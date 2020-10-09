Администрация Рыбинска продаст под застройку участки на берегу водохранилища

Администрация Рыбинска продаст под застройку участки на берегу моря
Администрация Рыбинска Ярославской области выставила на продажу земельные участки у Рыбинского водохранилища. Как сообщили власти, они размежевали
— Каждый участок площадью от 8 до
Назначение участков — индивидуальное жилищное строительство. Расположены они не единым комплексом, а разобщенно. Судя по объявлениям о продаже участков в этом районе, рыночная стоимость подобных участков сейчас в районе миллиона рублей.
Всех желающих поучаствовать в аукционе просят обращаться в департамент имущественных и земельных отношений Рыбинска.
Напомним, в Переславле-Залесском Ярославской области под застройку могут отдать берега Плещеева озера. Жители выступили резко против.