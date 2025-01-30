Минус 60 килограммов за год: мама двух взрослых детей рассказала, как похудела и нашла неженское хобби

К весу в 70 килограммов Ольга пришла за год Источник: личный архив Ольги Ващенко, Евгений Софийчук / NGS55.RU











58-летняя Ольга Ващенко из Омска в погоне за фигурой мечты изнуряла себя диетами, спортом и таблетками. После десятилетий борьбы с лишним весом Ольга прибегла к гастрошунтированию, а вслед за ней — дети и муж. Из 130-килограммовой пышки она превратилась в 70-килограммовую стройняшку. Как Ольга переносила операцию и что помогло ей отбросить страхи — в материале наших коллег из NGS55.RU.

Вся история пышки — в одном видео Источник: NGS55.RU

«Мысль, что я буду полной на пенсии, просто съедала»

Дом Ольги Ващенко украшен вензелями из металла, а двор напоминает заметенную снегом сказочную полянку. 58-летняя сибирячка увлекается сваркой из металла: мастерит цветы, подсвечники и украшения на деревья. Нас встречает семья из пяти человек: Ольга, ее дети Анастасия и Александр, маленький внук и муж Ольги, который из-за скромности спешно уходит в гараж. На кухне — праздничная суета. Новоиспеченная бабушка готовит пирог в честь того, что внуку исполнилось три месяца.

Нас встретили все члены семьи Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











— У нас сейчас большие перемены. В Новый год нас обрадовал сын тем, что скоро женится. Да и дочка тоже встретила свою половинку как раз после того, как похудела и стала чувствовать себя увереннее, — рассказывает Ольга и ведет нас к креслам.

58-летняя Ольга Ващенко большую часть жизни прожила в Надымском районе, работала прачкой. Ольга всегда страдала от больших форм. Они передались ей по наследству от бабушки и мамы: это подтверждают фото в семейных альбомах. Уже в 20 лет, когда родилась дочь Анастасия, Ольга весила 130 килограммов.

Двор семьи Ващенко заботливо украшен поделками Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Перемены начались в жизни семьи Ващенко восемь лет назад. Тогда вместе с мужем и детьми супруги переехали в Омск и поселились в частном доме. За год Ольге удалось постройнеть со 130 килограммов до 70, а вслед за ней худеть решились остальные члены семьи. По словам Ольги, в погоне за фигурой мечты она изнуряла себя диетами:

— Каждый килограмм требовал колоссальной силы воли. Чтобы сбросить хоть немного, нужна была постоянная активность. Я занималась фитнесом, танцем живота, ходила на аэробику. И без диеты это мало работало. Была у меня даже кодировка, ради которой я ездила в Москву и благодаря которой я сбросила 70 килограммов. Всё вернулось. Были и таблетки. Мне кажется, что многие толстячки через это прошли в 90-е годы.

Мы приехали в гости к семье Ващенко Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Переломным моментом стала операция у хирурга. Ольга Ващенко решилась на гастрошунтирование после того, как поговорила со случайной знакомой в очереди в больнице. Роль сыграла усталость от лишнего веса. К тому же, по словам Ольги, усиленно заниматься спортом после 50 лет опасно.

— Перед глазами были кадры из передач по телевизору, где женщины с большими формами преображались. Нужно было кардинально что-то менять. Никакой спорт не поможет, когда наступает гормональный упадок. Мысль, что я буду полной на пенсии, просто съедала.

Лишний вес был и у мужа, и у детей Ольги. Их общее фото — внизу справа Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Муж отнесся к операции с опаской

Она рассказала, что поначалу муж не поддержал затею. Легче стало после того, как дочь Анастасия вселила в нее уверенность:

— Она сказала, мол, мамочка, какая ты молодец! Я подумала: так вот она, моя поддержка. Стоит сказать, что это очень серьезная операция. К ней нужно не только материально, но и морально подготовиться. Но у меня, видимо, настолько за 50 лет накипело, что сильного страха не было.

После операции Ольга может позволить себе испечь пирог и съесть кусочек Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Гастрошунтирование — это хирургическая операция, после которой снижается вес за счет уменьшения размера желудка и всасывания пищи. Часть желудка отделяется. Создается небольшой желудочный пузырь, который соединяется с тонкой кишкой. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

По словам Ольги, вес после операции устаканился не сразу. В течение года она похудела до 64 килограммов. После она поправилась до 70 килограммов — как и предрекал врач.

Перестала хотеть много есть

С тех пор как Ольга стала стройной, проблемы с давлением ее не беспокоят. Она рассказала, что даже при 130 килограммах была физически активной, поэтому особенных изменений в этом плане она не заметила:

— Я веселая хохотушка, садилась на шпагат, всем создавала настроение. Помню и дискомфорт от лишнего веса, но всё плохое из памяти вычеркнула. Изменилось внутреннее самоощущение, ведь стала ходить в другие магазины одежды, а не в «Три толстяка», как раньше. Когда была полной, конечно, чувствовала себя ущербной среди людей. Хоть окружающие и не замечали моей неуверенности.

Хобби Ольги — поделки из металла Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Со времен операции пищевые привычки Ольги изменились. Даже при желании она не может съесть много. В свободное время наша героиня печет пироги или торты и позволяет себе съесть кусочек.

Дети Александр и Анастасия рассказали, что тоже раньше боролись с лишним весом. Операцию сделали по примеру мамы, а позже всех решился муж Ольги.

Дети Ольги, Александр и Анастасия, тоже похудели по примеру мамы Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Полнота передалась из поколения в поколение Источник: из личного архива Ольги Ващенко











— Первый раз захотела похудеть в переходном возрасте, класса с восьмого. Хотелось нравиться мальчикам. Начался спорт, диеты, возвращение прежнего веса после маленькой победы, — рассказала дочка Ольги.

Жизнь изменилась не только у детей, но и у хозяйки дома. Она открыла новые хобби: сварку из металла и разведение комнатных цветов. Муж Ольги тоже занимается сваркой, а еще пчеловодством.

Хозяйка дома ухаживает за оранжереей Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











А изделиями из металла украшает дом Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Оплачивали дорогостоящие операции члены семьи с помощью кредита. По словам Ольги, в тот период много денег уходило на обустройство дома.

— Я считаю, цель оправдала средства. В жизни стало много энергии, и ее я научилась конвертировать в хобби. Это как глоток новой жизни, потому что ты теряешь вес, который всё время тянул тебя вниз.

Семейное фото во дворе дома Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Ольга с упоением рассказывает о своем новом хобби, а затем вспоминает, что хотела подарить нам баночку меда собственного производства. Вручив подарок, она отпускает нас в дорогу, а мы обещаем, что обязательно приедем посмотреть на ее сад летом.