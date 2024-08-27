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Здоровье Может приводить к смерти: у ярославца выявили лихорадку Западного Нила. Симптомы

Может приводить к смерти: у ярославца выявили лихорадку Западного Нила. Симптомы

Случай подтвердили лабораторно

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В Ярославле обнаружили лихорадку Западного Нила

В поселке Карачиха Ярославского района выявили больного лихорадкой Западного Нила. Об этом 27 августа сообщил региональный Роспотребнадзор.

— Один случай подтвержден лабораторно. Специалистами Роспотребнадзора по Ярославской области проводится эпидемиологическое расследование, а также полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, — уточнили в ведомстве.

Подробности в Роспотребнадзоре не раскрывают, но вероятнее всего, случай завозной. Так как в нашем регионе не водятся комары — переносчики заболевания. Жителям домов на улице Садовой и в Радужном переулке в Карачихе предписано сдать кровь для проверки здоровья.

В Роспотребнадзоре добавили, что ситуация находится на контроле.

Что за болезнь и как ею заражаются

Лихорадка Западного Нила — это острое инфекционное вирусное заболевание. Как правило, заражение происходит при укусе человека зараженным комаром. Вирус поражает центральную нервную систему, сосуды, слизистые оболочки. Симптомами являются длительная лихорадка, головные и мышечные боли, высыпания. При этом заболевание может протекать и бессимптомно. Специфического лечения лихорадки Западного Нила нет, поэтому обычно проводится симптоматическая терапия.

Серьезными осложнениями могут стать отек головного мозга, острая сердечная недостаточность, пневмония и другие. В тяжелых случаях возможен летальный исход.

К счастью, от человека к человеку болезнь не передается.

Лихорадкка Западного Нила распространена в Северной и Восточной Африке, Северной Америке, Средиземноморье и южных районах России. В качестве профилактики заражения специалисты рекомендуют использовать средства защиты от комаров — репелленты, антимоскитные сетки, фумигаторы, ультразвуковые отпугиватели. Также в ярославском Роспотребнадзоре посоветовали не держать на дачах, балконах и в других помещениях емкостей с затхлой водой, которая может стать резервуаром для размножения опасных вредителей. На природе и особенно в заболоченных местах носить закрытую одежду.

Напомним, случаи заболевания лихорадкой западного Нила в последнее время выявляли в Татарстане, Центральной части России и Поволжье. Большинство случаев были завозными.

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Лихорадка Западного Нила Роспотребнадзор
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