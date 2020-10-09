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Администрация Рыбинска продаст под застройку участки на берегу водохранилища

Власти хотят таким образом пополнить казну города

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В Рыбинске на берегу водохранилища продадут <nobr class="_">17 участков</nobr> под застройку

В Рыбинске на берегу водохранилища продадут 17 участков под застройку

Администрация Рыбинска продаст под застройку участки на берегу моря

Администрация Рыбинска Ярославской области выставила на продажу земельные участки у Рыбинского водохранилища. Как сообщили власти, они размежевали 17 участков в направлении поселка Судоверфь на улице Балобановской. В администрации пояснили, что это было сделано в соответствии с планом развития территории и для пополнения бюджета города.

— Каждый участок площадью от 8 до 17 соток и предназначен для индивидуального жилищного строительства. По кадастровой оценке стоимость участка варьируется от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от площади. Окончательная стоимость земельного участка определится в ходе аукциона. Места, где они расположены, удалены от города, от промышленных предприятий, рядом Рыбинское водохранилище. Из инфраструктуры имеется дорога. Есть возможность подключения к газовым и электрическим сетям, — рассказала директор департамента имущественных и земельных отношений администрации города Рыбинска Наталия Поткина. — Таких участков на территории города, где можно создать комфортные условия для проживания, сейчас уже осталось немного.

Назначение участков — индивидуальное жилищное строительство. Расположены они не единым комплексом, а разобщенно. Судя по объявлениям о продаже участков в этом районе, рыночная стоимость подобных участков сейчас в районе миллиона рублей.

Всех желающих поучаствовать в аукционе просят обращаться в департамент имущественных и земельных отношений Рыбинска.

Напомним, в Переславле-Залесском Ярославской области под застройку могут отдать берега Плещеева озера. Жители выступили резко против.

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Рыбинское водохранилищепродажаучастки
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