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Здоровье «Рвота даже от глотка воды»: ярославна назвала симптомы заразного вируса

«Рвота даже от глотка воды»: ярославна назвала симптомы заразного вируса

Девушке поплохело за одну ночь

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2 комментария

Ярославна назвала симптомы коварного вируса

Осень — время простуд и разгулявшихся вирусов. Мы уже рассказывали, что в этом сезоне врачи прогнозируют всплеск заболеваемости коронавирусом. Однако в Ярославской области помимо него появился еще один заразный вирус.

Ярославна Екатерина подцепила болезнь от родственницы. Как рассказала девушка в беседе с 76.RU, здоровье ухудшилось резко, буквально за одну ночь.

— Я, наверно, от крестницы заразилась. В субботу была в гостях, вечером подруга говорит, что Аленка заболела. Я для профилактики выпила противовирусное. В воскресенье все в порядке было, а в 3 ночи проснулась от тошноты. До 5 утра не могла спать, была сильная рвота, болела диафрагма и ребра. Потом до 7 утра поспала, — поделилась 76.RU Екатерина.

Заболевание сопровождалось слабостью и повышением температуры. На еду смотреть девушка не может.

— Весь понедельник болели мышцы, температура 38 градусов. Рвота даже от глотка воды. Во вторник температура была 34-35 градусов, головные боли. Есть не могу совсем. Вчера съела три сухаря, сегодня — три ложки супа.

Врач, которого заболевшая вызвала на дом, диагностировала вирусное заболевание.

— Вызвала врача на дом. Она сказала, что точно определить вирус не может. Подозрения на ротавирус или энтеровирус. В качестве лечения назначила абсорбирующей препарат и диету — рис и сухари, — добавила Екатерина.

  • Энтеровирус — это группа острых инфекционных болезней, вызываемые кишечными вирусами (энтеровирусами), характеризующихся лихорадкой и полиморфизмом клинических симптомов.

  • Ротавирусная инфекция — острое инфекционное заболевание, поражающее желудочно-кишечный тракт человека. Среди симптомов — общая интоксикация, наличие респираторного синдрома.

Ранее мы публиковали советы врачей о том, как защитить организм в период простуд, а также разъясняли симптомы разных заболеваний.

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Вирус Тошнота Заболеваемость Сезон простуд
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Комментарии
2
Гость
11 сентября 2024, 18:34
Коровий вирус!
Гость
11 сентября 2024, 18:55
Все знакомые таким вирусом по цепочке в марте переболели, кто-то хуже кто-то легче. 3-5 дней и на ногах. Неприятно конечно, но что сделаешь
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