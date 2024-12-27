Марокканские, абхазские или китайские: сколько калорий в мандаринах и что будет, если их много съесть

Мандарины нравятся почти всем Источник: Дарья Пона / 74.RU











У мандаринов действительно много поклонников. В них, как и в других цитрусовых, много полезного, например витамины С и группы В, антиоксиданты.

Как рассказали специалисты портала Роспотребнадзора «Здоровое питание», витаминно-минеральный состав мандаринов почти такой же, как у апельсинов, но в нем к тому же много флавоноида нобилетина. Это вещество защищает организм от накопления жира в печени, препятствует отложению в сосудах холестериновых бляшек и повышает чувствительность клеток к инсулину. Да и вкус у фрукта весьма приятный, мало кому он не нравится.

Калорийность мандаринов

Сейчас в магазинах можно найти много разновидностей плода: с тонкой или толстой кожурой, с косточками и без, сладкие и кисловатые.

В целом мандарины далеки от калорийных фруктов, в них много воды и пищевых волокон. Однако для тех, кто следит за фигурой или сидит на диете, иногда даже лишние 5–10 калорий имеют важное значение.

В каких же мандаринах меньше всего калорий?

Как рассказала «Доктору Питеру» нутрициолог Юлия Попова, калорийность этого фрукта варьируется от 30 до 55 ккал на 100 г мякоти и зависит от степени сладости: чем слаще, тем калорийнее.

— В марокканских и израильских мандаринах, в сортах из ЮАР и Перу, китайских клементинах содержится в среднем 45–55 ккал. Калорийность более кислых абхазских и турецких мандаринов составляет 35–40 ккал, — уточнила Юлия Попова.

Гликемический индекс мандаринов

Гликемический индекс фрукта тоже зависит от сорта и насыщенности сахарами. Напомним, по этому показателю можно судить о влиянии углеводов в продукте питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.

По словам нутрициолога, гликемический индекс мандаринов считается низким — обычно он колеблется от 30 до 40.

Кому нельзя есть мандарины

Несмотря на пользу мандаринов, сильно налегать на них не стоит, даже если у вас нет аллергической реакции.

— Для взрослого здорового человека безопасное и достаточные количество, чтобы получить от мандаринов максимум пользы, всего 2–3 штуки. Кто-то может без последствий съесть и больше, но это уже зависит от индивидуальных особенностей и потребностей организма, — добавляет Юлия Попова.

Как ранее рассказывала Марина Арьяева, клинический иммунолог и аллерголог, не всякую реакцию на мандарины корректно называть аллергией. Причиной покраснения на коже и зуда после употребления этих фруктов чаще всего становится не истинная аллергия, а пищевая непереносимость. Такое бывает, если съесть слишком много плодов за один раз. По словам эксперта, пищевая непереносимость в этом случае появляется из-за того, что в этом фрукте есть салициловая кислота — аналог аспирина.

Особенно осторожными с цитрусовыми, в том числе с мандаринами, стоит быть:

людям, склонным к аллергии ;

кормящим мамам. В период лактации цитрусы могут стать причиной аллергии у малыша;

страдающим заболеваниями ЖКТ, включая хронический гастрит, язву желудка, панкреатит. Соки цитрусовых плодов имеют высокую кислотность, поэтому могут оказаться причиной обострения болезни, особенно если очень много съесть.

Можно пожелтеть?

Известен случай, произошедший с 6-летним Томасом Треверсом из Британии. Он съедал каждый день больше килограмма мандаринов. Но его маму это даже радовало. Она была уверена, что сыну только на пользу, ведь некоторых детей не заставить даже взглянуть в сторону полезных фруктов и овощей.

Женщина забила тревогу через несколько недель, когда обратила внимание, как изменился оттенок кожи ее сына — она стала желтоватой. Томаса обследовали в больнице, поскольку такой симптом может говорить о серьезных проблемах с печенью, но у мальчика не было еще одного характерного для опасной патологии признака — пожелтения слизистых глаз. Да и анализы оказались в норме. Выяснилось, всему виной увлечение малыша вкусными фруктами. Правда, чтобы вернуть цвет кожи в норму, Томасу придется воздержаться от мандаринов. Мать мальчика рада, что сын в порядке, и даже придумала ему прозвище — Томас Симпсон, в честь желтокожих героев знаменитого мультфильма.

На самом ли деле можно пожелтеть из-за передозировки мандаринов? И как солнечный фрукт способен навредить, если есть его неправильно, спросили педиатра Дарью Масленникову.

Дарья Масленникова, врач-педиатр медицинского сервиса «НаПоправку», личный сайт.

Чем полезны мандарины

— Мандарины — солнечные, радостные фрукты, которые прочно ассоциируются с Новым годом и ожиданием чуда. Но давайте разберемся, могут ли они нанести вред, — рассказывает «Доктору Питеру» врач-педиатр Дарья Масленникова. — На самом деле, мандарины — богатый источник витаминов, особенно в холодный сезон. Они содержат витамин С, который играет важную роль в поддержании иммунитета, заживлении ран. Еще он стимулирует превращение холестерина в желчные кислоты, что снижает уровень холестерина в крови.

Также витамин С способствует выработке коллагена, усвоению железа и участвует в активации витаминов группы В, уточняет доктор.

— Витамины группы В, в свою очередь, могут помочь справиться с тревогой и стрессом, так как положительно влияют на нервную систему, — говорит педиатр. — А еще в мандаринах есть витамин А, который необходим для остроты зрения и защиты слизистых.

Также очень полезны и кожура мандарина, и белые пленочки в самом фрукте.

— Эфирные масла в мандариновой кожуре способствуют хорошему сну, — объясняет Дарья Масленникова. — А в белых пленочках в мякоти мандарина содержится флавоноид нобилетин. Он обладает выраженным противовоспалительным эффектом и защищает организм от избытка свободных радикалов, препятствует окислительному стрессу.

Кроме того, мандарины, как и все фрукты, содержат клетчатку. Она способствует росту полезных бактерий и улучшает перистальтику кишечника.

Признаки, что вы съели слишком много мандаринов

— Если увлечься и съесть слишком много мандаринов, может развиться так называемая псевдоаллергическая реакция — высыпания на коже, похожие на аллергические. Возможен зуд. Это объясняется поступлением в организм большого количества фруктозы, лимонной и аскорбиновой кислот, — предупреждает врач Дарья Масленникова.

При псевдоаллергической реакции, в отличие от истинной аллергии, большое значение имеет количество съеденной пищи — чем оно больше, тем ярче проявления, уточняет доктор. В таком случае следует отказаться от мандаринов на время, а справиться с зудом помогут антигистаминные препараты.

Что касается случая с малышом Томасом, описанного выше, педиатр подтвердила, что от передозировки мандаринов на самом деле может пожелтеть кожа.

— В мандаринах содержится бета-каротин, который придает фруктам веселый оранжевый цвет. К счастью, для развития каротиновой желтухи ярких плодов нужно съесть действительно много, — уточняет врач.

К слову, много бета-картотина также в моркови, манго, абрикосах и апельсинах.

Как правильно есть мандарины

Педиатр предупреждает, что цитрусовые не стоит употреблять в пищу, если вы очень голодны и давно ничего не ели.