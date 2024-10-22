До костей: группы «анорексичек» активизировались в Сети спустя 10 лет — почему это опасно и кто на них зарабатывает

Эталон худеющих — 40 килограммов и меньше. Ради снижения веса часто идут на крайние меры Источник: нейросеть Stable Diffusion











Расстройства пищевого поведения (РПП) чаще всего начинаются у подростков в 13–15 лет. Желание похудеть встречается не только у тех, кто на самом деле имеет лишний вес. Аптечные препараты, экстремально низкое количество калорий или даже голодовка становятся для некоторых смыслом жизни. Наши коллеги из NGS.RU поговорил с людьми с РПП и врачами и узнал, что движет вечно худеющими и почему это очень опасно.

От срыва до срыва

Около девяти процентов населения мира страдают РПП, при этом девочки в подростковом возрасте подвержены заболеванию сильнее других — примерно у каждой третьей есть расстройство в той или иной степени. Подростки объединяются в сообщества, в которых обсуждают свои успехи в экстремальном похудении, новые препараты для снижения веса или очередные срывы.

Такие паблики в социальных сетях, как «Типичная анорексичка» или «40 кг», имели успех в разное время. В самом популярном было более 500 тысяч участников. Расцвет групп, посвященных анорексии, произошел около десяти лет назад. С переменным успехом он возобновлялся позже, но вскоре активность пошла на спад. В течение последнего года активизировались тематические каналы в Telegram — такие сообщества рекламируют популярные блогеры. В одном из самых крупных больше 25 тысяч подписчиков.

Ядро аудитории канала — девушки, но в обсуждениях встречаются и парни. В сообществе ежедневно публикуют анонимные истории худеющих людей. Большинству из них нет и 16 лет. Рассказы чередуются с мотивационными постами от администраторов канала.

— Голод сделает тебя легкой, воздушной, красивой. Ты станешь мечтой, идеалом для толстых девушек, примером для подражания. Ты станешь свободной, — гласит одна из публикаций.

Один из примеров экстремальной диеты. Числа обозначают количество калорий за день Источник: T.me Чтобы понять, насколько это мало, достаточно узнать, что в небольшом протеиновом батончике около 200 калорий Источник: T.me

Обсуждение чаще всего сводится к разговорам о диетах или срывах. У подписчиков сформировался уже свой собственный сленг. Например, «кп» — это компульсивное переедание, «питька» — питьевая диета (на ней нельзя есть твердую пищу), отвес — снижение показателей на весах, «фуро» — диуретик фуросемид, «флуо» — антидепрессант флуоксетин, который снижает аппетит, а «бисак» — слабительный препарат бисакодил.

Нередко участницы делятся своими схемами похудения, а также ищут напарниц для новой диеты, чтобы было проще ее соблюдать.

В описании канала сказано, что авторы «ничего не пропагандируют». Под описанием указан рекламный прайс — одна публикация стоит около тысячи рублей. Основные клиенты, судя по отзывам, это администраторы таких же каналов про анорексию и РПП.

«Когда начинаешь есть, тебя оскорбляют»

Создательница одного из таких каналов, 15-летняя Алина, рассказала корреспонденту NGS.RU, что постоянно худеет последние полтора года.

— Моя диета — дефицит калорий. Самая жесткая диета была, когда я просидела на питании до 150 калорий на протяжении двух месяцев. Мой вес достиг 29 килограммов при росте 173 сантиметра, — говорит собеседница.

По словам девушки, экстремальные диеты заметно подорвали ее здоровье. Подросток уверена, что у нее расстройство пищевого поведения.

— Да, РПП есть. Оно проявляется в том, что один день я голодаю, а несколько следующих дней я наедаюсь и употребляю просто невозможное количество калорий. Бывало даже такое, что за один день я наедала на 9 тысяч калорий. Самочувствие в целом ужасное — не только физическое, но и моральное, — продолжает Алина.

Так выглядит рацион девушки в день, когда происходит срыв. На следующий день обычно начинается голодовка Источник: Алина











Девушка считает, что подростки занимаются экстремальным похудением из-за окружения и поведения людей в социальных сетях. Алина отмечает, что каналы про РПП и анорексию действительно стали популярны, как несколько лет назад.

Канал, который ведет Алина, пользуется популярностью. С начала этого года на него подписались почти 10 тысяч человек. В сообществе девушка ежедневно публикует обзор на еду за день, делится своей историей РПП и регулярно продает рекламу. При этом канал не помогает справиться с заболеванием, утверждает она.

— Всё это происходит из-за того, что они хотят подходить под стандарты красоты. Я хочу избавиться от этой проблемы, но канал, наоборот, ее усугубляет. Это происходит потому, что когда начинаешь нормально есть, тебя оскорбляют, — добавила Алина.

Еще одна собеседница НГС, 18-летняя Кристина, считает, что романтизация анорексии опасна.

