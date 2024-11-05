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Здоровье «Обеспечивайте выдачу!»: ярославцы возмутились ситуацией с бахилами в районной поликлинике

«Обеспечивайте выдачу!»: ярославцы возмутились ситуацией с бахилами в районной поликлинике

Обязаны ли пациенты их носить и покупать за свои деньги

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7 комментариев

Ярославцам рассказали, нужно ли покупать и носить бахилы в поликлиниках

Ярославцы столкнулись с проблемой покупки бахил. Пациенты поликлиники №1 на улице Маяковского, 61 сообщили, что в процедурный кабинет здесь пускают только в бахилах. А купить их можно исключительно в аппарате за 10 рублей. Причем, оплатить можно только монетой соответствующего номинала.

— Нет и намека на возможность оплаты картой. Рядом стояла бабуля, у нее были две монетки по 5 рублей, которые автомат не принимает. Только 10 рублей! Да и в целом, раз вы требуете заходить только в бахилах, обеспечивайте их выдачу! Они должны быть доступны всем! — возмутилась жительница города в группе «Подслушано в Ярославле».

Купить бахилы просто негде

В Министерстве здравоохранения Ярославской области рассказали, обязаны ли на самом деле пациенты поликлиник и больниц пользоваться бахилами и кто должен их оплачивать.

— На основании СанПин при проведении лечебно-диагностических манипуляций, в том числе в условиях амбулаторно-поликлинического приема, пациента обеспечивают индивидуальным комплектом белья (простыни, подкладные пеленки, салфетки, бахилы). Во всех «режимных кабинетах» (стоматология, хирургия, процедурный кабинет, прививочный и прочие) при проведении процедур необходимо быть в бахилах, которые есть в кабинетах и выдаются в поликлиниках бесплатно по требованию. В остальных кабинетах наличие бахил не обязательно. Пациенты могут посещать врача без бахил и сменной обуви, — сообщили в Минздраве.

В случае, если пациента не пускают в кабинет без бахил и при этом не выдают их бесплатно, он может пожаловаться руководителю медучреждения.

Что думаете по поводу бахил?

За 10 рублей несложно купить, но с карты
Пусть выдают бесплатно!
Не понимаю, зачем нужны бахилы — с ними грязи не меньше
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Бахилы Поликлиника Минздрав
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Комментарии
7
Гость
11 минут
Мы будем жаловаться в прокуратуру
Гость
48 минут
Так вообще-то поликлиники получают бюджетные деньги на покупку бахил. Конечно, должны или выдать, или не требовать.
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Сергей Уланов
Видеопродюсер NGS.RU
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