«Люди стоят 5 часов»: жители Ярославля пожаловались на огромную очередь в поликлинике

Жители Ярославля пожаловались на очередь в поликлинике № 3 на улице Попова, 24 во Фрунзенском районе Ярославля. По их словам, люди пришли 29 августа, чтобы получить льготные лекарства. Некоторым пришлось ждать своей очереди на получение рецепта несколько часов.
— Больные стоят по 5 часов за льготными лекарствами, — написали в редакцию читатели 76.RU.
В Министерстве здравоохранения Ярославской области подтвердили: очередь действительно была. Так вышло потому, что в один день пришло много людей. Для выдачи рецептов даже привлекли дополнительного сотрудника.
— На выписке препаратов работали 2 специалиста. Кроме того, во время пиковой нагрузки был подключен еще один специалист поликлиники. В день ими было выписано более 800 рецептов для 224 пациентов. При обычной нагрузке аптека данного учреждения в день выписывает рецепты в среднем для 40–50 пациентов. Сегодня ажиотажа уже не наблюдается, всё идет в штатном режиме, — пояснили 76.RU в региональном Минздраве.