Не пьет даже воду и верит в исцеление: как россиянин 7 лет не ест ничего, кроме фруктов

Владимир уже семь лет ест только фрукты и овощи и уверен, что это оптимальный рацион Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Владимир из Екатеринбурга (имя изменено по просьбе героя) выбрал самую экстремальную из диет. Айтишник уже семь лет ест только фрукты и овощи. На условиях анонимности он откровенно рассказал E1.RU о том, почему так питается, и как относятся к этому окружающие. Мы рассказали о Владимире и его диете гастроэнтерологу и узнали, к чему может привести фрукторианство.

Редакция E1.RU рекомендует критически относиться к чужим убеждениям и не выбирать рацион без предварительных консультаций со специалистами.

Далее — от первого лица.

Откровения фрукторианца

— Я веду обычную жизнь айтишника-семьянина, домашние питаются традиционно, в их пищевые пристрастия не лезу, но они определенно рады тому, что круглый год у них сезонные фрукты-овощи, а помидоры-яблоки-огурцы-бананы — каждый день в неограниченном количестве. На работе все давно привыкли, уже не докучают расспросами. Родственники сначала ругались, проклинали, корили, пугали, но потом поняли, что все роллы, тортики, вкусняшки и прочее не надо на еще одного распределять, успокоились.

Началось все с того, что я стал внимательно читать состав продуктов в магазинах, выбирал те, где меньше ингредиентов. Меньше солил, чай без сахара, печеньки заменил на сухофрукты. И однажды мне попалась серия видеолекций фрукторианца про ЗОЖ, питание фруктами, морфологию пищеварительной системы. Пару десятков видео залпом посмотрел, все логически понял, разобрался, а на следующий день объявил, что мой рацион изменится. За две недели полностью привык к новому питанию.

Фрукторианство — это тип питания, при котором рацион состоит в основном из сырых фруктов, иногда допускаются орехи, семена и овощи.

С тех пор, как я перешел на фрукторианство, у меня ушли многочисленные прыщи, причем резко. Отступили простудные заболевания, которые раньше раз в пару-тройку месяцев докучали и, если упустить момент, перерастали в недельные ангины, гриппы и прочие страшные слова. Перестали возникать отравления (хитрые новогодние салатики, удар по поджелудочной чем-то жирным, изжоги и прочие приключения).

Когда перешел на новый тип питания, похудел на плюс-минус 5 кг. Умеренная физкультура позволила вернуть объемы, чтобы одежда сидела красиво, и у окружающих не было соблазна измываться и называть доходягой.

За все время фруктоедения несколько раз было желание бросить все и уехать в тропики, поближе к действительно спелым манго, авокадо, ананасам и прочим папайям. Сложная логистика до овощебазы может немного напрягать, но к ней уже привык. Каких-то неизлечимых заболеваний у меня не было, поэтому тут похвастать нечем. Хотя многие фруктоеды на такой диете излечивались после того, как врачи традиционной медицины на них махнули рукой (утверждение более чем спорное. — Прим. ред.).

На завтрак — тарелка винограда, а на обед — пара яблок

— Привычный рацион выглядит примерно так: помидоры, огурцы, яблоки, бананы — круглый год. Остальное — по сезону и желанию: хурма, апельсины, мандарины, персики, абрикосы, черешня, нектарины, гибридные сливы, чернослив, виноград.

Так выглядит холодильник фрукторианца Источник: читатель E1.RU А так — один прием пищи Источник: читатель E1.RU

Если брать конкретно среднестатистический день зимы 2025-го, то это 3–4 чашки винограда, несколько яблок, помидоры-огурцы, свежевыжатый сок из апельсинов-мандаринов. Если много разъездов, то меньше, если разъездов нет, то могу чего-то добавить. Где-то советуют съедать по 3–4 кило в день, но это надо все либо в блендере в смузи-пюре превращать, либо целый день жевать. Мне в среднем хватает 1,5–2 кг.

