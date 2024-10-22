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Здоровье «Сложно объяснить, почему не пью даже бокальчик». Россиянка рассказала, почему стала трезвенницей и есть ли в этом минусы

«Сложно объяснить, почему не пью даже бокальчик». Россиянка рассказала, почему стала трезвенницей и есть ли в этом минусы

Честный рассказ дамы, которая не пьет уже пять лет

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1 комментарий

Первое время девушка нередко сталкивалась с косыми взглядами, когда отказывалась выпивать на вечеринках

С чем у вас ассоциируется пятница? Конец рабочей недели, два выходных впереди и, наверняка, бокал вина или бутылочка пива в заведении или в гостях у друзей. Ну что такого? А теперь представьте, что в один момент вы резко отказываетесь от спиртного. Конечно, для кого-то в этом нет никаких проблем. А кто-то не представляет выходные без алкогольной вечеринки. И от того восприятие тех, кто ни с того ни с сего отказался от вредной привычки, становится странным. Героиня колонки 72.RU не пьет уже пять лет. Что изменилось за это время в ее жизни — читайте в рассказе от первого лица.

Не было какого-то одного дня или конкретного эпизода из жизни, который бы перевернул мое мнение по поводу алкоголя. Это накапливалось постепенно, как и любая другая зависимость. В какой-то момент поняла, что посиделки с друзьями каждую неделю по пятницам или в выходные — это уже чересчур. Помогло понять, что что-то не так, когда уже стало отказывать чувство меры. Сначала «чтобы было весело» хватало пары бокалов, но постепенно количество выпитого за вечер росло. Что не нравилось? Да все: стало казаться, что без алкоголя вечер с друзьями не может быть достаточно веселым, денег уходило в месяц прилично, похмелье по утрам.

Я не пью уже 5-6 лет. И это как с сигаретами — первое время после отказа было тяжело, постоянно везде мерещились поводы, чтобы вернуться к вредной привычке. Но если курить я бросила год назад и через два месяца уже и думать забыла о сигаретах, то с алкоголем отвыкание было дольше, около полугода. Первое время после отказа от спиртного казалось скучно все. Хотя у меня были хобби, я занималась рисованием, ходила на всякие курсы по дизайну, развития скиллов и так далее.

Но вот когда все друзья или коллеги на корпоративе (все-все-все) пьют, а ты один «простите, я не буду», то на тебя смотрят косо. И это было тяжелее всего.

Я тогда работала в сфере, где много всяких праздников, корпоративов. Каждый раз было сложно объяснить, почему я не пью даже бокальчик, а для меня это стало принципом — не пить совсем. Особенно запомнился эпизод, когда мы ездили с коллегами на съемки к начальнице, успешно отсняли материал, а после начальница достала бутылку шампанского и предложила отметить. На мой отказ отреагировала очень удивленно, стала уговаривать. Но я все равно отказалась, на тот момент я не пила уже год. И считаю, что нет смысла выпивать даже чуть-чуть, даже шампанское. Даже на Новый год или день рождения. Лучше отказаться совсем. По крайней мере, такой выбор сделала я. Другие могут считать иначе.

При этом все родные отнеслись с пониманием, как и близкие друзья. А те, с кем в основном встречались на общих посиделках с алкоголем отсеялись. Хобби и интересы были и раньше, они остались. Разве что смогла больше времени уделять чему-то полезному и важному — семье, рисованию, монтажу, прогулкам. На корпоративы я теперь практически не хожу: это действительно почти всегда скучно, если не выпивать. Сидишь и думаешь, сколько полезного мог бы сделать вместо этого.

Физически я стала лучше питаться. Цвет лица, вес, сон нормализовались, лучше и быстрее соображаешь, нет этого дня на «полежать и отоспаться» после вечеринки. Что можно назвать минусом? Отказ от корпоративов и пьяных посиделок, возможно, кто-то назовет минусом (но не я). Я для себя вижу только плюсы: ясное сознание, семья, друзья, работа, хобби, крепкий и хороший сон.

А вы бы смогли отказаться от алкоголя?

Да, давно уже сделал это!
Я и так редко пью
Не вижу смысла отказываться, меня все устраивает
Нет, я люблю хороший алкоголь
Я владелец алкомаркета и хочу посмотреть ответы

Алексей Конин из Тюмени отказался от алкоголя после затяжного пьянства. Говорит, что сейчас по-настоящему счастлив. В колонке он поделился историей, как пришел к новой жизни. Помимо этого о вреде сахара сказано уже многое, но не все спешат от него отказаться. 33-летняя управляющая магазином Татьяна Ковригина из Красноярска уже год живет без этого продукта и чувствует себя прекрасно. Она поделилась своим личным опытом отказа от этого продукта.

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Отказ от алкоголя Алкоголь Борьба за трезвость
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Комментарии
1
Гость
23 минуты
Ох как же я с вами согласен. Тоже прошел через всё это. Не пью уже почти 20 лет. Согласен, что в компаниях, на кооперативах смотрят на тебя косо, думаю что ты алкоголик поэтому и не пьешь и кто думает ) , люди которые напиваются так, что домой еле идут, засыпают на лавочках, теряют вещи. Да я пил, бывших алкоголиков не бывает, но я хотя бы в отличии от них нашел в себе сил завязать с этим добровольным безумием, с этой ложной радостью и страданьями по утрам. Но мнение тех с кем работаю особо не волнует, можно сказать, что здоровье, нельзя итд , они даже рады будут, что им больше достанется, а вот с близкими людьми намного сложнее, хоть даже они знаю что вам пить нельзя, все равно в праздник с вами уже сидеть не захотят, вы будете скучный, не поддерживает компанию, разговор и даже угнетаете их своим не пьяным видом . А уж если вы нашли девушку и сказали ей , или её друзьям, родителем , что не пьете!- что вообще ? да вообще! это всё, просто всё, на вас сразу ставят крест, поэтому я раньше говорил , что не пью вообще , но теперь говорю,что выпиваю, но иногда , немного, щас не хочу или если какая медкомиссия, психолог, нарколог стандартный вопрос- как часто выпиваешь, говорю бывает, по выходным, праздникам, для них это нормальный ответ, то есть ты нормальный , как все , - здоров ),Вывод - в нашей стране если ты не пьешь , ты белая ворона , ты не как все , это ненормально
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