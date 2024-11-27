В Ярославской области изменят график работы аптек

В регионе наркотические и сильнодействующие психотропные лекарства выдают в аптечном пункте больницы имени Семашко в Ярославле и аптеке № 153 в Рыбинске. Теперь они будут работать в выходные и праздники. Ярославская аптека по выходным начнет работать по расписанию буднего дня: с 8:00 до 16:00. Аптека в Рыбинске — в субботу с 9:00 до 17:30, а в воскресенье — с 10:00 до 14:00. В будни пункт будет открыт дольше — с 8:00 до 19:00.