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Здоровье карточки Врачи рассказали, какое давление у женщин считается нормальным. А вы свое давно измеряли?

Врачи рассказали, какое давление у женщин считается нормальным. А вы свое давно измеряли?

О тонометре обычно забывают до первого инфаркта

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Врачи рассказали, чем грозит повышенное и пониженное давление

Следить за здоровьем можно, даже не выходя из дома. Например, регулярно измеряя давление — всего пара минут с тонометром в неделю уже может спасти вас от целого ряда страшных последствий для здоровья. Мы решили узнать у врачей, какое давление у женщин считается нормальным и от чего оно зависит. А также о том, чем грозит повышенное и пониженное давление.

  1. Что такое артериальное давление
  2. Что влияет на артериальное давление
  3. Чем грозит повышенное давление
  4. Чем грозит пониженное давление
  5. Что делать, чтобы давление оставалось в норме
  6. Опрос
1

Что такое артериальное давление

Артериальное давление — это сила, с которой кровь давит на стенки сосудов. Обозначается оно двумя цифрами: верхнее, систолическое давление, показывает силу во время сокращения сердечной мышцы. А нижнее, диастолическое, — когда сердце расслаблено.

— Для взрослых людей оптимальным, то есть хорошим для самочувствия, ВОЗ и Минздрав называют давление, при котором верхнее значение не превышает 120, а нижнее — 80, — отметила врач Ольга Уланкина. — Но среднестатистически давление у взрослых мужчин и женщин немного выше, при этом они чувствуют себя хорошо, поэтому нормальными считаются следующие показатели: нижнее давление — 80–84 мм ртутного столба, верхнее — 120–129.

Ольга Уланкина — кандидат медицинских наук, гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

Разница между верхним и нижним показателем должна составлять 40 единиц. С возрастом разница может вырасти до 50 — это нормально.

2

Что влияет на артериальное давление

На давление женщин влияет множество факторов, начиная с гормональных изменений во время цикла.

— В разные фазы менструального цикла давление может меняться из-за колебаний уровня гормонов. Например, перед началом менструации может происходить задержка жидкости, что приводит к повышению давления, — подчеркнула врач-терапевт Татьяна Тарадеева. — Во время беременности артериальное давление также может изменяться. Первый триместр часто сопровождается небольшим понижением давления, а в третьем триместре давление может повышаться, что иногда приводит к такому состоянию, как гипертензия беременных.

Татьяна Тарадеева — врач-терапевт «Инвитро-Приволжье», в 2004 году окончила Оренбургскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело», в 2020 году — Самарский государственный медицинский университет, специализация «терапия». Стаж работы — 20 лет.

Когда у женщин наступает менопауза, давление также меняется — из-за снижения уровня эстрогенов цифры на тонометре могут возрасти.

Также на давление влияет прием некоторых оральных контрацептивов, антидепрессантов и препаратов, в состав которых входят нестероидные противовоспалительные средства. Болезни почек, диабет, проблемы с щитовидной железой тоже влияют на давление.

Многое зависит и от образа жизни: питание с высоким содержанием соли, вредные привычки, низкая активность — всё это значительно повышает артериальное давление. Не стоит забывать и о стрессе и эмоциональных переживаниях, из-за которых показатели могут подскочить.

Если игнорировать все факторы, влияющие на давление, можно и не заметить, как оно стремительно подскочит — и у вас начнется гипертония.

3

Чем грозит повышенное давление

Стабильно повышенное артериальное давление называется гипертонией. Если вовремя не принять меры, такое состояние обернется серьезными проблемами для здоровья.

Из-за возросшего давления нагрузка на сердце увеличится, что может спровоцировать коронарную недостаточность и наступление инфаркта миокарда. Также высокое давление приводит к повреждению кровеносных сосудов в мозге — и заканчивается инсультом.

Помимо этого, давление приводит к утолщению и ослаблению стенок аорты, из-за чего происходит разрыв аневризмы. Также гипертония заканчивается почечной недостаточностью, повреждением сосудов в сетчатке глаза (гипертоническая ретинопатия) и метаболическим синдромом — совокупностью таких отклонений, как ожирение, гипертония, повышенный уровень сахара и холестерина в крови.

4

Чем грозит пониженное давление

Пониженное давление называется гипотонией и может оказаться симптомом других заболеваний, например проблем с сердцем. Оно не так опасно, как гипертония, но может значительно ухудшить уровень жизни.

Из-за пониженного давления у человека часто возникают головные боли и головокружение из-за недостаточного кровоснабжения мозга. Все органы перестают получать необходимое количество кислорода, что приводит к чувству усталости, слабости и снижению работоспособности.

Также люди с гипотонией могут испытывать трудности с концентрацией внимания, проблемы с координацией и снижение когнитивных функций.

5

Что делать, чтобы давление оставалось в норме

Чтобы оставаться здоровой и держать давление в тонусе, в первую очередь нужно начать вести здоровый образ жизни.

— Отказаться от курения, снизить потребление алкоголя, поддерживать тело в здоровом весе, высыпаться, гулять на свежем воздухе, испытывать регулярные, но не чрезмерные физические нагрузки: ходить, танцевать, кататься на велосипеде или плавать, — посоветовала Ольга Уланкина. — Очень важно сбалансированно питаться: употреблять достаточное количество зелени, молочных продуктов, малонасыщенных жиров (нерафинированное масло, жирные сорта рыбы), уменьшить количество соли или промышленных сладостей в рационе, а также с осторожностью относиться к кофе и энергетикам — кофеин в их составе способствует скачкам давления.

Если у вас есть предрасположенность к гипертонии — регулярно пользуйтесь тонометром. Это поможет вовремя выявить проблему. Если у вас постоянно повышается давление — обратитесь к врачу и пройдите обследование: специалист определит, из-за чего возникла проблема.

6

Опрос

Часто проверяете свое давление?

Конечно, регулярно слежу за своим давлением
Когда чувствую себя плохо — достаю тонометр, а так не задумываюсь о давлении
Не помню, когда последний раз вообще брала в руки тонометр

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