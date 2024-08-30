«Люди стоят 5 часов»: жители Ярославля пожаловались на огромную очередь в поликлинике

Люди пожаловались на очереди в больнице Источник: «Яндекс.Карты»











Жители Ярославля пожаловались на очередь в поликлинике № 3 на улице Попова, 24 во Фрунзенском районе Ярославля. По их словам, люди пришли 29 августа, чтобы получить льготные лекарства. Некоторым пришлось ждать своей очереди на получение рецепта несколько часов.

— Больные стоят по 5 часов за льготными лекарствами, — написали в редакцию читатели 76.RU.

В Министерстве здравоохранения Ярославской области подтвердили: очередь действительно была. Так вышло потому, что в один день пришло много людей. Для выдачи рецептов даже привлекли дополнительного сотрудника.