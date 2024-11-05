«Обеспечивайте выдачу!»: ярославцы возмутились ситуацией с бахилами в районной поликлинике

Ярославцам рассказали, нужно ли покупать и носить бахилы в поликлиниках Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU, «Подслушано в Ярославле» / Vk.com











Ярославцы столкнулись с проблемой покупки бахил. Пациенты поликлиники №1 на улице Маяковского, 61 сообщили, что в процедурный кабинет здесь пускают только в бахилах. А купить их можно исключительно в аппарате за 10 рублей. Причем, оплатить можно только монетой соответствующего номинала.

— Нет и намека на возможность оплаты картой. Рядом стояла бабуля, у нее были две монетки по 5 рублей, которые автомат не принимает. Только 10 рублей! Да и в целом, раз вы требуете заходить только в бахилах, обеспечивайте их выдачу! Они должны быть доступны всем! — возмутилась жительница города в группе «Подслушано в Ярославле».

Купить бахилы просто негде Источник: «Подслушано в Ярославле» / Vk.com

В Министерстве здравоохранения Ярославской области рассказали, обязаны ли на самом деле пациенты поликлиник и больниц пользоваться бахилами и кто должен их оплачивать.

— На основании СанПин при проведении лечебно-диагностических манипуляций, в том числе в условиях амбулаторно-поликлинического приема, пациента обеспечивают индивидуальным комплектом белья (простыни, подкладные пеленки, салфетки, бахилы). Во всех «режимных кабинетах» (стоматология, хирургия, процедурный кабинет, прививочный и прочие) при проведении процедур необходимо быть в бахилах, которые есть в кабинетах и выдаются в поликлиниках бесплатно по требованию. В остальных кабинетах наличие бахил не обязательно. Пациенты могут посещать врача без бахил и сменной обуви, — сообщили в Минздраве.

В случае, если пациента не пускают в кабинет без бахил и при этом не выдают их бесплатно, он может пожаловаться руководителю медучреждения.