Попала в клип Билана и играет в сериале: малышка пережила две операции, чтобы встать на ноги

Насте Приходько 12 лет, ей пришлось пережить много боли Источник: Диана Васильева / личный архив

Анастасия Приходько — улыбчивая, оптимистичная, веселая. К 12 годам она пережила больше, чем многие взрослые. В младенчестве девочке диагностировали ДЦП: она перенесла две сложные операции, после которых сумела встать на ноги. Несмотря на неутешительные прогнозы врачей, Настя не унывала ни минуты. Сняться в сериале? Легко! Конкурс красоты? Участвую! Мама Диана Васильева рассказала NGS.RU об отважной и стойкой дочке — прочтите ее историю.

«Первое, что услышала: „Ну хоть живая“»

Настя Приходько появилась на свет в Барнауле. Мама Диана Васильева рассказала, что родила дочь на 33-й неделе беременности и уверена: если бы врачи своевременно оказали ей помощь, то напастей, которые обрушились на ребенка, можно было бы избежать.

— Когда меня привезли в больницу с кровотечением, я просила срочное кесарево, но врачи отказали — не было показаний. Чего-то выжидали, в итоге всё равно разрезали, — рассказывает Диана. — Кесарево было сложным, с двойным наркозом. Я пришла в себя, когда меня зашивали. Первое, что услышала: «Ну хоть живая». Я сразу в слезы… Вспоминаю этот роддом как страшный сон.

Настя с мамой, папой и младшим братом. У девочки есть старшая сестра, но она уже взрослая и живет в другом городе Источник: Диана Васильева / личный архив











Из-за отслоения плаценты у ребенка произошла лейкомаляция — отмирание клеток головного мозга. Следствием стали ДЦП, атрофия зрительного нерва и пожизненная инвалидность.

— Врачи списали всё на недоношенность. Кому они это рассказывают? У меня трое детей, сын тоже родился на 33-й неделе — с ним всё в порядке. Я прекрасно понимаю, что доктора просто не захотели признавать ошибку, — уверенно говорит Диана.

Насте необходимо постоянно заниматься ЛФК, чтобы развивать опорно-двигательный аппарат Источник: Диана Васильева / личный архив











Проблемы со здоровьем у Насти начались к полугоду: она плохо переворачивалась и не ползла, когда положено. Ее мама призналась, что была в растерянности, не знала, куда бежать, к кому обращаться. Походы по врачам стали привычным делом: педиатр, невролог, реабилитолог. Диана даже обращалась к мануальному терапевту. В 11 месяцев девочке уже оформили инвалидность.

Глазки Насти съехались друг на друга — позже операция поправила визуальный дефект, но зрение не восстановилось. Затем стало ясно, что у девочки деформация стоп, в ногах — спастический синдром, колени вогнуты внутрь, как у кузнечика.

Спастический синдром, или спастика — следствие органического поражения головного мозга, которое характеризуется блокировкой подачи импульсов от головного к спинному мозгу. Заболевание проявляется в виде мышечных спазмов, судорог в руках, ногах и шейном отделе. Чаще всего непроизвольное сокращение мышц случается по ночам.

Настя не могла стоять и ходить без поддержки Источник: Диана Васильева / личный архив

Из-за всего этого девочка не могла стоять и ходить.

— Первые шаги Настя сделала благодаря аппарату СВОШ — это специальное устройство для лечения детского церебрального паралича, — объясняет Диана.

Аппарат СВОШ (S.W.A.S.H.) — это современный фиксирующий ортез на бедро. Изготовлен в Швеции. Предназначается для различных положений: стоячего, лежачего или ходячего. Врачи могут назначить аппарат СВОШ ребенку с детским церебральным параличом.

СВОШ стал постоянным Настиным спутником — благодаря ему девочка получила возможность изучать мир с высоты своего роста. Параллельно, через боль и слезы, она занималась с реабилитологом.

— Сердце разрывалось, ну а как еще? Пережить и принять, всё делалось во благо, — говорит мама.

Диана ездила с дочерью по специализированным санаториям, посещала реабилитационные центры. В одном из медицинских учреждений она познакомилась с ортопедом Вадимом Кожевниковым, и он взял лечение Насти под свой контроль.