— Лет в 14 я сама была такая. Потом постепенно поняла, что на детях просто зарабатывают. Диеты из моей жизни никуда не ушли, но отношение к таким пабликам сильно изменилось. Вроде, ничего плохого, что люди с общими проблемами могут найти поддержку, но в конце концов это затягивает их еще сильнее, — объясняет собеседница.

Что опасного в РПП?

На самом деле в расстройстве пищевого поведения мало романтики, говорит Наталья Круглова, врач-диетолог, руководитель онлайн-центра нормализации веса и пищевого поведения «Можно есть». Жесткие ограничения и голодание оказывают негативное влияние как на психологическое, так и на физическое состояние человека, говорит врач. Такие факторы могут провоцировать развитие РПП, например нервную анорексию и булимию, а также способствовать компульсивному перееданию. Это также может привести к психическим расстройствам.

— Это не только расстройства пищевого поведения. Конечно, такие ограничения могут провоцировать и развитие депрессивной симптоматики, повышенной тревожности и других состояний. С точки зрения соматического здоровья здесь влияние также можно оценить как негативное. Конечно, это развитие дефицитных состояний: формируется дефицит как макронутриентов, белков, жиров и углеводов, так и микроэлементов. Это в свою очередь будет приводить к развитию новых заболеваний и ухудшать состояние существующих, — рассказала НГС Наталья Круглова.

Врачи предупреждают, что экстремальные диеты могут привести к серьезным последствиям, которые без помощи специалистов не устранить Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Резкая потеря веса негативно сказывается на мышечной массе и может привести к развитию саркопении, желчекаменной болезни и нарушению обмена веществ, а быстрая потеря веса увеличивает риск его повторного набора, продолжает диетолог. Кроме того, нарушения в питании могут привести к сбоям в гормональной системе, что у женщин может вызвать проблемы с менструальным циклом или бесплодие. Также возможны ухудшения состояния кожи, волос и ногтей, а в тяжелых случаях — опущение внутренних органов из-за потери жировой ткани.

Нервная анорексия — крайне серьезное заболевание, предупреждает врач. Это состояние диетолог называет самым опасным с точки зрения летального исхода, потому что оно поражает практически все органы и системы организма. Особенно тяжелые последствия могут возникнуть при критически низкой массе тела и длительном течении заболевания.

— Конечно, это изменения в работе сердечно-сосудистой системы. Замедление сердцебиения, снижение артериального давления — это то, с чем часто сталкиваются данные пациенты. К сожалению, иногда могут быть и такие тяжелые случаи, как остановка сердцебиения. У пациентов с нервной анорексией, конечно же, страдает и пищеварительная система, и такие пациенты сталкиваются с развитием воспалительных заболеваний: гастрит, гастродуоденит, язвенные болезни желудка, — отмечает эксперт.

Врач подчеркнула важность комплексного подхода к лечению анорексии. По ее словам, для достижения стойкой ремиссии требуется работа команды специалистов: психиатра, клинического психолога, врачей соматического профиля и диетолога. Она отметила, что только в такой совместной работе повышаются шансы на успешное восстановление пациентов.

Почему сложно восстановиться?

Врач-диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко подчеркивает важность сбалансированного питания. Она объясняет, что еда — это не только источник энергии для организма, но также удовольствие и средство социальной коммуникации. Помимо дефицита питательных веществ, выпадения волос, ломкости ногтей и бледности кожи, есть риск столкнуться с потерей мышечной массы. При этом опасность не во внешнем виде, а в процессах, которые происходят в организме, говорит врач.

— Уменьшение мышечной массы, или по другому саркопения, приводит не только к потери упругости форм, но и к истощению мышечного каркаса, например сосудистой стенки. А сосуды — это сеть питательных проводников, которые присутствуют в любом органе и ткани нашего организма. Проблемы с сердечно-сосудистой системой, гипоксия, астенические изменения — всё это значительно снижает качество жизни человека и может привести к более серьезным проблемам, — объясняет эксперт.

Нормализовать обмен веществ после экстремальных диет сложно, потому что организм при голодании переходит в «режим выживания» и экономит энергию, уточняет Наталья Лазуренко.

— Если происходит срыв, то далее можно отметить трудности с поддержанием нормального веса после окончания такой диеты, — добавила врач.

Она также говорит о психологических последствиях ограничительного питания, таких как депрессия и тревожность, которые могут привести к социальной изоляции и трудностям в отношениях.

— Человек не хочет встречаться с друзьями, начинает игнорировать праздники и семейные мероприятия. Социальная изоляция, трудности в личных и профессиональных отношениях меняют поведение человека, восприятие самого себя и окружающей действительности, — уточняет Наталья Лазуренко.

Восстановление после голодания и жестких диет — очень долгий и сложный процесс, который невозможен без помощи врача-диетолога, психотерапевта или специалиста по работе с РПП, заключила эксперт.