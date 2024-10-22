«Сложно объяснить, почему не пью даже бокальчик». Россиянка рассказала, почему стала трезвенницей и есть ли в этом минусы

Первое время девушка нередко сталкивалась с косыми взглядами, когда отказывалась выпивать на вечеринках Источник: Дмитрий Гладышев











С чем у вас ассоциируется пятница? Конец рабочей недели, два выходных впереди и, наверняка, бокал вина или бутылочка пива в заведении или в гостях у друзей. Ну что такого? А теперь представьте, что в один момент вы резко отказываетесь от спиртного. Конечно, для кого-то в этом нет никаких проблем. А кто-то не представляет выходные без алкогольной вечеринки. И от того восприятие тех, кто ни с того ни с сего отказался от вредной привычки, становится странным. Героиня колонки 72.RU не пьет уже пять лет. Что изменилось за это время в ее жизни — читайте в рассказе от первого лица.

Не было какого-то одного дня или конкретного эпизода из жизни, который бы перевернул мое мнение по поводу алкоголя. Это накапливалось постепенно, как и любая другая зависимость. В какой-то момент поняла, что посиделки с друзьями каждую неделю по пятницам или в выходные — это уже чересчур. Помогло понять, что что-то не так, когда уже стало отказывать чувство меры. Сначала «чтобы было весело» хватало пары бокалов, но постепенно количество выпитого за вечер росло. Что не нравилось? Да все: стало казаться, что без алкоголя вечер с друзьями не может быть достаточно веселым, денег уходило в месяц прилично, похмелье по утрам.

Я не пью уже 5-6 лет. И это как с сигаретами — первое время после отказа было тяжело, постоянно везде мерещились поводы, чтобы вернуться к вредной привычке. Но если курить я бросила год назад и через два месяца уже и думать забыла о сигаретах, то с алкоголем отвыкание было дольше, около полугода. Первое время после отказа от спиртного казалось скучно все. Хотя у меня были хобби, я занималась рисованием, ходила на всякие курсы по дизайну, развития скиллов и так далее.

Но вот когда все друзья или коллеги на корпоративе (все-все-все) пьют, а ты один «простите, я не буду», то на тебя смотрят косо. И это было тяжелее всего. Анонимный автор

Я тогда работала в сфере, где много всяких праздников, корпоративов. Каждый раз было сложно объяснить, почему я не пью даже бокальчик, а для меня это стало принципом — не пить совсем. Особенно запомнился эпизод, когда мы ездили с коллегами на съемки к начальнице, успешно отсняли материал, а после начальница достала бутылку шампанского и предложила отметить. На мой отказ отреагировала очень удивленно, стала уговаривать. Но я все равно отказалась, на тот момент я не пила уже год. И считаю, что нет смысла выпивать даже чуть-чуть, даже шампанское. Даже на Новый год или день рождения. Лучше отказаться совсем. По крайней мере, такой выбор сделала я. Другие могут считать иначе.

При этом все родные отнеслись с пониманием, как и близкие друзья. А те, с кем в основном встречались на общих посиделках с алкоголем отсеялись. Хобби и интересы были и раньше, они остались. Разве что смогла больше времени уделять чему-то полезному и важному — семье, рисованию, монтажу, прогулкам. На корпоративы я теперь практически не хожу: это действительно почти всегда скучно, если не выпивать. Сидишь и думаешь, сколько полезного мог бы сделать вместо этого.

Физически я стала лучше питаться. Цвет лица, вес, сон нормализовались, лучше и быстрее соображаешь, нет этого дня на «полежать и отоспаться» после вечеринки. Что можно назвать минусом? Отказ от корпоративов и пьяных посиделок, возможно, кто-то назовет минусом (но не я). Я для себя вижу только плюсы: ясное сознание, семья, друзья, работа, хобби, крепкий и хороший сон.

А вы бы смогли отказаться от алкоголя? Да, давно уже сделал это! Я и так редко пью Не вижу смысла отказываться, меня все устраивает Нет, я люблю хороший алкоголь Я владелец алкомаркета и хочу посмотреть ответы

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