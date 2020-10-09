Администрация Рыбинска продаст под застройку участки на берегу водохранилища

Администрация Рыбинска Ярославской области выставила на продажу земельные участки у Рыбинского водохранилища. Как сообщили власти, они размежевали 17 участков в направлении поселка Судоверфь на улице Балобановской. В администрации пояснили, что это было сделано в соответствии с планом развития территории и для пополнения бюджета города.



— Каждый участок площадью от 8 до 17 соток и предназначен для индивидуального жилищного строительства. По кадастровой оценке стоимость участка варьируется от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от площади. Окончательная стоимость земельного участка определится в ходе аукциона. Места, где они расположены, удалены от города, от промышленных предприятий, рядом Рыбинское водохранилище. Из инфраструктуры имеется дорога. Есть возможность подключения к газовым и электрическим сетям, — рассказала директор департамента имущественных и земельных отношений администрации города Рыбинска Наталия Поткина. — Таких участков на территории города, где можно создать комфортные условия для проживания, сейчас уже осталось немного.