С каждым годом с учетом инфляции такое питание выходит все дороже. В среднем в 2024 году на овощебазе (там в 2–3 раза дешевле, чем в сетевых магазинах) на неделю закупался на две тысячи рублей. Что-то добавлял и из сетевых магазинов. Можно считать, что 2,5–3 тысячи в неделю.

Кстати, после нескольких месяцев на фруктах вкус воды стал очень неприятным. Пробовал на старте диеты использовать всякие штуки на ореховом молоке, но организм дал понять, что какой-то воды сверху ему точно не нужно, поэтому эту идею быстро оставил. Даже после многочасовой прогулки на жаре хватает нескольких сочных фруктов, чтобы утолить жажду.

«Среди фруктоедов-блогеров много задохликов»

— Когда только-только перешел на фрукты, понял, каким же был слабым все предыдущие годы. Среди спортсменов-фрукторианцев есть и ультрамарафонцы, и айронмены, даже бодибилдеры, и они показывают превосходные результаты (к сожалению, автор не привел примеров. Не нашли их и мы. — Прим. ред.). А среди фруктоедов-блогеров много задохликов, которые этого не понимают (или ленятся), доводят тело до анорексичных пропорций, да еще и умирают потом, позоря все фрукторианское движение.

На традиционном питании можно какое-то время жить без спорта. На фрукторианстве без дополнительных физических нагрузок ничего не получится. Организму надо постоянно давать понять, что воду выводить нельзя, хозяин чудной, напрягается постоянно, мышечная гидравлика должна работать.

Кто-то из близких отреагировал спокойно, кто-то — беспокойно. Кто-то до сих пор не знает: «Что за странный товарищ, грызет яблоки, а с нами на обед в столовую не ходит!» В целом, да, орали, проклинали, крутили пальцем у виска, провоцировали на грубость. Кто-то успокоился, видя, что все в порядке, кто-то до сих пор тоскует, что потерял собутыльника или застольного едока.

Лучше всего реагировали продавцы на овощебазе: искренне и по-доброму радовались, удивлялись и расспрашивали. Действительно, зачем портить отношения с потенциальным покупателем? А некоторые просто говорят, что тоже мечтают на такой тип питания перейти, но не получается по разным причинам.

Питание только фруктами обходится примерно в ту же сумму, что и традиционный рацион Источник: Максим Воробьев / E1.RU











Жена и дети рады фруктам и овощам

— Дети есть. Существует неписанное морально-этическое правило: тип питания детей соответствует питанию слабой стороны. Например, если супруг — веган, а супруга — на традиционном питании, то дети питаются традиционно. Или если супруга — фрукторианка, а супруг — вегетарианец, то дети на вегетарианском питании. Только в таком случае в семье будет мир и согласие. В моем случае — питаются традиционно.

Для того, чтобы шагнуть навстречу новому, придется отказаться от всего багажа мировоззрений, традиций, поменять логистику, добавить тренировки в жизнь, просчитывать, что, когда съесть и в каком количестве. Не каждый к такой внезапной перемене готов. Владимир фрукторианец

Но в любом случае домашние рады, что круглый год есть салат, помидоры-огурцы, сезонные фрукты в неограниченном количестве, с удовольствием пользуются такими возможностями. Как-то привез ящик апельсинов, так всей семьей с удовольствием делали свежевыжатые соки. Классно же. Главное, чтобы были здоровы и счастливы.

Сначала добейся, потом критикуй

— С врачами как-то не задалось: раньше простуды сам вылечивал, а остальное ничего особо не беспокоило. Если как-то и пересекаюсь, то говорю, что за ЗОЖ, а если спрашивают дальше, рассказываю. Удивляются, интересуются.

Когда только начинал привыкать к своей диете, подвергался критике постоянно. Сейчас у меня за спиной годы практического опыта, поэтому спорить имеет смысл, если оппонент сам все попробовал. Сначала изучи опыт тех, кто проверил все на себе, проверь сам, изучи литературу, написанную теми, кто уже десятилетия на фрукторианстве и подготовил десятки спортсменов либо сам добился чего-то выдающегося, а потом критикуй.

