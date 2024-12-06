Минздрав ужесточает правила выдачи больничных: что изменится

Часто болеющим людям больничный лист будут выдавать только на три дня Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Минздрав России анонсировал новые правила выдачи больничных листов. Они начнут действовать в следующем году. Проект приказа размещен на портале нормативных правовых актов.

— Гражданам, которые за шесть месяцев, предшествующих дате фактического обращения, признавались нетрудоспособными четыре и более раз по всем случаям нетрудоспособности, листок нетрудоспособности формируется сроком до трех календарных дней, — говорится в документе.

То есть тем, кто переболеет четыре раза за полгода, следующий больничный выдадут максимум на три дня. При расчете количества больничных не будут учитывать периоды ухода за больным членом семьи, медицинской реабилитации, получения медпомощи при социально значимых заболеваниях и тех, которые требуют помощи методом заместительной почечной терапии. Новые правила будут действовать с 1 сентября 2025 года по 1 января 2027 года.

Пока же врачи выдают больничные на срок до 15 дней. Фельдшеры и зубные врачи — на 10 дней. Больничный выдают, если из-за состояния здоровья человек не может выполнять свою работу. Например, когда он заболел, травмировался, ухаживает за больным родственником или ребенком. Для оформления листка нетрудоспособности требуется паспорт и СНИЛС.