов. Оптимально понижать давление на 20–25% от начального уровня в течение первых двух часов. Если вы выпили назначенное врачом лекарство, а давление не начало снижаться в течение ожидаемого времени (30–60 минут в случае с быстрыми средствами), важно сохранять спокойствие. Иногда препарат действует постепенно и начальное улучшение может быть незначительным. Если спустя час давление остается крайне высоким, например выше 180/120 мм рт. ст., допускается прием еще одного медикамента, но лучше с другим механизмом действия. Решение о повторной дозе следует принимать после консультации с врачом. Если же связи с медиком нет, а криз продолжается, необходимо вызвать скорую помощь, — говорит кардиолог.

Олег Голощапов перечислил еще четыре важных запрета при гипертоническом кризе.

Не принимайте препараты, которые могут еще больше повысить артериальное давление. Например, содержащие кофеин. Некоторые начинают пить такие таблетки для купирования головной боли во время криза — например, цитрамон. Этого делать категорически нельзя. Не используйте для снижения давления нитроглицерин. По словам кардиолога, у этого препарата есть эффект рикошета: после резкого снижения АД следует резкое его повышение. Не давайте себе физнагрузку и не занимайтесь активными делами, в том числе домашними. Не пользуйтесь советами знакомых и родственников по принципу «Если помогло им, значит, поможет и мне».

Про алкоголь при гипертоническом кризе и говорить нечего, он может сделать только хуже. Как добавила специалист ФНКЦ ФМБА, недопустимо прибегать и к различным народным методам вроде уксусных компрессов. Непроверенные рецепты, скорее всего, будут неэффективны и приведут к потере времени.

Что надо делать при кризе

Вот как советуют действовать кардиологи при резком скачке давления.

Примите удобное положение — полусидя, чтобы уменьшить приток крови к головному мозгу, или лежа. Обеспечьте приток свежего воздуха в помещение, где находитесь в данный момент, — приоткройте окно. Примите лекарство быстрого действия для снижения давления из тех, которые были вам прописаны. Помните, что вторую таблетку можно будет принять не раньше чем через час. Постарайтесь успокоиться и по возможности убрать все раздражающие факторы — шум, яркий свет. Дышите медленно, глубоко. В некоторых случаях можно использовать мягкие успокаивающие средства — например, настойку валерианы или валокордин, чтобы облегчить состояние. Измеряйте давление каждые 20–30 минут.

Если заметите какой-то из следующих тревожных признаков, не медлите — сразу вызывайте скорую помощь.

Одностороннее онемение руки или ноги, а также нарушение их подвижности или снижение мышечной силы — это признак инсульта;

нарушение речи — это тоже симптом возможного инсульта;

сильная головная боль;

давящая боль в груди;

появление одышки;

появление клокочущего дыхания;

потеря сознания;

тошнота, рвота;

резкое ухудшение зрения;

носовое кровотечение, с которым человек не может сам справиться. Оно может привести к резкой кровопотере и снижению уровня гемоглобина в крови.

Когда принимать лекарства от давления — утром или вечером

Ученые обобщили результаты пяти исследований с участием почти 47 тысяч пациентов с гипертонией и поделились своими выводами на крупнейшем в мире конгрессе по сердечно-сосудистым заболеваниям Европейского общества кардиологов, который накануне завершил работу в Лондоне. Вердикт их таков: для защиты от сердечного приступа, инсульта, сердечной недостаточности и летального исхода прием лекарства от высокого давления вечером ничуть не лучше, чем утром.

«Пациенты должны принимать препараты, снижающие артериальное давление, один раз в день в любое удобное время», — цитирует Daily Mail профессора Рики Турджона (Ricky Turgeon) из Университета Британской Колумбии в Канаде и автора нового исследования.

Считается, что пик инфарктов и инсультов приходится на утро. Как рассказывала врач-кардиолог Светлана Мартынова, инфаркты чаще всего случаются в промежутке с 6 до 9 часов утра, инсульты — с 4 до 6 утра. Поэтому для снижения рисков сосудистой катастрофы пациентам с гипертонией обычно рекомендуют принимать препараты для снижения АД именно вечером, перед сном. Эксперты объясняют это тем, что ночное артериальное давление лучше предсказывает исход сердечно-сосудистых заболеваний, чем дневное. Напомним, такая терапия назначается пожизненно.

Как пишет издание со ссылкой на слова профессора Турджона, предыдущие работы, изучавшие воздействие этих лекарств на ночь, показали неоднозначные результаты. Чтобы узнать больше, команда проанализировала данные пяти исследований и сравнила прием гипотензивных препаратов на ночь и утром.

Ученые пришли к выводу, что выбор времени приема лекарств не влияет на результаты. Причем он также не повлиял на вторичные события, включая переломы, глаукому и нарушения, связанные с мышлением и памятью.

Получается, главное — не время, а регулярность приема.