Это называется конструктивной критикой и интересной дискуссией. В противном случае — демагогия, трата времени и нервов на то, чтобы прошибить непрошибаемую стену непонимания и невежества. Владимир фрукторианец

Взгляд врача-гастроэнтеролога

Мы спросили у врача-диетолога и гастроэнтеролога Юлии Алексеевой, может ли быть такой тип питания полезен. С ее слов, фрукторианство не только вредно для здоровья, но и вовсе опасно. Все из-за того, что в таком рационе мало белка и много ограничений. Публикуем рассказ Юлии от первого лица.

— Несмотря на то, что орехи и семена содержат жиры, фрукторианство ограничено по количеству необходимых жирных кислот. Недостаток и дефицит жиров приводят к проблемам с кожей, развитию сердечно-сосудистых заболеваний, нарушению когнитивных процессов. Кроме того, питание только фруктами может привести к дефициту многих витаминов и макроэлементов.

И это только основной перечень опасных последствий для организма Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Фрукты в своем составе содержат много воды. Человек получает ее из плодов, и в течение дня чувство жажды становится меньше. Также употреблению меньшего количества воды способствует уменьшение соли в рационе при фрукторианстве, отсутствие «сухих» продуктов типа хлебобулочных изделий, круп, макарон и т. д. При этом все равно нужно обращать внимание на чувство жажды, учитывать климат, общее состояние, когда необходимо усилить питьевой режим и вводить воду в рацион.

Нет научных данных о том, что фрукторианцы менее подвержены заболеваниям, чем люди, которые стараются сохранять баланс в рационе. Фрукты содержат большое количество клетчатки, избыточное потребление которой может привести к постоянному вздутию, газообразованию, проблемам со стулом.

В отношении спорта при таком питании все неоднозначно. Опять же, если человек захочет им заниматься, то все равно будет это делать, и резервы организма позволят какое-то время чувствовать себя хорошо. Важно осознавать риски.

Питательных веществ в рационе фрукторианца крайне мало, поэтому при занятиях спортом возрастает риск травм. Ослабленные мышцы, кости, соединительные ткани более подвержены повреждениям, и с каждым разом их восстановление будет еще медленнее. Юлия Алексеева врач-диетолог, гастроэнтеролог

Дефицит калорий ведет к повышенной утомляемости, головокружениям, слабости, плохой переносимости тренировок. Если человек на таком типе питания занимается спортом, то ему рекомендовано регулярно проходить обследования, следить за здоровьем и выбирать адекватные нагрузки.

Многие фрукторианцы верят, что на таком питании выводятся «токсины» и «шлаки». Нужно понимать, что эти термины больше используются как маркетинговый ход. Приверженцы выделения «шлаков» и «токсинов» подразумевают под этим очищение организма, детоксикацию.

Организм человека обладает своей системой детоксикации, которая включает в себя печень, почки, кожу, кишечник, легкие, лимфатическую систему. Эти органы регулярно помогают выводить вредные вещества из организма. Фрукторианство может поспособствовать выведению продуктов отхода через кишечник за счет увеличенного содержания пищевых волокон в своем составе и воды, но это не является панацеей. Ввиду ограниченного состава питательных веществ в таком питании естественные процессы очищения могут быть нарушены. Для того чтобы естественный процесс детоксикации происходил нормально, организму требуется разнообразное и сбалансированное питание.

Последствия могут быть серьезными для здоровья. Чем дольше придерживаться таких ограничений, тем выше риск развития различных заболеваний. Современные диетологические рекомендации говорят о том, что рацион человека должен быть сбалансированным, и в нем должны присутствовать все группы продуктов. Это помогает сохранять здоровье, профилактировать множество заболеваний и поддерживать высокий уровень энергии.