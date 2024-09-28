Часто тревожитесь? Проверьте — возможно, с вами что-то не так. Тест

В современном мире трудно оставаться хладнокровным. Вокруг происходит слишком много всего. И частенько это что-то является негативным, тревожащим вас. В какой-то момент вы можете понять, что переживаете, прокручиваете в голове какие-то моменты, слова, не можете уснуть или просыпаетесь посреди ночи от мучающих вас мыслей.

— При тревоге в кровь поступает больше гормона стресса кортизола. Он подавляет иммунитет, способствует сужению сосудов и повышает уровень сахара в крови. В периоды тревоги человек часто не может нормально есть или, наоборот, пытается заглушить панику вредной и калорийной пищей. Плохой сон тоже отрицательно влияет на здоровье. Тревожный человек менее продуктивен в любом деле, так как ему сложно сосредоточиться, труднее наладить контакт с близкими, поддерживать дружеские связи. При этом люди не всегда отдают себе отчет в том, что они тревожатся. Часто они концентрируются на телесных проявлениях тревоги, начинают обращаться к профильным и непрофильным врачам, искать еще не развившееся заболевание — и это еще больше усиливает их тревогу, возникает порочный круг, — рассказала эксперт лаборатории «Гемотест», врач-невролог Екатерина Демьяновская.