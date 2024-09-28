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Здоровье тест Часто тревожитесь? Проверьте — возможно, с вами что-то не так. Тест

Часто тревожитесь? Проверьте — возможно, с вами что-то не так. Тест

Ответьте на девять вопросов и начните лучше понимать себя

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5 комментариев

А вы часто испытываете тревожность?

В современном мире трудно оставаться хладнокровным. Вокруг происходит слишком много всего. И частенько это что-то является негативным, тревожащим вас. В какой-то момент вы можете понять, что переживаете, прокручиваете в голове какие-то моменты, слова, не можете уснуть или просыпаетесь посреди ночи от мучающих вас мыслей.

— При тревоге в кровь поступает больше гормона стресса кортизола. Он подавляет иммунитет, способствует сужению сосудов и повышает уровень сахара в крови. В периоды тревоги человек часто не может нормально есть или, наоборот, пытается заглушить панику вредной и калорийной пищей. Плохой сон тоже отрицательно влияет на здоровье. Тревожный человек менее продуктивен в любом деле, так как ему сложно сосредоточиться, труднее наладить контакт с близкими, поддерживать дружеские связи. При этом люди не всегда отдают себе отчет в том, что они тревожатся. Часто они концентрируются на телесных проявлениях тревоги, начинают обращаться к профильным и непрофильным врачам, искать еще не развившееся заболевание — и это еще больше усиливает их тревогу, возникает порочный круг, — рассказала эксперт лаборатории «Гемотест», врач-невролог Екатерина Демьяновская.

Кому-то, чтобы избавиться от чувства тревоги, достаточно переключиться на что-то другое, отдохнуть. Другим может потребоваться помощь специалиста.

Психолог из Ярославля Ольга Силантьева составила авторский опросник, позволяющий определить уровень вашей тревожности. Проверьте себя — возможно, вы даже не подозреваете, что с вами что-то не так.

Внимательно прочитайте утверждения и выберите один вариант ответа, который наиболее вам подходит. Старайтесь долго не думать.

ТЕСТПройден 183 раза
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Комментарии
5
Гость
54 минуты
а где тест?
Гость
2 часа
Тревожная депрессивная страна Агрессия признак слабости
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