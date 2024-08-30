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Здоровье «Люди стоят 5 часов»: жители Ярославля пожаловались на огромную очередь в поликлинике

«Люди стоят 5 часов»: жители Ярославля пожаловались на огромную очередь в поликлинике

В Минздраве пояснили, что случилось

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12 комментариев

Люди пожаловались на очереди в больнице

Жители Ярославля пожаловались на очередь в поликлинике № 3 на улице Попова, 24 во Фрунзенском районе Ярославля. По их словам, люди пришли 29 августа, чтобы получить льготные лекарства. Некоторым пришлось ждать своей очереди на получение рецепта несколько часов.

— Больные стоят по 5 часов за льготными лекарствами, — написали в редакцию читатели 76.RU.

В Министерстве здравоохранения Ярославской области подтвердили: очередь действительно была. Так вышло потому, что в один день пришло много людей. Для выдачи рецептов даже привлекли дополнительного сотрудника.

— На выписке препаратов работали 2 специалиста. Кроме того, во время пиковой нагрузки был подключен еще один специалист поликлиники. В день ими было выписано более 800 рецептов для 224 пациентов. При обычной нагрузке аптека данного учреждения в день выписывает рецепты в среднем для 40–50 пациентов. Сегодня ажиотажа уже не наблюдается, всё идет в штатном режиме, — пояснили 76.RU в региональном Минздраве.

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Поликлиника Льготные лекарства Минздрав
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Комментарии
12
207170713
30 августа 2024, 18:48
Ярославское здравоохранение трещит по швам. Зато президенту Путину губернатор доложил: "Всё хорошо, всё хорошо..."
282540661
30 августа 2024, 18:46
Мне пришлось обзвонить 15 номеров минздрава (ни один не ответил), когда у жены кончился инсулин. Дозвонился до приёмной губернатора , где обещали посодействовать - обманули,конечно...Чтоб им пусто было!!!
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