«Она по характеру боец»

Настя с папой на конкурсе красоты Источник: Диана Васильева / личный архив











В раннем детстве Настю лечили консервативными методами, без хирургического вмешательства. В мышцы вводили специальный препарат и фиксировали ноги бинтами, поддерживая суставы в нужном положении.

Первую операцию сделали в семь лет: необходимо было исправить позу и убрать контрактуры, чтобы Настя смогла освоить двигательные навыки.

Контрактура (от латинского contracture — стягивание) — временное или постоянное ограничение движения в суставе, из-за которого конечность не может полностью согнуться или разогнуться. Контрактура может быть вызвана заболеваниями суставов, нервов, сосудов, мышц, а также нарушением эластичности кожи и сухожилий.

Источник: Диана Васильева, Vk.com / niito_novosibirsk

— Сложная была операция, на обе ноги. Настя молодец: боялась, но виду не подавала, мужественно терпела гипсы. Она по характеру боец, — отмечает Диана.

Пережить послеоперационный период девочке и ее родным помогла дача: уехали всей семьей на свежий воздух.

Новая семейная традиция — ходить на лыжах Источник: Диана Васильева / личный архив











Через три года доктор назначил следующую операцию. Она прошла успешно, но Настя должна постоянно ходить на ЛФК.

— Насте нравится. На занятиях она пробовала кататься на специальных роликах — такой восторг испытала. Еще освоила лыжи, и вместе ходим кататься в лес, — добавляет Диана.

«Садится на трамвайчик, а в глазах азарт»

С последней операции прошло уже два года, и Настя стоя чувствует себя гораздо устойчивее. Появилась уверенность при ходьбе, хотя координация по-прежнему нарушена — ее, к сожалению, до конца не исправить.

— Идет, упадет — то коленку, то локоть разобьет. Тут же встает — и дальше. Старается, — рассказывает Диана, уточнив, что в гололед и непогоду они с мужем обязательно сопровождают дочку. — Предлагала ей приобрести палочки для скандинавской ходьбы, но энтузиазма не встретила.

Настя учится в пятом классе, проявляет интерес к языкам и привыкает к нагрузке Источник: Диана Васильева / личный архив

За последний год Настя сильно повзрослела — это особенно видно по взгляду.

— Осмелела, начала ездить в гости к бабушке. Садится в трамвайчик, едет, а в глазах азарт. Я не препятствую — пора входить во взрослую жизнь, нужно, чтобы была социализирована и адаптирована, — рассуждает мама.

У Насти, как и у многих девочек-подростков, появился интерес к косметике и одежде. И если раньше она не стеснялась пуститься в пляс на каком-то мероприятии, если играла музыка, то сегодня, скорее, будет скромно наблюдать.

На конкурсе красоты Настя отлично себя проявила Источник: Диана Васильева / личный архив

При этом Настя проявляет интерес ко всему творческому. На конкурсе красоты гордо прошлась по подиуму, поразив зрителей и членов жюри задорной частушкой, которую старательно отрепетировала дома.

Девочка снялась в клипе Димы Билана на песню «Неразделимы». Певец — давний друг благотворительного фонда «Михутка». Организация помогла снять видеоролик, и многие из ее подопечных поучаствовали в нём как актеры. Главную роль сыграла слабовидящая школьница Велимира Шадрина. Остальные дети, проявившие интерес к съемкам, в том числе и Настя, были задействованы в массовке.

Настя с коллегами по съемочной площадке Источник: Диана Васильева / личный архив

После этого Насте вновь предложили роль — в сериале «Особенные», и она охотно согласилась. Съемки опять же проходят при поддержке благотворительного фонда «Михутка», уже отснято несколько серий. По сюжету Настя — дочь матери, которая в одиночку воспитывает особенного ребенка, история основана на реальных событиях.

— У меня главная роль, и это очень сложно — заниматься с утра до вечера, — признаётся девочка.

При этом Насте нравится быть актрисой.

— Она такая воодушевленная, глаза горят. Съемки и работа с профессиональными актерами особенно ее увлекли, — добавляет мама.

Любимый вид спорта Насти Источник: Диана Васильева / личный архив

Настя не только снимается в кино, но и занимается спортом: играет в большой теннис на коляске.

— Ходим по три раза в неделю. Это непросто — представляете, сколько всего нужно учесть? Маневрировать коляской, управлять ракеткой, мячом. Настя молодец, у нее очень хорошо получается, — хвалит дочку Диана.