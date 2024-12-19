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Здоровье Итоги с Путиным «Недоработки на местах»: Владимир Путин высказался о проблемах с кадрами в медицине и нехватке лекарств

«Недоработки на местах»: Владимир Путин высказался о проблемах с кадрами в медицине и нехватке лекарств

Президент подчеркнул, что деньги на закупки выделяются

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Президент отвечает на вопросы уже четыре часа

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Владимир Путин объяснил, почему возникли проблемы с инсулином и физраствором в стране. Он сделал несколько заявлений во время прямой линии.

— Главная проблема с кадрами в медицине — она находится в первичном звене здравоохранения. В стационаре его почти нет. В поликлиниках есть проблемы. И это задача местных органов власти — распределить нагрузку. Второе связано с подготовкой кадров. Минздрав старается привлечь как можно больше абитуриентов. И этот процесс идет. Мы начали доплачивать сейчас в небольших населенных пунктах 29 тысяч. И это тоже имеет значение. И мы видим впервые за последние годы приток в 17,5 тысячи специалистов, — поделился цифрами Владимир Путин.

Жители пожаловались и на проблемы с лекарствами. Люди не могут получить инсулин и тест-полоски, а также есть проблемы с физраствором.

Владимир Путин объяснил, что фармацевтическая промышленность активно развивается в стране.

— Что касается тест-полосок — это недоработки на местах. Деньги выделяются в полном объеме. Я обязательно поговорю с коллегами. Нужно просто вовремя все делать, — подчеркнул президент. — С физраствором своевременно не приняли решение по упаковке. На сегодня все решения приняты, но очень надеюсь, что сбоев не будет.

Мы ведем онлайн-трансляцию с прямой линии.

Владимир Путин сегодня рассказал анекдот о доме в ответ на вопрос одного из журналистов про уход континентов под поду.

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