Врачи рассказали, какое давление у женщин считается нормальным. А вы свое давно измеряли?

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На давление женщин влияет множество факторов, начиная с гормональных изменений во время цикла.



— В разные фазы менструального цикла давление может меняться из-за колебаний уровня гормонов. Например, перед началом менструации может происходить задержка жидкости, что приводит к повышению давления, — подчеркнула врач-терапевт Татьяна Тарадеева. — Во время беременности артериальное давление также может изменяться. Первый триместр часто сопровождается небольшим понижением давления, а в третьем триместре давление может повышаться, что иногда приводит к такому состоянию, как гипертензия беременных.



Татьяна Тарадеева — врач-терапевт «Инвитро-Приволжье», в 2004 году окончила Оренбургскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело», в 2020 году — Самарский государственный медицинский университет, специализация «терапия». Стаж работы — 20 лет.



Когда у женщин наступает менопауза, давление также меняется — из-за снижения уровня эстрогенов цифры на тонометре могут возрасти.



Также на давление влияет прием некоторых оральных контрацептивов, антидепрессантов и препаратов, в состав которых входят нестероидные противовоспалительные средства. Болезни почек, диабет, проблемы с щитовидной железой тоже влияют на давление.



Многое зависит и от образа жизни: питание с высоким содержанием соли, вредные привычки, низкая активность — всё это значительно повышает артериальное давление. Не стоит забывать и о стрессе и эмоциональных переживаниях, из-за которых показатели могут подскочить.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы