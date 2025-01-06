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Здоровье С цедрой или без? Биолог рассказал, зачем замораживать лимоны и как это делать правильно

С цедрой или без? Биолог рассказал, зачем замораживать лимоны и как это делать правильно

В сезон ОРВИ и гриппа этот фрукт есть почти в каждом холодильнике

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2 комментария

Во время заморозки большая часть полезных свойств лимона сохраняется

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Лимоны сложно назвать скоропортящимся продуктом, и лучше всего их есть в свежем виде. Но если хочется сохранить свежесть и полезные свойства не на пару-тройку недель, а на более длительный срок, то самый хороший и простой способ — замораживать.

Как рассказал «Доктору Питеру» Роман Опарин, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения, во время заморозки большая часть полезных свойств лимона сохраняется — к примеру, содержание витамина C, антиоксидантов. В то же время из-за воздействия низких температур некоторые витамины могут частично разрушиться — их концентрация уменьшится.

— Структура плода во время заморозки тоже меняется: клеточные стенки разрушаются, в результате при размораживании лимоны становятся более мягкими и сочными. Это влияет на текстуру, но вкус и аромат, как правило, сохраняются, — говорит Роман Опарин.

Отправлять лимоны в заморозку с цедрой или без нее — дело вкуса и ваших дальнейших планов по использованию продукта. Однако стоит помнить: в лимонной цедре пользы не меньше, чем в мякоти. Например, в ней тоже много витамина С и растворимой клетчатки — пектина, также есть антиоксидант D-Limonen, способный снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2-го типа и даже некоторых видов рака желудка.

Как правильно замораживать лимоны

Специалист Государственного университета просвещения советует делать это следующим образом:

  1. Тщательно вымойте фрукты.

  2. Нарежьте лимоны на дольки или кубики.

  3. Разложите всё по герметичным контейнерам или пакетам — это поможет избежать образования льда внутри и появления посторонних запахов.

  4. Уберите в морозильную камеру, где поддерживается температура −18 оС и даже ниже.

Хранить лимоны в замороженном виде можно до 6 месяцев. Но по словам эксперта, оптимально использовать их в течение 3–4 месяцев для сохранения наилучшего вкуса и аромата.

— Из-за изменения текстуры замороженные лимоны могут не подойти для употребления в свежем виде. Их лучше использовать в блюдах, где текстура не играет ключевой роли (в соусах, напитках, горячих блюдах, выпечке), а также для приготовления домашних лекарств, — говорит Роман Опарин.

Кстати, замораживать лимоны можно и целиком, но это не очень целесообразно: надо быть готовым, что в таком виде они могут занять намного больше места в морозилке. Аргумент сторонников этого метода — замороженные лимоны потом удобно натирать на терке вместе с цедрой. Как пояснил Роман Опарин, если после заморозки лимоны нужно будет измельчить, удобнее для этого использовать не терку, а мясорубку или блендер, а здесь тоже лучше подойдет цитрус, замороженный дольками.

Ранее мы рассказывали, что некоторые знатоки советуют замораживать хурму. И увеличение срока хранения лишь одна из причин, объяснил биолог. Заморозка помогает сделать хурму слаще. Дело в том, что при низких температурах разрушаются танины — дубильные вещества, придающие ягоде вяжущий вкус. Поскольку у нас в продаже много сортов с вяжущим привкусом, это весьма актуально: вкус ягоды улучшается, а большинство полезных веществ при этом сохраняется.

Лучше всего применять метод быстрой заморозки хурмы. Положите хурму в морозильник в один слой, чтобы она хорошо и быстро промерзла. И замораживать, и хранить ягоду лучше в пакетах. Особенно это актуально для холодильников «ноу фрост», иначе заморозка плохо скажется на вкусовых качествах плода: хурма быстро потеряет влагу.

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Комментарии
2
Гость
57 минут
Луче б научили как ананасы с черной икрой замораживать;)
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